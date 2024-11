iPhone 15 Black Friday aanbiedingen: zo goedkoop was die nog nooit

Ben je van plan om de iPhone 15 (Plus) of iPhone 15 Pro (Max) te halen? Dan is dit hét moment, want de iPhone 15 is veel goedkoper met Black Friday 2024!

Black Friday 2024: iPhone 15 veel goedkoper

Goed nieuws als je nog op zoek bent naar een nieuwe iPhone, want de iPhone 15-serie is veel goedkoper tijdens Black Friday. De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro én de iPhone 15 Pro Max zijn scherp geprijsd, waardoor je veel minder betaalt voor de toestellen. Zowel voor een abonnement als het losse toestel ben je veel minder geld kwijt als je de iPhone 15 koopt met Black Friday.

Officieel is Black Friday op vrijdag 29 november, maar bij veel winkels beginnen de aanbiedingen al eerder. Het is daarom aan te raden om alle aanbiedingen nu al goed in de gaten te houden, want vaak is de voorraad maar beperkt. Wees er dus snel bij, want bij veel winkels geldt dat OP = OP. Wil je een nieuwe iPhone 15 (Plus) of iPhone 15 Pro (Max) halen? Wij zetten alle aanbiedingen voor je onder elkaar!

De beste Black Friday iPhone 15-deals

De iPhone 15 is het scherpst geprijsd tijdens Black Friday 2024. Waar Apple de iPhone oorspronkelijk voor 999 euro werd uitgebracht, is de telefoon nu veel goedkoper. De iPhone 15 heel veel functies van de iPhone 14 Pro overgenomen. Zo beschikt het toestel over het Dynamic Island, een 48-megapixelcamera en een verbeterde nachtmodus.

De iPhone 15 heeft een 6,1-inch scherm en draait op de A16 Bionic-chip. Bij de iPhone 15 heeft Apple definitief afscheid genomen van de Lightning-aansluiting, in plaats daarvan wordt het apparaat opgeladen via een usb-c-poort. Dat is handig, want zo heb je nog maar één kabel nodig om je iPhone, iPad, Mac en AirPods op te laden. Ben je van plan de iPhone 15 te halen? Bekijk hier de laagste prijzen voor het losse toestel:

iPhone 15 zonder abonnement

De iPhone 15 heeft een adviesprijs van 869 euro, maar je krijgt het toestel met Black Friday al tegen een veel lagere prijs bij andere aanbieders. Wil je nog meer geld besparen? Dan kun je het beste voor een abonnement kiezen. Zo krijg je bij Vodafone tot 458 euro voordeel als je tijdens Black Friday een abonnement afsluit.

Wil je niet overstappen naar een andere provider? Dan zijn er genoeg andere providers, waarbij je de iPhone 15 veel goedkoper kunt halen tijdensBlack Friday. Zo krijg je bij Ben korting als je kiest voor het abonnement met 18 GB aan data en is de iPhone 15 scherp geprijsd bij Simyo. Wil je de iPhone 15 halen met Black Friday? Dit zijn de beste aanbiedingen:

iPhone 15 met abonnement

De beste Black Friday iPhone 15 Plus-deals

Ben je juist op zoek naar een grotere telefoon? Dan is de iPhone 15 Plus de juiste keuze voor jou. De telefoon heeft een 6,7-inch scherm, waardoor het toestel een slag groter is dan de reguliere iPhone 15. Voordeel van deze grotere behuizing is de accu, want die gaat veel langer mee. Met de iPhone 15 Plus kun je tot 26 uur video’s kijken, terwijl dat bij de iPhone 15 slechts 20 uur is.

Verder beschikt de iPhone 15 Plus over vrijwel dezelfde functies als de kleinere uitvoering. Het toestel heeft het Dynamic Island en een 48-megapixelcamera. De iPhone 15 Plus draait op de A16 Bionic-chip en wordt opgeladen via de usb-c-poort. Vind je een lange accuduur en groot scherm belangrijk? Haal in dat geval de iPhone 15 Plus met hoge korting tijdens Black Friday.

iPhone 15 Plus zonder abonnement

Wil je niet de hoofdprijs betalen voor de iPhone 15 Plus? Dan raden we aan om een nieuw mobiel abonnement af te sluiten. In dat geval haal je de telefoon met hoge korting, zo krijg je tot 249 euro voordeel bij een Odido- of Vodafone-abonnement. Wil je gratis Apple Music, Apple TV Plus en Apple Arcarde gebruiken? Kies dan voor Vodafone of Odido, want je krijgt deze diensten er drie maanden lang gratis bij. Bekijk hier alle aanbiedingen:

iPhone 15 Plus met abonnement

De beste Black Friday iPhone 15 Pro-deals

Wil je er zeker van zijn dat jouw iPhone straks werkt met alle nieuwe functies? Dan raden we je aan om voor de iPhone 15 Pro te kiezen. De telefoon draait op de A17 Pro-chip en heeft daarmee ondersteuning voor Apple Intelligence. In april komt er een groot aantal nieuwe AI-functies naar de iPhone 15 Pro. Zo krijg je er een handige schrijfhulp bij, kun je zelf afbeeldingen samenstellen en wordt het bewerken van foto’s veel gemakkelijker.

