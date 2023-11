Green Friday 2023: refurbished iPhones en meer tech-alternatieven

Ben je van plan om een nieuwe iPhone, iPad, of MacBook te kopen, maar wil je voor een duurzamer alternatief kiezen? Bekijk dan deze Green Friday 2023-deals!

Green Friday 2023

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 24 november en dat is dé dag om producten tegen een veel lagere prijs aan te schaffen. Zo koop je de nieuwste iPhone, iPad of MacBook nu met hoge korting, waardoor je vaak enorm veel geld bespaart. Toch zijn er duurzamere alternatieven voor het kopen van een compleet nieuw toestel. Daarom is Green Friday 2023 geïntroduceerd, waarmee ook de duurzame opties worden toegelicht.

Met Green Friday 2023 geven we aandacht aan de duurzame alternatieven tijdens Black Friday. Zo zijn refurbished toestellen steeds populairder en is het vaak (veel) goedkoper om een apparaat te laten maken. Wil je een goedkopere iPhone, iPad of MacBook kopen en een milieubewuste keuze maken? In dit artikel zetten we de beste én duurzaamste aanbiedingen tijdens Black Friday 2023 voor je onder elkaar!

Refurbished toestellen véél goedkoper

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad of MacBook, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is een refurbished apparaat een goed alternatief tijdens Green Friday 2023. Refurbished betekent letterlijk gereviseerd: het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad en is vervolgens opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Daarna is het weer in de verkoop gedaan, zodat iemand anders er gelukkig mee kan zijn.

Het verschil met een tweedehandse smartphone is dat je met een refurbished toestel een ‘zo goed als nieuw’-ervaring hebt. Daarnaast krijg je ook nog eens garantie en een aankoopbon. Oude onderdelen zijn vervangen waar nodig, zodat je zeker weet dat je een goed werkend toestel hebt. En het grote voordeel: je betaalt veel minder voor een refurbished toestel. Dit zijn de beste Green Friday 2023-deals!

Fixje: tot €100 korting en gratis hoesje bij refurbished iPhones

Bij Fixje krijg je tot 100 euro korting op refurbished iPhones tijdens Green Friday 2023. Koop je een refurbished iPhone? Dan krijg je er bij Fixje bovendien een gratis hoesje en screenprotector bij! Daarnaast heb je tijdens Green Friday ook extra voordeel op reparatiesetjes en gereedschap, zodat je niet direct een compleet nieuw toestel moet kopen als iets kapot is. Bekijk de aanbiedingen hier!

Mobico: refurbished iPhone extra scherp geprijsd

Wil je niet de nieuwste iPhone? Dan heeft Mobico een aantal interessante opties voor je! Zeker als je nog op zoek bent naar een kleinere iPhone, want Apple is dit jaar gestopt met het verkopen van de iPhone 13 mini. Bij Mobico kun je de iPhone 12 mini nu wel nog refurbished halen, tegen een veel lagere prijs. Ook de iPhone 8 Plus haal je met flinke korting. Dit zijn de iPhone-deals van Green Friday 2023 bij Mobico:

Swappie: refurbished iPhone 13 met flinke korting

Ben je toch op zoek naar een nieuwer model? Bij Swappie krijg je met Black Friday de refurbished iPhone 13 met flinke korting. Zelfs de iPhone 13 mini is nog verkrijgbaar, dat is Apple’s laatste reguliere iPhone met een 5,4-inch scherm. De iPhone 13 wordt niet meer gefabriceerd, dus wees er snel bij! Tijdens Green Friday 2023 heeft Swappie deze aanbiedingen voor je:

Partly: bespaar tot €100 op refurbished iPhones én iPads

Bij Parly krijg je refurbished iPhones tegen een veel lagere prijs, maar dat is niet alles. Tijdens Green Friday 2023 zijn ook refurbished iPads flink afgeprijsd! Zo betaal je voor de iPad 2021 veel minder, maar is ook de iPad Air 2020 veel goedkoper. Bekijk de beste deals van Partly hier:

Leapp: alle Green Friday-aanbiedingen

Zoek je nog een nieuwe laptop? Dan kun je tijdens Green Friday 2023 bij Leapp terecht voor enorm goedkope MacBooks. De nieuwste MacBook Pro kost maar liefst € 1.868,-, maar als je dit te duur vindt heeft Leapp ook eerdere generaties van de MacBook. Zo betaal je voor de MacBook Pro 2019 en de MacBook Air 2018 honderden euro’s minder. Dit zijn de aanbiedingen:

Backmarket: hoge kortingen op iPhones

Bij Backmarket krijg je met Green Friday 2023 enorm hoge kortingen op de iPhone SE 2022 en de iPhone 12 Pro. Bij de iPhone SE 2022 is je telefoon beveiligd met Touch ID en heb je het compacte 5,4-inch schermformaat. Gebruik je de camera van de telefoon regelmatig? Dan is de iPhone 12 Pro aan te raden. Beide telefoons krijg je nu veel goedkoper bij Backmarket, dus pak je kans!

