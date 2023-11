Ben je op zoek naar de beste PS5-deals voor Black Friday 2023? Zoek niet verder! Wij hebben de beste aanbiedingen al voor je opgezocht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste PlayStation 5-deals voor Black Friday 2023

Lekker onderuit gezakt op de bank gamen, dat doe je natuurlijk op de PlayStation 5. Ze zijn lange tijd ontzettend moeilijk leverbaar geweest, maar die tijd lijkt eindelijk voorbij. Sterker nog: tijdens Black Friday kun je zelfs een PS5 voor een behoorlijke deal scoren! Wij hebben de beste deals al voor je bij elkaar gezet!

Let op: voor al deze aanbiedingen geldt OP = OP. De Black Friday-deals voor de PlayStation 5 gaan vaak heel snel. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent!

PS 5 Black Friday-aanbiedingen

De PlayStation 5 van Sony is de nieuwste generatie gameconsole met gloednieuwe hardware en prachtige graphics. Je kunt met deze console in 4K gamen en met de speciale DualSense-controller voel je de actie op elk moment.

Met prachtige games als Spider-man 2 en EA SPORTS FC 2024 kom je de wintermaanden wel door. Oh ja! Al je oude PS4-games draaien ook op de nieuwe console.

Wil je een PlayStation 5 kopen? Dan hebben we de beste deals voor je onder elkaar gezet. Bij sommige deals krijg je er zelfs een game bij!

PlayStation 5 controllers met korting

Wanneer je een PS5 tijdens Black Friday koopt krijg je er meestal één controller bij. Wil je dus samen met je vrienden op de bank spelen, dan moet je er een tweede controller bij kopen. Ook daarvoor hebben we de beste deals voor je opgezocht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday deals voor PS5 games

Een PS5 zonder games kan natuurlijk niet tijdens Black Friday. Gelukkig heeft Sony’s spelcomputer een enorme bibliotheek aan toffe games. Op dit moment zijn Spider-man 2, EA SPORTS FC 2024 en Call of Duty: Modern Warfare III het populairst.

Wil je dus als Spider-man door de straten van New York slingeren en het opnemen tegen The Lizard en Venom? Speel je liever een leuk potje voetbal met je maten op de bank? Of ga je online de strijd aan in de first person shooter Call of Duty: Modern Warfare III? Welke je ook kiest, we hebben de beste prijzen voor je al op een rij gezet.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.