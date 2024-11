Black Friday 2024: dit zijn de beste MagSafe-opladers en powerbanks van Belkin

Black Friday 2024 is begonnen! Dit is hét moment om te profiteren van geweldige kortingen op diverse Belkin-accessoires, zoals MagSafe-opladers en Belkin-powerbanks. iPhoned heeft de beste Black Friday-deals van Belkin voor jou op een rijtje gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belkin: de beste aanbiedingen tijdens Black Friday 2024

Belkin levert topkwaliteit accessoires zoals opladers, powerbanks en kabels, die ideaal zijn voor jouw nieuwe iPhone of Apple Watch. Of je nu een nieuwe MagSafe-oplader of een krachtige Belkin powerbank zoekt, Black Friday biedt geweldige kortingen op deze must-have items. Heb je recent een iPhone gekocht en wil je alles uit je toestel halen? Bekijk dan zeker eens de beste Belkin-aanbiedingen hieronder, die je absoluut niet wilt missen.

Belkin BoostCharge Pro 3-in-1: van €149,99 voor €119,99

De Belkin 3-in-1 MagSafe draadloze oplader is de ideale oplossing voor Apple-gebruikers die hun apparaten snel en efficiënt willen opladen. Met deze oplader kun je je iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijkertijd opladen. Dankzij de MagSafe-technologie biedt de oplader een vermogen van tot 15W voor je iPhone, terwijl de Apple Watch Series 7 en nieuwer tot 33% sneller opladen.

Het strakke, compacte ontwerp maakt het niet alleen een ideale keuze voor thuis, maar ook perfect voor onderweg. Bovendien zorgt de ingebouwde LED-indicator ervoor dat je altijd de laadstatus van je AirPods kunt volgen. Profiteer nu van €30 korting tijdens Black Friday en haal deze handige oplader in huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

BoostCharge Pro 2-in-1: van €79,99 voor €29,99

De Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 is een krachtige en efficiënte draadloze oplader, ontworpen voor compatibiliteit met iPhone-modellen die MagSafe ondersteunen. Het biedt snel opladen met een vermogen van 15W voor de nieuwste iPhone-modellen en heeft een magnetische functie die je telefoon stevig op zijn plaats houdt tijdens het opladen. Dit maakt het opladen zowel handig als betrouwbaar, ideaal voor gebruik thuis of op het werk.

Het minimalistische ontwerp van de oplader zorgt ervoor dat je een nette, opgeruimde werkplek hebt, terwijl de laadstatus duidelijk zichtbaar is. Bovendien is de oplader voorzien van bescherming tegen oververhitting en overstroom, wat de veiligheid van zowel je apparaat als de oplader zelf garandeert. Het is een uitstekende keuze voor iedereen die zijn iPhone snel en veilig wil opladen met behulp van MagSafe-technologie.

BoostCharge Qi2 oplader: van €34,99 voor €19,99

Deze BoostCharge Magnetic Wireless Charger is een veelzijdige en compacte oplader die speciaal is ontworpen voor iPhones met MagSafe-compatibiliteit. Dankzij de magnetische technologie blijft je telefoon stevig op zijn plaats tijdens het opladen, terwijl het 15W snelle draadloos opladen biedt. Het unieke, inklapbare ontwerp maakt het gemakkelijk om de oplader mee te nemen, ideaal voor reizen.

Met de mogelijkheid om je iPhone, AirPods en Apple Watch tegelijk op te laden, biedt deze oplader gemak voor gebruikers met meerdere Apple-apparaten. Het minimalistische ontwerp en de betrouwbare oplading maken het een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een handige, efficiënte oplader die weinig ruimte in beslag neemt.

BoostCharge 3 Port PowerBank 20.000 mAh: van €59,99 voor €20,95

De Belkin BoostCharge Compact Power Bank is een krachtige en handige oplader voor onderweg. Met een capaciteit van 20.000mAh kun je meerdere apparaten, zoals telefoons en tablets, meerdere keren opladen. Hij heeft een USB-C-poort met snelladen (20W) en twee USB-A-poorten, zodat je meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Dankzij het compacte en lichte ontwerp neem je hem gemakkelijk mee.

Deze powerbank werkt met veel apparaten, zoals iPhones, Samsung-telefoons en andere USB-C- of USB-A-apparaten. Belkin is bekend om zijn betrouwbare producten, dus je kunt rekenen op een goede kwaliteit. Ideaal voor op reis of dagelijks gebruik! Heb je vragen of wil je vergelijkbare opties zien? Laat het weten!

Belkin BoostCharge MagSafe autolader: van €39,99 voor €19,99

Deze MagSafe-lader biedt snel draadloos opladen met een vermogen tot 10 W en is uitgerust met een stevige magnetische bevestiging, zodat je telefoon tijdens het rijden veilig op zijn plaats blijft. De houder is draaibaar, zodat je je apparaat zowel in portret- als landschapsmodus kunt gebruiken. Dankzij het eenvoudige ontwerp kun je je telefoon met één hand bevestigen en verwijderen, wat ideaal is voor onderweg.

Het product wordt geleverd zonder voedingsadapter, maar ondersteunt USB-C Power Delivery 3.0 voor optimale laadsnelheid. De houder wordt bevestigd aan een ventilatierooster in de auto en wordt geleverd met een 1,2 meter lange kabel. Tijdens Black Friday profiteer je van maar liefst €20 korting op deze handige MagSafe autolader van Belkin.

Andere Belkin Black Friday aanbiedingen: bespaar tot wel 50%!

Niet gevonden wat je zocht, of ben je nieuwsgierig naar meer Belkin-producten? Tijdens Black Friday kun je profiteren van geweldige kortingen op een breed scala aan Belkin-accessoires. Van powerbanks en kabels tot opladers en meer, er is voor ieder wat wils. Om het je gemakkelijk te maken, hebben we de beste aanbiedingen voor je geselecteerd.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Wij hebben verschillende andere overzichten met deals voor je klaarstaan. Je vindt ze hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.