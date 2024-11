Coolblue dagdeal: koop de Dyson V12 vandaag met 120 euro voordeel

Van zondag 10 tot en met donderdag 14 november heeft Coolblue scherpe Black Friday-dagdeals. Alleen vandaag ontvang je flinke korting op de populaire Dyson V12 stofzuiger. iPhoned laat je zien wat de dagdeal van vandaag inhoudt.

Black Friday bij Coolblue: Dyson stofzuiger deal

Van zondag 10 tot en met donderdag 14 november heeft Coolblue extra scherpe Black Friday-dagdeals. De deals worden de rest van de week niet goedkoper, dus wees er snel bij want op is echt op. Alleen vandaag kun je profiteren van de Dyson V12 dagdeal, een populaire draadloze stofzuiger die in veel huishoudens een musthave is.

Dyson V12: van 499 euro voor 379 euro

De Dyson V12 Origin is een krachtige en compacte steelstofzuiger, ideaal voor dagelijks gebruik. Met zijn sterke zuigkracht en slimme technologieën, zoals de laser die fijn stof zichtbaar maakt, maakt hij het reinigen van harde vloeren en tapijten eenvoudig. Deze stofzuiger is licht van gewicht en daardoor prettig om te hanteren, ook voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken.

Het model biedt verschillende opzetstukken, waaronder een zachte borstel voor delicate oppervlakken en een mini-motorized tool voor het verwijderen van huisdierharen. Dankzij de geavanceerde filtratie houdt de V12 zelfs de kleinste stofdeeltjes vast, wat bijdraagt aan een schonere lucht in huis.

De V12 heeft een gebruiksduur van ongeveer 60 minuten op de standaardinstelling, wat ruim voldoende is voor middelgrote tot grote huishoudens. Met zijn compacte ontwerp en oplaadstation is hij bovendien eenvoudig op te bergen en altijd klaar voor gebruik.

Op zoek naar iets anders?

Ben je op zoek naar meer Black Friday-deals bij Coolblue? Neem dan zeker een kijkje op de speciale Coolblue Black Friday-pagina, waar je de beste aanbiedingen kunt vinden. Hier vind je alle actuele deals en acties die tijdens de Black Friday-periode gelden.

Om geen kortingen te missen en altijd op de hoogte te blijven van nieuwe kortingen, is het handig om regelmatig onze Black Friday overzichtspagina te bekijken. Zo profiteer je altijd van de beste deals en kortingen bij andere webshops.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.