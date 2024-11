Bespaar tijdens Black Friday tot 960 euro op de iPhone 16 bij inruil van je oude iPhone

Heb je nog ergens een oude iPhone liggen? Laat deze dan zeker niet verstoffen. Jouw oude iPhone is namelijk geld waard wanneer je deze inruilt. iPhoned laat je zien welke mogelijkheden er zijn voor het inruilen van jouw oude toestel.

Hoge korting op jouw nieuwe iPhone 16

Onlangs presenteerde Apple de nieuwe iPhone 16-serie. In deze serie zitten onder andere de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Wil je dit jaar de nieuwste iPhone aan schaffen en daarnaast ook nog wat besparen? Kijk dan zeker eens naar de mogelijkheid om jouw oude iPhone in te ruilen voor een inruilkortig op jouw nieuwe toestel.

Oude iPhone inruilen bij een provider of webshop

Bij je eigen provider of populaire webshops zoals Verkopen.nl, Belsimpel of Mobiel.nl zijn er diverse mogelijkheden om je oude iPhone in te ruilen. Voor modellen zoals de iPhone 15 Pro (Max) of iPhone 15 (Plus) kun je tot wel 700 euro terugkrijgen, afhankelijk van de staat van je toestel en het specifieke type iPhone dat je inlevert.

De uiteindelijke inruilwaarde wordt bepaald door verschillende factoren zoals de algemene conditie van je oude toestel, eventuele schade, en de opslagcapaciteit. Het is dus een goed idee om vooraf een inschatting te maken van de waarde, zodat je weet wat je kunt verwachten bij het inruilen. We hebben de beste inruilpunten hieronder voor je op een rij gezet.

Inruilen via Swappie

Wil je liever geld krijgen voor het inruilen van je oude iPhone? Dan is Swappie de perfecte optie voor jou. Binnen één tot drie werkdagen ontvang je van hen een compleet verkooppakket, inclusief alles wat je nodig hebt om je iPhone gratis op te sturen.

De postbezorger komt het toestel eenvoudig bij je ophalen, en binnen enkele dagen staat het geld op je rekening. Zo kun je snel en zonder zorgen van je oude iPhone afkomen en een mooie vergoeding ontvangen.

Swappie biedt een aantrekkelijke prijs voor je oude iPhone. Zo kun je tot wel 960 euro ontvangen voor een iPhone 15 Pro Max in uitstekende staat, op voorwaarde dat de batterijcapaciteit boven de 85 procent ligt. Is de batterijcapaciteit lager, dan wordt de waarde iets aangepast naar beneden.

Ben je niet tevreden met het aanbod? Geen probleem! Swappie stuurt je toestel kosteloos terug. Benieuwd naar hoe je snel en eenvoudig je oude iPhone kunt inruilen via Swappie? Bekijk dan de inruilpagina van Swappie hieronder

iPhone inruilen via Apple

Koop je jouw nieuwe toestel nou altijd via Apple? Ook dan kun je gebruik maken van het inruilen van jouw oude toestel. Het nadeel is echter dat je bij Apple vaak minder voor je oude iPhone ontvangt dan bij andere aanbieders.

Dit varieert namelijk afhankelijk van het land waar je jouw iPhone hebt gekocht, met ook nog eens flinke verschillen tussen Nederland en België. Op deze pagina van Apple controleer je de inruilwaarde voor je iPhone in Nederland.