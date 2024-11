Black Friday 2024: dé 13 beste Apple-deals die je niet wilt missen!

Het is Black Friday en we hebben de 13 beste Apple-deals voor je op een rij gezet, zodat je direct je slag kunt slaan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste deals op een rij

Black Friday is dé kans om Apple-producten met flinke korting te scoren, van iPhones, AirPods tot MacBooks! We hebben de 13 beste deals die we konden vinden al voor je klaargezet. Dit zijn niet alleen Apple-deals, dus dat scheelt jou weer zoekwerk. Wacht alleen niet te lang, want de Black Friday-periode duurt nog maar een paar dagen en op = op! Zoek je een specifiek product? Check dan ons overzicht met alle Black Friday-artikelen.

Black Friday 2024: dit zijn de 13 beste Apple-deals

1. Apple AirPods Pro 2: van €279 voor €219

De AirPods Pro 2 zijn geen vervangers van de AirPods 3, maar een high-end alternatief. De AirPods Pro 2 hebben een nog betere geluidskwaliteit dan de eerste versie en een fijn draagcomfort door de siliconen oortjes. Deze oortjes hebben nu een extra klein setje oordopjes. Bovendien heeft de case nu een usb-c-aansluiting.

Bij MediaMarkt koop je de AirPods Pro 2 met usb-c-aansluiting tijdens Black Friday niet voor 279 euro, maar voor slechts 219 euro. Dat is een korting van maar liefst 21 procent!

Dankzij de Apple AirTag raak je nooit meer je sleutelbos, portemonnee, fiets of koffer kwijt. Het instellen en koppelen met je iPhone is in een flits gebeurd, de batterij gaat enorm lang mee en ook het vervangen ervan werkt heel gemakkelijk. Het gebruik van de AirTag biedt zekerheid, vooral als je vaak je spullen kwijt bent.

Bij Apple betaal je 39 euro voor een AirTag. Bij Amazon koop je er tijdens Black Friday maar liefst vier voor een bedrag van 89 euro. Dat is omgerekend slechts 22 euro per stuk!

3. iPhone 16: tot €438 korting bij Vodafone

Met de nieuwe A18-chip heeft de iPhone 16 ondersteuning voor alle functies die werken met Apple Intelligence, dat volgend jaar ook in Nederland verschijnt. Het is bovendien de eerste iPhone die beschikt over de cameraregelaar, waarmee je toegang hebt tot vrijwel alle camerafuncties. Er is een actieknop toegevoegd en je kunt nu voor het eerst macrofoto’s maken dankzij de verbeterde ultragroothoeklens.

Wil je de iPhone 16 aanschaffen in combinatie met een abonnement? Dan ben je tijdens deze Black Friday aan het juiste adres bij Vodafone, want daar krijg je nu tot 438 euro korting!

Wil je de iPhone 16 liever als los toestel kopen, kijk dan zeker eens bij Bol. Tijdens de Black Friday-periode betaal je daar namelijk geen 999 euro, maar slechts 869,99 euro voor een iPhone 16!

4. Gratis Nintendo Switch OLED bij Vattenfal

De Nintendo Switch is een van de populairste spelcomputers van de afgelopen jaren. En in dit geval hebben we het over de Nintendo Switch OLED t.w.v. 349,99 euro. Tijdens Black Friday kun je deze Switch zeker goedkoper vinden, maar als je nu een contract afsluit bij Vattenfal, krijg je de Nintendo Switch OLED zelfs helemaal gratis!

Om hier voor in aanmerking te komen, neem je tot één jaar gas en groene stroom af bij Vattenfal. Het is een kwestie van aanmelden, waarna Vattenfal de hele overstap voor je regelt. Zodra dat is geregeld, krijgt je de Nintendo Switch OLED cadeau!

5. iPhone 16 Pro: tot €319 korting bij KPN

De iPhone 16 Pro heeft een titanium behuizing en een razendsnelle A18 Pro-chip. Het toestel is voorzien van de cameraregelaar en heeft voor het eerst een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. Ook kun je nu tot 5x optisch inzoomen, iets wat voorheen alleen met een Pro Max-model kon. Met de iPhone 16 Pro ben je helemaal voorbereid op Apple Intelligence, wanneer dat vermoedelijk in april 2025 in Nederland verschijnt.

Tijdens deze Black Friday koop je de iPhone 16 Pro bij GSMweb extra voordelig in combinatie met een KPN-abonnement. Je betaalt nu namelijk geen 1229 euro, maar slechts 910 euro!

Bestel je liever direct bij je eigen provider? Dat kan natuurlijk ook! Bij KPN is het toestel nu €167 goedkoper in vergelijking met de losse toestelprijs.

6. Ziggo: 50 procent korting of Bol. cadeaukaart van €500

Ook wanneer je op zoek bent naar een nieuwe provider voor je internet en/of tv kun je tijdens de Black Friday-periode uitstekend je slag slaan. Zo heeft Ziggo momenteel een zeer aantrekkelijke aanbieding. Je kunt namelijk kiezen voor een jaar lang 50 procent korting op je 2-jarige abonnement, of voor een Bol. cadeaukaart t.w.v. 500 euro. Maak je keuze en sluit gelijk een abonnement af!

