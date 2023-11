Kindle of Kobo e-reader: dit zijn de beste Black Friday 2023-deals

Ben jij op zoek naar een e-reader? Zo’n apparaat is ideaal voor onderweg en is er in allerlei soorten en maten. Wij vertellen je alles over de verschillen tussen de Kindle, de Kobo e-reader en meer. Daarnaast laten we ook zien waar je hem tijdens Black Friday het beste scoort.

E-reader Black Friday-deals 2023

Met een e-reader heb je je hele boekenkast bij de hand. Het is dus een handige manier om altijd wat te lezen bij je te hebben, zonder een enorme boek mee te slepen. Je wordt bovendien niet gestoord door social media-meldingen en het leest als écht papier. Het scherm van een e-reader is trouwens ook veel comfortabeler aan je ogen dan het scherm van je iPhone of iPad.

Er zijn verschillende merken op de markt, waarvan de bekendste Amazon’s Kindle en de Kobo e-reader van Bol zijn. Wij vertellen je alles over de verschillen én waar je hem tijdens Black Friday het beste in huis haalt. Ben je niet zo van het lezen, maar luister je liever naar je boeken? Abonneer je dan op Podimo, Bookbeat of Nextory!

Kobo e-readers van Bol

1. Kobo Libra 2

Het 7 inch-scherm van de Kobo Libra 2 heeft jouw oogcomfort hoog in het vaandel staan. Daarom past hij de helderheid en kleurtemperatuur automatisch aan op hoeveel licht je hebt. De e-reader beschikt over 32GB opslagruimte: genoeg voor zo’n 24.000 boeken. Vind je het fijn af en toe voorgelezen te worden? De Kobo Libra 2 beschikt ook over de mogelijkheid om een draadloze hoofdtelefoon of oordopjes te verbinden.

Kobo Libra 2: van €199,00 voor €195,00 – Amazon

2. Kobo Clara 2E

Dankzij het scherm van 6 inch lees jij comfortabel je boeken, maar past de Kobo Clara 2E ook in elke tas. Daardoor is hij perfect voor onderweg. Ook als je even wat minder licht hebt, lees je dankzij de achtergrondverlichting je boek. de Kobo Clara 2E heeft een blauw licht-filter en zorgt ervoor dat je (hopelijk na het lezen) makkelijker in slaap valt.

Kindle e-readers van Amazon

3. Kindle Paperwhite

Is jouw ideale tijdstip om te lezen als de zon al onder is? Met de Kindle Paperwhite lees je altijd comfortabel, hoe donker het ook is. Er is namelijk ingebouwde verlichting en je past de kleur van het scherm aan naar een warmere tint om je ogen te ontzien. Daarvoor is zelfs een tijdschema in te stellen, zodat de kleurwarmte elke dag automatisch aanpast als het avond wordt.

4. Kindle (2022)

De Kindle (2022) is met zijn 6 inch compacter dan de Paperwhite en is dus ideaal voor tijdens je treinreis naar werk of op vakantie. Handig is dat je het apparaat in donkere modus kunt zetten. Dat leest een stuk rustiger bij weinig licht. Verder is het grootste verschil met de Paperwhite dat je niet de kleurtemperatuur in kunt stellen.

Amazon Kindle (2022): van €109,99 voor €99,99 – Amazon

Overige e-readers

5. Pocketbook Verse Pro

Je boeken lees je op het compacte 6 inch-scherm van de Pocketbook Verse Pro en blader met de handige pijltoetsen snel naar de volgende pagina. Lees je vaak in het donker dan schakel je – net als de Kindle e-readers – de donkere modus in. Verder neem je hem ook met een gerust hart mee in bad. Hij is namelijk IPX8-gecertificeerd, wat wil zeggen dat hij waterdicht is.

Pocketbook Verse Pro: van €169,00 voor €144,00 – MediaMarkt

6. Apple iPad (2022)

Natuurlijk is het ook mogelijk om e-books te lezen op een iPad. Boeken lezen is dankzij het grote scherm van 10,5 inch comfortabel. Terwijl je met een e-reader alleen boeken leest, gebruik je een iPad voor heel veel zaken. Wissel het lezen af met een serie of een spelletje.

Liever boeken luisteren?

Luister jij liever naar je boeken, bijvoorbeeld tijdens het koken, in de auto of tijdens een wandeling? Dan zijn er een aantal diensten die jou voorzien van een goed verhaal. Podimo, Bookbeat en Nextory zijn allemaal tijdens Black Friday extra voordelig af te sluiten. Kom er snel achter welke het beste bij jou past.

Bookbeat: nu 60 dagen gratis proefperiode

Op Bookbeat zijn meer dan 800.000 luisterboeken beschikbaar en heeft van de genoemde platformen het grootste aanbod boeken. Bookbeat maakt het eenvoudig om te switchen tussen lezen en luisteren, want je krijgt ook toegang tot een groot aanbod e-books. Met het basis-abonnement lees of luister je voor 8,99 euro 20 uur per maand. Is dat te krap, dan kies je voor Bookbeat Premium en wordt dat verlengd naar 100 uur per maand voor 10,99 euro.

Nextory: nu 45 dagen gratis proefperiode

Nextory laat je altijd zoveel lezen en luisteren als jij wilt. Met 300.000 e-books en luisterboeken is het aanbod wat kleiner dan van Bookbeat, maar er zit altijd wat voor je tussen. Nextory is ideaal voor gezinnen. Je deelt namelijk één account met vier profielen. Een abonnement sluit je af vanaf 11,99 euro per maand.

Podimo: nu 30 dagen gratis proefperiode

Podimo focust zich vooral op podcasts en maakt een flink aantal exclusieve shows voor hun platform. Als abonnee krijg je echter ook toegang tot een grote bibliotheek van 10.000 luisterboeken. Met het Premium-abonnement luister je 10 uur per maand, maar als boekenwurm past Premium Plus waarschijnlijk beter en mag je in zoveel audioboeken duiken als jij wilt.

Andere Black Friday-deals

