iPhone 14 Black Friday deals: zo goedkoop was die nog nooit

Black Friday is van start gegaan en dat is goed nieuws! Dit betekent dat je jouw nieuwe iPhone 14 nu met flinke korting kan scoren. iPhoned heeft de beste deals voor je verzameld.

Over Black Friday

Black Friday 2023 valt dit jaar op vrijdag 24 november. Traditiegetrouw is dit de dag na Thanksgiving, de welbekende Amerikaanse feestdag. Deze koopjesdag is sinds een aantal jaren ook overgewaaid naar Nederland. Als Apple-liefhebber kan je natuurlijk ook diverse deals scoren. Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 14 haal je nu in huis met extra veel voordeel.

De iPhone 14 in het kort

De iPhone 15 is onlangs gepresenteerd, maar ondertussen is de iPhone 14 nog steeds een prima toestel. De telefoon zal nog langere tijd iOS-updates ontvangen, want Apple voorziet iPhone doorgaans jaren van nieuwe functies. Een ander voordeel is dat de iPhone 14 tijdens Black Friday een flink stuk goedkoper is dan de iPhone 15!

Met zijn 6,1 inch oled-scherm is de iPhone 14 het perfecte instapmodel voor de Apple-liefhebber. Het toestel is voorzien van een A15 Bionic-chip en een 12-megapixel dual camera. De volle batterij zorgt ervoor dat jij tot 20 uur lang naar jouw favoriete films en series kan kijken.

iPhone 14 in combinatie met een abonnement

Op dit moment bespaar je het meeste op de iPhone 14 wanneer je het toestel combineert met een abonnement. In dit artikel hebben we de beste aanbiedingen voor je onder elkaar gezet.

De prijssortering is gedaan aan de hand van de totale toestelkosten die je betaalt. Belangrijk om daarin mee te nemen is dat bij partijen als Belsimpel en Mobiel.nl de toestelkosten lager zijn wanneer je kiest voor een unlimited abonnement. De maandkosten lopen daardoor wel op. Voor alle Black Friday-aanbiedingen geldt op = op, wees er daarom snel bij!

iPhone 14-deal bij Belsimpel

De voordeligste Black Friday-deal op de iPhone 14 scoor je bij Belsimpel. Wanneer je het toestel combineert met een abonnement van Odido dan betaal je voor een 15GB-bundel 22,50 euro per maand. De losse toestelprijs is dan 593 euro.

Heb je liever onbeperkt internet? Dan zijn de maandlasten wel wat hoger. Je betaalt dan voor het toestel 576 euro en voor het abonnement 27,50 euro per maand.

iPhone 14-deal bij Mobiel.nl

Bij Mobiel.nl schaf je jouw nieuwe iPhone 14 met Vodafone-abonnement nu aan voor 648 euro. Je hebt dan een abonnement van 15GB voor 20 euro per maand. Neem je een unlimited abonnement, dan betaal je een hoger maandbedrag.

iPhone 14 Black Friday-deal bij KPN

Tijdens Black Friday profiteer je bij KPN van de KPN-snelpakkers. De iPhone 14 is dan extra scherp geprijsd, waardoor je 21 euro betaalt voor 12GB data per maand. Voor jouw nieuwe iPhone 14 betaal je dan 696 euro. Ook krijg je van KPN de aansluitkosten helemaal gratis. Combineer je jouw mobiel abonnement met een internet abonnement van KPN, dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op jouw abonnement.

iPhone 14 Black Friday-deal bij Vodafone

Schaf je jouw nieuwe iPhone 14 aan in combinatie met een Vodafone abonnement? Dan kan jouw voordeel oplopen tot wel 425 euro wanneer je kiest voor de 512GB variant. Bij de 128GB variant is dit 395 euro en bij de 256GB loopt je voordeel op tot 405 euro. De losse toestelprijs is 720 euro. Combineer je een red unlimited abonnement met Ziggo Thuis, dan krijg je tot 180 euro korting. Tot slot betaal je geen aansluitkosten t.w.v. 20 euro.

iPhone 14 Black Friday-deal bij Ben

Liever een abonnement bij Ben? Dat kan natuurlijk ook! Daar betaal je nu 10 euro per maand en ontvang je 15GB aan internet per maand. De losse toestelprijs van de iPhone 14 is dan 744 euro. Daarnaast profiteer je nu van gratis aansluitkosten t.w.v. 20 euro. Wanneer je gebruik maakt van Ben-klantvoordeel dan ontvang je tot 5GB extra data per maand.

iPhone 14 Black Friday-deal bij Odido

Wanneer je jouw nieuwe iPhone 14 combineert met een abonnement van Odido betaal je per maand 16,50 euro. Je ontvangt dan 10GB aan data per maand. Voor de iPhone 14 betaal je in dat geval 780 euro. Heb je een ander Odido mobiel abonnement of internet abonnement op hetzelfde adres geregistreerd staan? Dan ontvang je tot 5GGB extra internet per maand en 2,50 euro korting.

iPhone 14 los toestel aanbiedingen

Heb je liever een losse iPhone of is je abonnement nog niet toe aan verlenging? Dan kan dat natuurlijk ook! Tijdens Black Friday profiteer je ook van hoge kortingen op de iPhone 14 wanneer je deze los aanschaft. In onderstaand overzicht hebben we de beste aanbiedingen voor je verzameld.

iPhone 14-accessoires

Natuurlijk wil je jouw nieuwe iPhone zo goed mogelijk beschermen mocht je deze een keer laten vallen. Je profiteert nu van hoge kortingen op diverse cases en accessoires. Hieronder hebben we de beste deals voor je verzameld.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.