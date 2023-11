iPhone 15 (Plus) in prijs verlaagd: de beste Black Friday-deals

Heb je de nieuwste iPhone op het oog? Dan is Black Friday hét moment om de iPhone 15 (Plus) te kopen. Wij hebben de beste Black Friday-deals voor je op een rij gezet.

Black Friday iPhone 15 (Plus) aanbiedingen

De iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zijn nog niet zo heel lang uit. Hierdoor zijn de toestellen meestal vrijwel niet afgeprijsd zijn tijdens Black Friday. Door een abonnement af te sluiten kan het voordeel echter wel flink oplopen.

Waar je moet zijn om de iPhone 15 of iPhone 15 Plus zo goedkoop mogelijk aan te schaffen, hebben we hieronder voor je onder elkaar gezet. Heb je liever de iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max? Check dan dit artikel. Black Friday-aanbiedingen gaan vaak hard. Zorg er daarom voor dat je er snel bij bent, want op = op!

iPhone 15-deals tijdens Black Friday

Terwijl de iPhone 14 vorig jaar geen grote upgrade was, is dat voor de iPhone 15 dit jaar wél het geval. Hij heeft veel van de geavanceerde functies gekregen die de iPhone 14 Pro had. De grote notch is bijvoorbeeld vervangen door het Dynamic Island. Deze past zich aan als er een melding binnenkomt. Ook tellen timers hier af en bedien je, zonder van app te wisselen, direct je muziek tijdens het luisteren.

De cameraset heeft grote stappen gezet. Je maakt nu foto’s niet meer met een resolutie van 12 megapixel, maar van (maximaal) 48 megapixel. Bovendien is de portretmodus verbeterd. Die herkent nu personen, dieren of objecten in je frame en past het effect automatisch toe. Deze ontwikkeling maakt het ook mogelijk om het focus-effect op een later moment toe te voegen of te verplaatsen.

Onder de motorkap ligt dezelfde A16 Bionic-chip als we in de iPhone 14 Pro al zagen, maar met een aantal aanpassingen. Daardoor is de iPhone 15 een krachtig toestel. Je hebt de keuze uit een reeks vrolijke kleuren: roze, blauw, groen, geel en zwart.

iPhone 15 met abonnement

iPhone 15 los

iPhone 15 : van €969,00 voor €919,00 – Belsimpel

iPhone 15 : van €969,00 voor €919,00 – Mobiel.nl

iPhone 15: van €969,00 voor €919,00 – Amazon

iPhone 15 Plus-deals tijdens Black Friday

De Lightning-aansluiting is nu echt verleden tijd, want je laadt de iPhone 15-serie op via een usb-c-kabeltje. Daardoor laadt hij sneller op, maar ook data-overdracht gaat een tikkeltje sneller. Apple voldoet hiermee aan nieuwe wetgeving die stelt dat alle apparaten met dezelfde kabel opgeladen moeten kunnen worden.

De 15 Plus is een stukje groter dan het instapmodel: 6,7 inch. Daardoor kijk je comfortabel naar je favoriete series of scrol je door je social media-feed. Ook is er door de grootte meer ruimte voor de accu, waardoor je dan ook wat langer met een enkele acculading doet. Verder is de iPhone 15 Plus voorzien van dezelfde nieuwe functies, zoals de nieuwe camera, het Dynamic Island en krachtige A16 Bionic-chip.

iPhone 15 Plus met abonnement

iPhone 15 Plus los toestel

iPhone 15 Plus : van €1.119,00 voor €1.068,00 – Phonemarket

iPhone 15 Plus: van €1.119,00 voor €1.069,00 – Amazon

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.