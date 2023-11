Black Friday 2023: scoor nu de beste MacBook aanbiedingen

Heeft je laptop het begeven of ben je op zoek naar een nieuwe MacBook? Dan hebben we goed nieuws! Black Friday is namelijk van start gegaan. iPhoned heeft de beste Macbook deals voor je op een rij gezet.

Wat is Black Friday

Black Friday is een fenomeen dat vanuit Amerika overgewaaid is naar Nederland. Gedurende deze week in november stunten diverse (online) winkels met hoge kortingen. Natuurlijk is er ook aan de Apple-liefhebbers gedacht! Ben je van plan om een nieuwe MacBook aan te schaffen? Dan is nu hét moment.

De MacBook in het kort

De MacBook is dé laptop van Apple. Deze laptop komt in twee verschillende varianten: de MacBook Air en de MacBook Pro. Zoals de naam al doet vermoeden is de MacBook Air de lichtste variant van de twee en meteen ook het instapmodel. Deze MacBook is uitstekend geschikt voor school of werk.

Ben je van plan de MacBook voornamelijk te gebruiken voor zwaardere video- en fotografie-apps? Dan is de MacBook Pro de beste keuze. De Pro is net wat sneller dan het Air model.

Andere redenen om voor een MacBook te kiezen zijn de gebruiksvriendelijkheid en de betrouwbaarheid. Ben je al in het bezit van meerdere Apple-producten? Dan is de MacBook een prima toevoeging. Al je apparaten werken dan heel goed samen. Verder draaien de MacBooks op Apple’s eigen besturingssysteem die regelmatig nieuwe software-updates krijgen.

De beste MacBook Black Friday-aanbiedingen

Aan een MacBook hangt wel een prijskaartje. Zo begint het nieuwste basismodel de MacBook Air 2023 bij een adviesprijs vanaf 1299 euro. Tijdens Black Friday profiteer je bij veel (online)winkels van hoge kortingen op diverse MacBooks. Of je nu op zoek bent naar een budget-vriendelijke MacBook of juist een nieuwere MacBook wilt hebben, we hebben ze allemaal voor je meegenomen in dit artikel.

De beste MacBook Air Black Friday-deals

De MacBook Air 2022 was de eerste MacBook met de M2-chip. Deze chip is een stuk energiezuiniger dan de M1. Daarnaast is deze tot wel 18 procent sneller dan de vorige.

Naast deze aanpassingen onder de kap zijn er ook (kleine) verschillen in het uiterlijk van deze MacBook gedaan. Zo bevat het 13,6 inch-retina-scherm dunnere randen en een notch waar de webcam achter verstopt zit. Deze Macbook is leverbaar in de volgende kleuren: zilver, sterrenlicht (goud), middernacht (donkerblauw) en spacegrijs.

De beste MacBook Air 2020 aanbiedingen

Wil je liever wat minder besteden en heb je niet een van de nieuwste versies nodig? Dan is de MacBook Air 2020 zeker een goede optie. Deze M1-chip doet nauwelijks onder voor de M2 die te vinden is in de 2022 variant. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 256GB of 512GB. De laptop wordt standaard geleverd met 8GB aan werkgeheugen. Verder is de laptop leverbaar in de kleuren spacegrijs en zilver.

De beste Macbook Pro 2022 Black Friday-deals

De MacBook Pro 2022 is zeker in 2023 nog een goede keus. Dit model heeft hetzelfde design als het model uit 2016, maar beschikt wel als enigste nog over een Touch Bar. Met deze touch-strip stel je gemakkelijk jouw favoriete sneltoetsen in. Dit is voornamelijk handig wanneer je veel gebruik maakt van video bewerkings apps als Final Cut Pro.

Verder is de laptop uitgerust met met Apple’s M2-chip en een ventilator. Deze zorgt ervoor dat jouw processor niet oververhit raakt. De MacBook Pro 2022 is leverbaar in twee verschillende kleuren: spacegrijs en zilver. Daarnaast heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 256GB of 512GB.

De beste Macbook Pro 2023 aanbiedingen

De MacBook Pro 2023 is de nieuwste MacBook Pro van Apple. Deze supersnelle laptop is voorzien van Apple’s nieuwste chip: de Apple M3. Dankzij deze nieuwe chip is de batterijduur een stuk langer én de laptop zelf een stuk sneller. En het fijnste nieuws is misschien nog wel dat Apple’s duurste MacBook ook een stuk goedkoper is geworden.

Ondanks dat er aan het design van deze MacBook weinig is veranderd heeft Apple wél een nieuwe kleur geïntroduceerd. Deze MacBook Pro is namelijk ook leverbaar in een spacezwarte variant. De nieuwe kleur is beschikbaar wanneer je kiest voor de M3 Pro- of M3 Max-chip. Kies je liever voor de M3-chip? Deze is leverbaar in de kleuren spacegrijs en zilver.

MacBook accessoires

Bij de aanschaf van jouw nieuwe MacBook wil je er natuurlijk ook voor zorgen dat deze zo goed mogelijk beschermd is. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van een MacBook-case of een laptophoes. Daarnaast is het altijd handig om een extra toetsenbord en losse muis te hebben voor onderweg. Hieronder hebben we de beste accessoires-deals voor je op een rijtje gezet.

MacBook bescherming

Niet gevonden wat je zocht? Of ben je op zoek naar een ander Apple-product? Neem dan zeker even een kijkje tussen de andere Black Friday aanbiedingen die we voor je verzameld hebben.

