Black Friday: de beste iPad deals scoor je hier

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad? Dan komt dat goed uit! Tijdens Black Friday profiteer je van hoge kortingen op diverse iPads. iPhoned heeft de beste deals voor je op een rij gezet.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over Black Friday

Black Friday 2023 is weer van start gegaan! Tijdens deze week en op Black Friday zelf stunten diverse (online) winkels met hoge kortingen. Gelukkig is er ook aan de Apple-liefhebbers is gedacht. Zo haal je de iPad en accessoires nu met extra veel voordeel in huis.

De beste iPad-deals tijdens Black Friday

De iPad is de veelzijdige tablet van Apple. Naast dat je overal naar jouw favoriete films en series kan kijken is het ook mogelijk de iPad om te toveren tot kladblok of laptop. Dit doe je met de iPad-accessoires zoals een Apple Pencil, Magic Keyboard of Magic Mouse. Hieronder hebben we de beste Black Friday iPad-deals voor je verzameld. Let wel op: tijdens Black Friday geldt OP=OP.

iPad Air 2022

De tablet is voorzien van een 10,9-inch lcd scherm en een vingerafdrukscanner, met Touch ID, die geïntegreerd is in de aan/uit-knop. Verbeteringen zien we vooral terug in de nieuwe processor.

De iPad Air 2022 beschikt nu over een M1-chip die we ook wel kennen van de iPad Pro 2021. Dit zorgt ervoor dat ie een stuk sneller en krachtiger is dan zijn voorganger. Verder is de iPad voorzien van nieuwe camera functies.

iPad 2021

Met de iPad 2021 heb je een mooi instapmodel iPad in handen waarbij je niet gelijk de hoofdprijs hoeft te betalen. Dit model komt met een 10,2-inch Retina-display en thuisknop met Touch ID.

Dankzij de A13 Bionic-chip die we ook kennen van de iPhone 11 en iPhone SE is deze iPad zo’n 20 procent sneller dan haar voorganger. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB. De tablet is leverbaar in de volgende kleuren: zilver en spacegrijs.

iPad 2022

De iPad 2022 is de meest recente versie van dit model. Dit nieuwste model heeft een iets groter 10,5-inch display gekregen en ondersteuning voor usb-c. Dit model is voorzien van de A14 Bionic-chip die ook in de iPhone 12 te vinden is.

Verbeteringen zien we vooral in de vernieuwde 12MP camera op de achterkant van de iPad. Deze levert foto’s van hoge resolutie en kan video’s schieten in 4K.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad Pro 2022

Dankzij de M2-chip is de iPad Pro 2022 super snel. Deze chip zit namelijk ook in de MacBook Air 2022. Het 12,9 inch model is voorzien van een mini-led-scherm en de 11 inch variant is uitgerust met een lcd-scherm.

Andere kleine verbeteringen zijn de wifi-verbinding. Deze heeft nu een snelheid van 1.4 Gb/s dat is maar liefst twee keer zo snel dan bij de vorige iPad Pro.

iPad Mini 2021

Met de iPad Mini 2021 heb je Apple’s kleinste tablet in handen. Hij mag dan klein zijn maar dankzij de A15 Bionic-chip is deze super snel. Deze iPad kan je daardoor gebruiken voor zware grafische taken, maar ook voor het spelen van games.

Dankzij de 12 megapixel frontcamera Facetime je in de beste kwaliteit. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 64GB of 256GB. Gebruik je hem vooral thuis dan is de wifi variant de beste keuze. Wil je onderweg gebruik maken van internet? Dan is de Cellular-variant het meest geschikt.

iPad Accessoires

Een voordeel van de iPad is dat deze makkelijk overal mee naartoe te nemen is. Met de Apple Pencil schrijf je al jouw notities snel en gemakkelijk op. Heb je een verslag dat je moet uittypen? Dankzij Apple’s Magic Mouse en Magic Keyboard tover je jouw iPad om tot laptop.

Natuurlijk wil je jouw nieuwe iPad zo goed mogelijk beschermen mocht je deze een keer laten vallen. Tijdens Black Friday profiteer je bij diverse webshops van hoge kortingen op cases en screenprotectors. Hieronder hebben we de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Knaldeals: tot 70% korting op Gecko Covers

tot 70% korting op Gecko Covers Hoesjesdirect: tot 20% korting op Burga en Mobigear

tot 20% korting op Burga en Mobigear Smartphonehoesjes: 20% korting op alles met code BLACKFRIDAY

Heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan zeker even een kijkje tussen onze andere Black Friday deals.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.