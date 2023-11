Black Friday 2023 Nintendo Switch: hier is hij nu het goedkoopst

Tijdens Black Friday is ook de Nintendo Switch een stuk goedkoper te krijgen! En het mooie is: wij hebben de beste deals voor de Nintendo Switch al voor je opgezocht!

Black Friday 2023: Nintendo Switch

De Nintendo Switch is misschien wel dé populairste spelcomputer van de afgelopen jaren. Heb je er nog geen? Of wil je misschien een nieuwe? Dan is Black Friday hét moment om er een te kopen. Wij hebben de beste Nintendo Switch-deals voor Black Friday al voor je bij elkaar gezet.

Natuurlijk heb je bij een Nintendo Switch ook wat leuke games nodig. Ook daarvoor hebben we gezorgd en hebben we de beste aanbiedingen voor je gevonden. Maar let op! Voor al deze deals geldt OP = OP. De Black Friday-aanbiedingen voor de Nintendo Switch gaan vaak heel snel. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent!

Nintendo Switch Black Friday-deals

De Nintendo Switch heeft als voordeel dat je hem overal mee naar toe kunt nemen. Je kunt dan op elk moment van de dag even lekker een potje Mario Kart spelen met je vrienden of alleen op avontuur gaan als Link in de Zelda-games.

Daarnaast kun je de console ook op je televisie aansluiten. Dan kun je thuis op de bank samen de nieuwste Super Mario Wonder game spelen. Let op: de Nintendo Switch Lite is alleen draagbaar te gebruiken en die kun je dus níét aansluiten op je televisie.

Nintendo Switch OLED

De Nintendo Switch OLED is de nieuwste versie van de Switch. Het scherm heeft bij deze versie een upgrade gekregen en bestaat nu uit een OLED-display. Hiermee krijg je prachtige kleuren en is zwart ook echt zwart.

Nintendo Switch OLED Mario Red Edition

De Nintendo Switch Mario Red Edition is een speciale versie van de Nintendo Switch OLED. Hij is gloednieuw en komt in een speciale kleur. Je hebt het misschien al geraden: deze Nintendo Switch komt in het Mario-rood.

Nintendo Switch Lite

De Nintendo Switch Lite is een goedkopere versie van de Nintendo Switch. De controllers kun je bij deze Nintendo Switch niet loshalen en het is niet mogelijk om hem op de televisie aan te sluiten.

Nintendo Switch Lite : van €229,99 voor €194,95 – AllYourGames

: van voor €194,95 – AllYourGames Nintendo Switch Lite: van €229,99 voor €194,95 – Amazon

Nintendo Switch (2019 upgrade)

Deze 2019-versie van de originele Nintendo Switch heeft een betere batterijduur dan de eerste generatie. Maar heeft nog wel het vorige lcd-scherm.

Nintendo Switch (2019 upgrade): van €329,00 voor €278,00 – Ned Game

Black Friday aanbiedingen voor Nintendo Switch games

Er zijn natuurlijk ontzettend veel leuke games voor de Nintendo Switch. De tofste games zijn alleen beschikbaar op de spelcomputers van Nintendo. Daarom hebben we een lijst van de leukste games voor je uitgekozen en daar de beste deals bij gezocht.

Super Mario Bros. Wonder is het nieuwste deel van de Italiaanse loodgieter en hiermee kun je samen met drie vrienden de strijd met Bowser aangaan. Ga je liever alleen op avontuur? Dan is Tears of the Kingdom of Hogwarts Legacy de game voor jou.

MarioKart Live is trouwens een speciale versie van de populaire racegame waarmee je met een écht autootje kunt rondrijden. Door een kleine camera op de auto kun je live meekijken op je Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy: van €54,95 voor €49,95 – AllYourGames

Nintendo Switch controllers met korting

Bij de Nintendo Switch krijg je twee controllers (Joy-Cons). Wil je met meer vrienden tegelijk spelen? Of zijn ze inmiddels aan vervanging toe? Dan moet je er een setje controllers bij kopen.

En vind je de Joy-Cons helemaal niets? Check dan eens de aanbiedingen voor een Nintendo Switch Pro Controller!

Nintendo Switch Pro Controller: van €69,00 voor €64,90 – Amazon

QWARE Switch Controller: van €34,99 voor €24,99 – Mediamarkt

Meer geld besparen? Denk aan een refurbished Nintendo Switch

Vind je de Nintendo Switch-deals van Black Friday 2023 nog net iets te duur? Je kunt vaak nog wat geld besparen op een Nintendo Switch door een refurbished versie te kopen. Refurbished betekent dat de console gereviseerd is. Met andere woorden, het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad, maar het toestel is opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Een mooie manier om nog wat extra geld te besparen!

