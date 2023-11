Black Friday 2023: krachtige speakers van Sonos met hoge korting

Als je nog op zoek bent naar nieuwe speakers tijdens Black Friday kun je er beter snel bij zijn, want bij Sonos krijg je nu al hoge kortingen. Dit zijn de beste deals!

Sonos Black Friday 2023

Black Friday is officieel pas komende vrijdag, maar bij Sonos zijn de eerste aanbiedingen al begonnen! Van 17 november tot en met 27 november kun je profiteren van aantrekkelijke kortingen op verschillende speakers, met kortingen die oplopen tot wel 25 procent. Hierdoor bespaar je tot wel 200 euro. Over de geluidskwaliteit hoef je je geen zorgen te maken, die is altijd enorm goed bij speakers van Sonos.

In dit overzicht bespreken we uitgebreid alle Black Friday-aanbiedingen van Sonos. Misschien nog wel belangrijker: we lichten ook toe waar je de speakers het voordeligst kunt aanschaffen! Of je nu op zoek bent naar een krachtige soundbar, een draagbare speaker of een geavanceerd audiosysteem, dit overzicht helpt je de beste deals te vinden en optimaal te profiteren van de Black Friday-kortingen die Sonos biedt.

1. Black Friday-aanbiedingen op Sonos One

Ben je op zoek naar een krachtige speaker, die wel een compact formaat heeft? Dan is de Sonos One de juiste keuze. Deze speakers zijn inmiddels vervangen door de Era-serie, maar zijn wel nog tegen ontzettend lage prijzen te krijgen tijdens Black Friday 2023. Je kunt een enkele speaker van de Sonos One gebruiken, of twee combineren als stereopaar. Wij hebben de beste deals voor je onder elkaar gezet:

2. Black Friday-aanbiedingen Sonos Arc

Met de Sonos Arc ga je nog een stap verder en haal je het bioscoopgeluid in je eigen huis. De soundbar is voorzien van Dolby Atmos, waardoor het geluid van alle kanten in je eigen woonkamer komt. Hierdoor voelt het alsof je midden in de film, serie of game zit. De Sonos Arc is met Black Friday tot wel 200 euro afgeprijsd. Krijg hoge korting met de volgende aanbiedingen:

3. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Sub

Ben je niet op zoek naar een compleet nieuw pakket, maar wil je wel de lage geluiden van de speakers beter horen? In dat geval is de Sonos Sub ook los verkrijgbaar. Met het apparaat komen lage tonen nog beter tot hun recht, zowel bij het kijken van films als bij het luisteren naar je favoriete muziek. Tijdens Black Friday krijg je tijdelijk tot wel 180 euro korting op de Sonos Sub-serie:

4. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Beam

Als je de Sonos Arc te groot (en te duur) vindt, is de Sonos Beam een goed alternatief. Dit is een compacte soundbar, die eveneens beschikt over Dolby Atmos. Met je iPhone stel je TruePlay in, zodat het geluid via het plafond naar je luisterpositie weerkaatst. Hierdoor lijkt het geluid van alle kanten te komen. Je haalt de Sonos Beam tijdelijk met 110 euro korting tijdens Black Friday:

5. Black Friday-aanbiedingen op Sonos One SL

Gebruik je spraakbediening bij je speakers zelden? Dan is de Sonos One SL de perfecte keuze voor jou. Deze speaker heeft alle functies van de Sonos One, maar dan zonder spraakbediening. Je betaalt daarom een stuk minder voor de Sonos One SL, en met Black Friday is die prijs nóg lager. Bekijk de beste deals hier:

6. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Move

De Sonos Move is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld om overal mee naar toe te nemen. Het is daarom een draadloze speaker met een batterijduur van ongeveer 11 uur. De Sonos Move is bovendien stof- en waterbestendig, zodat je de speaker ook zorgeloos buitenshuis kunt gebruiken. Natuurlijk kun je de speaker ook binnen gebruiken via wifi, AirPlay of bluetooth. Dit zijn de beste aanbiedingen:

Sonos Move: van €395,00 voor €289,00 – HiFi Klubben

van voor €289,00 – HiFi Klubben Sonos Move: van €425,00 voor €299,00 – Bol

van voor €299,00 – Bol Sonos Move: van €399,00 voor €299,00 – Tink

7. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Roam

Gebruik je de speaker vooral buitenshuis? Of als je op reis bent? In dat geval kun je beter voor de Sonos Roam kiezen. Deze speaker is iets kleiner, waardoor die enorm makkelijk mee te nemen is. Je levert bij de Sonos Roam niet in op kwaliteit: de speaker heeft helder en krachtig geluid en gaat tot 10 uur mee. Het apparaat is uiteraard stof- en waterdicht, waardoor het de perfecte speaker is voor onderweg!

8. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Roam SL

Ook nu moet je jezelf weer de vraag stellen: heb je de stembediening wel nodig? Als je de speaker vrijwel altijd bedient via je iPhone, kun je beter de Sonos Roam SL aanschaffen. Deze speaker heeft alle functies van de Sonos Roam, maar tegen minder geld door het ontbreken van de spraakbediening. Bekijk de beste deals hier:

9. Black Friday-aanbiedingen op Sonos Era 100 en 300

De Sonos Era is de nieuwste speaker van Sonos. Het grote verschil tussen de Sonos One en de Era vinden we terug in de iets grotere woofer en de twee tweeters van de nieuwste speaker. De Sonos Era 100 is specifiek ontworpen als stereosysteem, terwijl de Sonos Era 300 juist een echte 3D-luidspreker is. Dit zijn de beste prijzen van de Sonos Era 100 en de Sonos Era 300:

Overige deals: Sonos Ray veel goedkoper

Wil je meer diepte in het geluid van je televisie? In dat geval is de Sonos Ray een goede toevoeging aan je woonkamer. De speaker is makkelijk te bedienen met de afstandsbediening van je televisie en zorgt voor helder en krachtig geluid. Met het strakke design past de Sonos Ray in iedere ruimte. Met Black Friday scoor je de Sonos Ray tegen een veel lagere prijs:

Sonos Ray: van €286,00 voor €239,00 – MediaMarkt

Heb je niet gevonden wat je zocht? Kijk dan zeker even tussen onze andere Black Friday deals.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.