7. iPhone 15 Pro: tot €324 korting bij Odido

De iPhone 15 Pro is Apple’s eerste smartphone met een actieknop, die de mute-knop vervangt. Daarnaast heeft Apple met de usb-c-poort definitief afscheid genomen van de Lightning-poort. De iPhone 15 Pro draait op een snelle A17 Pro-chip en is helemaal klaar voor de komst van Apple Intelligence in 2025. Verder kun je met de iPhone 15 Pro tot 3x optisch inzoomen en heb je de mogelijkheid om ProRAW-afbeeldingen te maken.

Je koopt de iPhone 15 Pro tijdens deze Black Friday-periode ook extra voordelig. We geven je de beste opties die we zijn tegengekomen:

Bij GSMweb krijg je in combinatie met een Odido-abonnement tot 324 euro korting op de iPhone 15 Pro.

Koop je de iPhone 15 Pro liever als los toestel, sla dan je slag bij Bol. Daar betaal je momenteel geen 1079 euro, maar 974 euro!

8. Storytel: levenslang 50 procent korting

Met Storytel heb je duizenden luisterboeken en e-books in één app. Luister naar zoveel boeken als je maar wilt en bewaar onbeperkt boeken offline zodat je ook kunt luisteren wanneer je geen internetverbinding hebt.

Tijdens Black Friday kun je bij Storytel je slag slaan en levenslang 50 procent korting krijgen op luisterboeken en e-books!

9. Sony WH-1000XM4: van €319 voor €189

De Sony WH-1000XM4 is een van de beste koptelefoons die je kunt kopen. Hij heeft een fantastisch geluid en misschien een nog betere active noise cancelling. Die noise cancelling zorgt ervoor dat omgevingsgeluiden en ruis gedempt worden. Schakel deze functie in en geniet van muziek zonder gestoord te worden. Wanneer je een gesprek begint met iemand, pauzeert de muziek automatisch en wordt het omgevingsgeluid versterkt.

Bij Coolblue koop je de Sony WH-1000XM4 tijdens Black Friday niet voor 319 euro, maar voor slechts 189 euro. Die prijs betaal je nu tijdelijk voor elk van de beschikbare kleuren zwart, blauw en zilver.

10. PlayStation 5 Pro Digital Edition: van €799,99 voor €749

De Sony PlayStation 5 Pro Digital Edition heeft geen cd-lade, maar wel 2 terabyte opslagruimte. Hierdoor heb je genoeg ruimte voor je favoriete games en verwijder je minder bestanden of apps. Dankzij de PlayStation Spectral Super Resolution geniet je van de scherpste beelden op je 4K-televisie. Ook speel je met de vloeiendste gameplay ooit, dankzij de 120 Hz-ondersteuning en de geavanceerde raytracing.

Bij Coolblue vonden we een geweldige Black Friday-aanbieding voor de PlayStation 5 Pro Digital Edition. Daar betaal je momenteel maar 749 euro en geen 800 euro.

11. Buddi Play 2 Bluetooth adapter: van €99,95 voor €79,95

Met de Buddi Play 2 Bluetooth adapter realiseer je een draadloze verbinding met je Apple CarPlay. Door deze adapter hoef je niet telkens je iPhone aan te sluiten met een kabeltje, maar gebruik je hem draadloos. Nadat je de adapter voor het eerst hebt geïnstalleerd, maakt de dongle automatisch verbinding wanneer je de volgende keer de auto instapt. Gemakkelijker kan niet!

Bij GSMpunt.nl koop je de Buddi Play 2 Bluetooth Adapter met 20 procent korting! Je betaalt namelijk geen 99,95 euro, maar slechts 79,95 euro.

12. LIVARNO home starterset: van €44,99 voor €13,49

De LIVARNO home Starterset is een geautomatiseerd verlichtingssysteem met draadloze Zigbee 3.0 technologie, inclusief Smart Homegateway en drie slimme lampen. Je kunt de lichtsterkte en witlichttint van deze slimme verlichting comfortabel regelen via de app of via spraakopdrachten. Je kunt de starterset ook altijd verder uitbreiden met andere Lidl Smart Home producten.

Deze Black Friday koop je de LIVARNO home Starterset bij de Lidl met een korting van maar liefst 70 procent! Je betaalt tijdelijk geen 44,99 euro, maar 13,49 euro. Doe er je voordeel mee want op = op!

13. Apple Watch Ultra 2: van €899,00 voor €778,95

Het ontwerp van de Apple Watch Ultra 2 is nagenoeg gelijk aan dat van de eerste generatie Apple Watch Ultra. Het horloge heeft weer een kastgrootte van 49 millimeter en de behuizing is gemaakt van titanium. De Apple Watch Ultra 2 draait op de S9-chip. Dat die efficiënter is dan zijn voorganger, zie je vooral terug in het batterijverbruik. De laadtijden zijn korter en je doet een stuk langer met de batterij van de Apple Watch.

Deze Black Friday koop je de Apple Watch Ultra 2 extra voordelig bij Belsimpel. Het horloge kost daar nu tijdelijk geen 899 euro, maar slechts 778,95 euro. Dit is de laagste prijs die we ooit hebben gezien voor een Apple Watch Ultra 2!

Niet gevonden wat je zocht?

Heb jij niet gevonden wat je zocht? Geen probleem! Wij hebben verschillende andere overzichten met deals voor je klaarstaan. Je vindt ze hieronder:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.