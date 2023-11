Black Friday bij eufy: 30% korting op alle slimme deurbellen en meer

In de wereld van smart home is eufy een bekende naam. Tijdens Black Friday wordt er groots uitgepakt met flinke kortingen. Zo krijg je 30% korting op de gehele site. Dit zijn de beste Black Friday-deals van eufy!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday bij eufy

Je kent eufy misschien van hun smart home-apparaten. En tijdens Black Friday scoor je nu flinke kortingen. Installeer bijvoorbeeld een slimme deurbel of ga je liever voor een slimme beveiligingscamera?

Je haalt de smart home-producten tijdelijk wel heel voordelig in huis. Tot en met 31 december ontvang je 30% korting op de gehele website met de kortingscode EUFYNL30.

De eufy slimme deurbel E340, hun nieuwste creatie, kost daardoor €126,00 (in plaats van €179,99). Tijdens Black Friday lopen de kortingen bij eufy op tot wel 50%. Wij zetten de beste eufy-deals voor je op een rij.

Video Doorbell E340 – bespaar €53,99

Installeer de Video Doorbell E340 en je weet precies wat er zich voor je voordeur afspeelt, ook als je niet thuis bent. De eufy slimme deurbel herkent personen, maar ook pakketjes. De bezorger kan daardoor gerust je nieuwste aanwinst bij je voordeur achterlaten, want je ontvangt een melding op het moment dat iemand de doos mee wilt nemen.

Dankzij de nachtvisie zie je zelfs in het donker (tot 5 meter) wie er voor je deur staat. Je haalt hem in huis voor €126,00 in plaats van €179,99 met de kortingscode EUFYNL30.

De Video Doorbell E340 is op zichzelf te gebruiken, maar ook in combinatie met de HomeBase. Hierop worden beelden opgeslagen, zodat je altijd toegang hebt. Samen met de HomeBase S380 kost de slimme deurbel €265,30.

Video Doorbell S330 incl. HomeBase 2 – bespaar €74,70

Vind je de E340 wat aan de prijzige kant? Dan kies je deze Black Friday voor de eufy Video Doorbell S330. Deze deurbel is echter niet op zichzelf te gebruiken, maar heeft een HomeBase nodig. Gelukkig krijg je die in dit pakket erbij. Je betaalt voor de eufy slimme deurbel inclusief HomeBase 2 met de kortingscode EUFYNL30 geen €249,00, maar €174,30.

Eufycam 2 Pro Duo Pack – bespaar €90,00

De Eufycam 2 Pro heeft een weerbestendige behuizing, waardoor je de omgeving rondom je huis goed in de gaten blijft houden. Zelfs ‘s nachts zijn de beelden dankzij nachtvisie helder en duidelijk. De slimme beveiligingscamera detecteert mensen, waarmee je meteen een melding krijgt als er iemand rondom je huis loopt die daar niet hoort te zijn. Met de kortingscode WS24T8861BF ontvang je €90,00 korting. Je betaalt dan €189,99 voor de duopack.

Indoor Cam 2K Pan & Tilt – bespaar €16,49

Voor binnen is er de Indoor Cam 2K Pan & Tilt. Hiermee houd je bijvoorbeeld de kinderen of huisdieren in de gaten, terwijl je zelf in een andere ruimte of buitenshuis bent.

Is er niemand thuis zijn, maar wordt er toch beweging gedetecteerd? Dan ontvang je een melding op je telefoon. Vul bij het afrekenen de code EUFYNL30 in en je haalt de Indoor Cam in huis voor €38,50 in plaats van €54,99.

Clean L60 – bespaar €74,99

Ook voor een robotstofzuiger ben je bij eufy aan het goede adres. De Clean L60 houdt je huis op orde en doet dat ook nog eens zo efficiënt mogelijk. Geavanceerde technologie scant je huis en zoekt de beste route uit. Drempels zijn geen probleem en ook stel je gebieden in waar hij niet mag komen. Met de kortingscode EUFYNL30 haal je de Clean L60 het voordeligst in huis. Je betaalt geen €249,99, maar €175,00.

Nog meer Black Friday-deals bij eufy

Naast deze deals heeft eufy veel meer om je huis een stuk slimmer te maken en te beveiligen. Bovenstaande smart home-apparaten zijn slechts een kleine greep uit de eufy Black Friday-deals. Bekijk ze allemaal op de site van eufy.

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.