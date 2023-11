iPhone 15 Pro (Max) tijdens Black Friday flink goedkoper

Heb jij de iPhone 15 Pro op het oog? Dan is dit het goede moment om hem in huis te halen. Er zijn namelijk meerdere Black Friday-aanbiedingen voor de iPhone 15 Pro. Hieronder vind je de beste deals.

Black Friday iPhone 15 Pro (Max) aanbiedingen

De iPhone 15-serie is pas net uit en bestaat uit de reguliere iPhone 15, 15 Plus, iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Hele nieuwe toestellen, zoals de iPhone 15-modellen, zijn rond Black Friday vaak niet veel afgeprijsd. Je bespaart echter wel veel door bij je aankoop een abonnement af te sluiten.

Wij vertellen je waar je de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max het goedkoopst in huis haalt tijdens Black Friday. Aanbiedingen gaan deze periode hard, dus zorg dat je er snel bij bent. Op is namelijk écht op.

iPhone 15 Pro-deals tijdens Black Friday

De iPhone 15 Pro heeft weer een aantal leuke vernieuwingen gekregen ten opzichte van zijn voorganger. De behuizing is nu gemaakt van titanium, terwijl de oudere iPhone modellen van aluminium zijn. Het voordeel? Titanium is beter bestand tegen krassen.

De mute-knop is bovendien verleden tijd. In plaats daarvan is er de actieknop. Wat die precies doet, stel je zelf in. Welke apps er direct mee werken is beperkt, maar via de Opdrachten-app stel je automatiseringen in en worden de mogelijkheden opeens eindeloos. Zo schakel je met een druk op de actieknop je lampen in of open je de camera.

De camera is trouwens ook op een paar punten vooruitgegaan. De nieuwe sensor laat meer licht binnen, waardoor ook onder slechtere lichtomstandigheden je foto’s altijd lukken. Ook maak je nu portretfoto’s met de nachtmodus en heb je nog steeds 3x zoom.

iPhone 15 Pro met abonnement

iPhone 15 Pro los toestel

iPhone 15 Pro : van €1.229,00 voor €1.203,00 – Belsimpel

iPhone 15 Pro: van €1.229,00 voor €1.203,00 – Amazon

iPhone 15 Pro Max-aanbiedingen tijdens Black Friday

Voorheen was de Pro Max de grotere versie van de Pro-toestellen, maar voor het eerst heeft het Pro Max-model iets dat de reguliere Pro niet heeft. Het gaat om een betere camerasysteem – Apple noemt het een tetraprisma – en laat je tot 5 keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. De iPhone 15 Pro kan dat maar 3 keer.

Verder meet het scherm, net als de iPhone 15 Plus, 6,7 inch. Het Super Retina-display ondersteunt ook Always On. Je kunt dan bijvoorbeeld altijd de klok op het lockscreen zien, zelfs wanneer je de iPhone niet gebruikt. Ook nieuw is de processor. Het gaat om de A17 Pro en kan elke taak aan. Zware spellen werken zonder moeite op de iPhone 15 Pro. Bij de iPhone 15 Pro Max heb je ook het voordeel dat je langer met een acculading doet.

iPhone 15 Pro Max met abonnement

iPhone 15 Pro Max los toestel

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.