Rebuy: kortingsdagen! Tot 12 procent korting op geselecteerde producten

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch te kopen? Dan is Green Friday 2023 het moment om de nieuwe smartwatch te halen bij Rebuy. De Apple Watch Series 8 verscheen vorig jaar pas, maar is nu al voor een lage prijs te halen bij Rebuy. Wil je een nóg lagere prijs voor je Apple Watch? Ga dan voor de Apple Watch Series 7! Voer onderstaande code in bij het kopen van de Apple Watch, zodat je flinke korting krijgt op jouw nieuwe smartwatch:

Kamera-Express: camera’s met hoge korting

Als je nog op zoek bent naar een nieuwe camera ben je bij Kamera-Express aan het juiste adres. Hier krijgen camera’s een tweede leven en wordt een deel van het assortiment verhuurd. Zo hoef je niet direct een compleet nieuw toestel te kopen, wel zo handig als je een camera niet vaak gebruikt. Bovendien wordt er een reparatieservice aangeboden, zodat jouw camera zo lang mogelijk meegaat.

Ook Kamera-Express doet mee aan het duurzame Green Friday, waardoor je op verschillende producten en diensten korting krijgt. Ben jij een fan van fotografie en ben je nog op zoek naar een nieuwe camera? Bekijk dan de beste deals op bij Kamera-Express:

Inruilen van je oude toestel

Heb je een nieuwe iPhone gekocht? Of wil je er nog een kopen? Bedenk dan dat je jouw oude toestel ook kunt inruilen tijdens Green Friday 2023. Je oude iPhone, iPad of MacBook krijgt dan een nieuw leven en vaak krijg jij er nog wat geld voor terug. Zo kun je dat geld direct investeren in een nieuwe (refurbished) toestel. Via deze websites kun je jouw oude apparaten inruilen:

Fabrikanten: Apple en Samsung

Providers: KPN, Vodafone en Odido

Webshops: Amazon, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel.nl, Bol en Amac

Refurbished partijen: Swappie, Fixje en Rebuy

Apparaten laten repareren met Green Friday 2023

Nog duurzamer: je kunt je oude apparaten ook laten repareren. Zo hoef je helemaal geen nieuwe telefoon te kopen. Is je scherm kapot? Of is er iets anders aan de hand met je toestel, waardoor die niet meer helemaal naar behoren werkt? Probeer dan een van onderstaande reparatiemogelijkheden tijdens Green Friday 2023, zodat jouw toestel weer probleemloos werkt!

Telefoon reparatie bij Coolblue

bij Coolblue Schermreparatie bij MediaMarkt

bij MediaMarkt Samsung reparatie bij Samsung

Handige apps tijdens Green Friday 2023

Natuurlijk zijn er genoeg apps die het makkelijker maken om duurzamer te leven. Zo kun je jouw oude kleding verkopen op Vinted. Je verdient er dan geld aan én maakt er iemand anders blij mee.

Bij Too Good To Go krijg je complete voedselpakketten tegen een veel lagere prijs, zodat er minder (of zelfs geen) eten wordt verspild door bedrijven als de Albert Heijn of een lokaal restaurant. Heb je iets maar tijdelijk nodig? Leen of huur dan spullen op Peerby! Dit zijn handige en duurzame apps:

Vinted: Tweedehands shoppen Vinted Limited 9,6 (375.970 reviews) Gratis via App Store via App Store

Too Good To Go Too Good To Go 9,6 (134.424 reviews) Gratis via App Store via App Store

Peerby Peerby 5 (34 reviews) Gratis via App Store via App Store

Niet gevonden wat je zocht? Of ben je op zoek naar een ander Apple-product? Neem dan zeker even een kijkje tussen de andere Black Friday aanbiedingen die we voor je verzameld hebben.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.