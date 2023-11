Mis het niet: de Black Friday-deals bij KPN (ADV)

Op zoek naar een goede deal voor je nieuwe iPhone? Tijdens Black Friday heeft KPN weer flinke kortingen voor je op verschillende iPhones, waaronder de gloednieuwe iPhone 15. Dit zijn de beste Black Friday-deals van KPN voor de Apple-liefhebber!

Black Friday bij KPN: iPhone 15 en iPhone 14 scherp geprijsd

Heb jij een nieuwe iPhone op het oog en kan je daar ook een abonnement bij gebruiken? Je scoort hem tijdens Black Friday met veel voordeel bij KPN. Onder andere de gloednieuwe iPhone 15 is extra scherp geprijsd, maar ook oudere modellen haal je voordelig in huis. Wij hebben de beste Black Friday-deals van KPN onder elkaar gezet.

Alle abonnementen van KPN sluit je bovendien tijdelijk zonder aansluitkosten (t.w.v. €25) af. De aanbiedingen gelden van 13 november tot en met 27 november. Is de voorraad op, dan heb je helaas pech. Wees er dus snel bij!

iPhone 15: gloednieuw én extra scherp geprijsd

De iPhone 15 is hét vlaggenschip van Apple van 2023 en heeft veel van de functies gekregen die we vorig jaar op de iPhone 14 Pro zagen. Het Dynamic Island is er daar één van. Deze vervangt de grote notch en past zich aan aan de verschillende meldingen die binnenkomen. Je kunt dit balkje ook gebruiken voor verschillende timers of om je muziek te bedienen.

Verder komen ook meerdere camerafuncties van de iPhone 14 Pro naar de iPhone 15. Zo heb je de beschikking over een hoofdlens van 48 megapixel en gebruikt het toestel dezelfde A16 Bionic-chip, al is dat met een aantal verbeteringen.

Nieuw is de automatische portretmodus. Die past vanzelf het portret-effect toe zodra personen of dieren herkent worden, maar het is hierdoor ook mogelijk om dit later toe te voegen of de focus te verplaatsen. Je haalt deze iPhone 15 tijdens Black Friday bij KPN extra voordelig in huis.

iPhone 14 extra scherp geprijsd

Vanwege nieuwe wetgeving is ook Apple verplicht nieuwe apparaten te voorzien van een usb-c-poort. De iPhone 15 is de allereerste iPhone met deze aansluiting. Irritant als je nog een lade vol hebt liggen met Lightning-kabels van eerdere iPhones. Gelukkig maakt de iPhone 14 nog wel gebruik van Lightning én je haalt hem tijdens Black Friday extra voordelig in huis bij KPN.

Dan is er ook nog een verschil in kleuren. Apple heeft met de iPhone 15 gekozen voor pastelkleuren. Val je liever op met je iPhone? Dan kies je tussen fel rood, geel, paars, wit of zwart met de iPhone 14. Verder maakt het toestel gebruik van een krachtige processor en maak je in een handomdraai scherpe foto’s.

iPhone 13 óók voordelig tijdens Black Friday bij KPN

Aan alles komt een einde en ook Apple maakt hun iPhones niet voor eeuwig. Wil jij de iPhone 13 nog bemachtigen, dan is dit je laatste kans. Hij is scherp geprijsd bij KPN, maar heeft wel een beperkte voorraad. Wees er snel bij, want op is op!

Kies jij liever voor de iPhone 13 dan één van de nieuwere iPhones? Hij is al een paar jaar oud, maar kan ook nog met gemak een aantal jaren mee. Dat komt door de krachtige processor en het uitstekende updatebeleid dat Apple hanteert. Een iPhone krijgt minstens 5 jaar aan iOS-updates en dat betekent dat de iPhone 13 nog kan rekenen op in ieder geval 3 jaar updates.

Nóg meer Black Friday-deals bij KPN

Zit jouw Black Friday-deal hier niet tussen? Niet getreurd, want KPN heeft er nog veel meer. Zo sluit je KPN Internet en TV met een hele leuke aanbieding af.

Je mag zelf kiezen welk cadeau je van KPN bij je nieuwe internet abonnement krijgt. Bij een tweejarig abonnement is dat een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250 of betaal de eerste 12 maanden €35 per maand. Ga je liever voor een eenjarig-abonnement, dan krijg je twee gratis SuperWifi punten of betaal je de eerste 6 maanden €35 per maand.