Verder heeft Apple bij de iPhone 15 Pro de actieknop geïntroduceerd. Je bepaalt zelf welke functie je koppelt aan de nieuwe button. Zo kun je de camera openen, een nummer herkennen of al je wekkers uitzetten met één druk op de knop. De iPhone 15 Pro heeft een behuizing met titanium randen, waardoor het toestel wel tegen een stootje kan. Benieuwd hoeveel je nu betaalt voor de iPhone 15 Pro? Bekijk hier de laagste prijzen:

iPhone 15 Pro zonder abonnement

Je haalt de iPhone 15 Pro met Black Friday veel goedkoper, maar bij het afsluiten van een mobiel abonnement bespaar je nog veel meer geld. Bij GSMweb krijg je tot 324 euro voordeel als je een Odido-abonnement afsluit. Wil je alle series op Apple TV Plus bekijken, genieten van de beste muziek op Apple Music of alle topscores verbeteren bij Apple Arcade? Kies dan voor Vodafone, want daar krijg je deze diensten er drie maanden lang gratis bij. Dit zijn de beste deals:

iPhone 15 Pro met abonnement

iPhone 15 Pro: tot € 324 voordeel met een Odido abonnement – GSMweb

tot € 324 voordeel met een Odido abonnement – GSMweb iPhone 15 Pro: 3 maanden Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade – Vodafone

De beste Black Friday iPhone 15 Pro Max-deals

De iPhone 15 Pro Max is Apple’s beste telefoon van 2023. Het toestel heeft een 6,7-inch scherm en is daarmee groter dan de iPhone 15 Pro. Dat zien we terug in de accuduur van de telefoon, want de iPhone 15 Pro Max gaat maar liefst 29 uur. Bij de iPhone 15 Pro is dat 23 uur. Je hebt bij de iPhone 15 Pro Max dus geen zorgen meer over een lege accu, wel zo handig als je veel onderweg bent of de telefoon vaak gebruikt.

Daarnaast is de iPhone 15 Pro Max de eerste iPhone met en tetraprismalens. Met deze camera kun je tot 5x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies, terwijl dat bij de iPhone 15 Pro mogelijk is tot 3x. Andere features van de iPhone 15 Pro Max zijn de actieknop, een usb-c-aansluiting en de A17 Pro-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence. Bekijk hier waar je de iPhone 15 Pro Max het goedkoopst haalt tijdens Black Friday:

iPhone 15 Pro Max zonder abonnement

De iPhone 15 Pro Max is Apple’s duurste iPhone van 2023, waardoor het toestel nog steeds een behoorlijk prijskaartje heeft. Vind je de prijs met Black Friday nog steeds te hoog? Kies dan voor de iPhone 15 Pro Max met een nieuw abonnement. In dat geval krijg je bij GSMweb maar liefst 303 euro voordeel als je voor een Vodafone-abonnement kiest. Benieuwd naar alle aanbiedingen? Bekijk ze hier:

iPhone 15 Pro Max met abonnement

iPhone 15 Pro Max: tot € 303 voordeel met een Vodafone abonnement – GSMweb

tot € 303 voordeel met een Vodafone abonnement – GSMweb iPhone 15 Pro Max: 3 maanden Apple One cadeau – Odido

3 maanden Apple One cadeau – Odido iPhone 15 Pro Max: 3 maanden Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade – Vodafone

De beste Black Friday iPhone 15 accessoires-deals

Ben je van plan om de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max te halen? Dan kan een nieuwe telefooncase niet ontbreken. Zeker bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is een nieuw hoesje een vereiste, omdat de bestaande cases niet passen door de nieuwe actieknop. Wil je jouw iPhone beschermen tegen krasjes en valpartijen? Haal dan hier alle accessoires voor je volgende iPhone met hoge korting tijdens Black Friday:

GSMpunt: 20% extra voordeel op alle hoesjes

20% extra voordeel op alle hoesjes Appelhoes: Tot 50% korting op verschillende accessoires

Tot 50% korting op verschillende accessoires iDeal of Sweden: Tot 50% korting op verschillende accessoires

Tot 50% korting op verschillende accessoires Smartphonehoesjes.nl: Tot wel 50%! + 20% extra op alles met code: BLACKFRIDAY

Meer Apple-deals tijdens Black Friday 2024

Heb je jouw nieuwe iPhone gevonden en wil je geen Apple-deal missen tijdens Black Friday 2024? Houd iPhoned dan goed in de gaten, want wij verzamelen alle Black Friday-aanbiedingen voor je! Bekijk hier alle deals, zodat je altijd op de hoogte bent van de Black Friday-kortingen op producten van Apple:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.