Dyson Black Friday 2023: de hoogste kortingen op een rij

Ben je op zoek naar de beste aanbiedingen op Dyson-producten? Dan hebben we goed nieuws! Tijdens Black Friday stunten diverse (online)winkels met hoge kortingen op dit merk. iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je verzameld.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dyson Black Friday

Dyson is hét merk als het gaat om producten als stofzuigers, luchtreinigers, ventilatoren en haardrogers. Opvallend aan deze Dyson-producten is het unieke en moderne design. Ben je van plan een van deze artikelen aan te schaffen? Neem dan zeker even een kijkje tussen de aanbiedingen in dit artikel. Tijdens Black Friday profiteer je namelijk van hoge kortingen bij diverse (web)winkels. We hebben hieronder de beste prijzen van de populairste producten voor je op een rij gezet. Wees er wel snel bij want tijdens Black Friday geldt OP = OP.

#1. Dyson Airwrap: nu vanaf 466 euro

De Dyson Airwrap is misschien wel een van de bekendste producten van Dyson. Deze stylingtool voor je haar is uniek dankzij het gebruik van hete lucht, het Coanda-effect, om je haar in model te brengen in plaats van met hitte zoals je gewend bent van een krultang of stijltang. Dankzij de verschillende opzetstukken heb je jouw haar binnen no-time gekruld of gestyled zonder deze te beschadigen.

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze handige stylingtool? Dan hebben we goed nieuws! De Dyson Airwrap is namelijk super scherp geprijsd tijdens Black Friday! Je haalt deze nu tijdelijk in huis vanaf 466 euro. Daarmee profiteer je van maar liefst 133 euro korting!

#2. Dyson V15: nu vanaf 599 euro

Deze Dyson V15 steelstofzuiger meet dankzij de Piëzo sensor precies wat er opgezogen wordt en past automatisch de zuigkracht daarop aan. De ingebouwde laser met zachte borstel is ideaal voor harde vloeren. Dankzij het groene licht van deze laser is precies te zien waar nog stof ligt en welke stukken je hebt overgeslagen in huis.

Op het schermpje van de V15 is daarnaast af te lezen hoeveel stofdeeltjes er zijn opgezogen. Met een volle accu gaat de V15 steelstofzuiger tot wel 60 minuten mee, genoeg tijd dus om je huis van boven tot onder schoon te maken. Tijdens Black Friday profiteer je van hoge korting op deze V15 Dyson steelstofzuiger. Deze korting kan oplopen tot wel 200 euro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

#3. Dyson V8: nu vanaf 299 euro

Heb je een kleiner huishouden, maar wil je wel profiteren van dezelfde Dyson kracht? Dan is de Dyson V8 zeker interessant om eens naar te kijken! Deze budget vriendelijkere variant heeft een accuduur van 40 minuten op de hoogste zuigkracht. De Anti-klittechnologie verwijdert lange haren en huisdierharen moeiteloos van de borstel en deze worden vervolgens direct in het stofreservoir opgenomen.

Dankzij het lichtgewicht en ergonomische ontwerp is de V8 daarnaast gemakkelijk te gebruiken wanneer je hoge plekken in huis wil reinigen. Tijdens Black Friday profiteer je van kortingen tot wel 100 euro wanneer je deze bij een van de onderstaande webshops aanschaft.

#4. Dyson V12: nu vanaf 549 euro

De Dyson V12 is de voorganger van de Dyson V15. Dit model is uitgerust met bijna dezelfde functies die we ook herkennen van het V15 model. Het grootste verschil tussen deze twee modellen is de opvangcapaciteit van het stofreservoir. Bij de V15 is dit 0,76 liter en bij de V12 is dit 0,35 liter.

Verder is het V12 model een stuk lichter dan de V15, deze weegt namelijk maar 2,2 kilogram in plaats van 3,1 kilogram. Ben je niet per se op zoek naar de nieuwste steelstofzuiger en wil je niet gelijk de hoofdprijs betalen? Dan is dit zeker een geschikte optie.

#5. Dyson Luchtreiniger

Naast deze stofzuigers heeft Dyson ook luchtreinigers. De bekendste hiervan is de Dyson Purifier. De Dyson Purifier is tijdens Black Friday nu extra scherp geprijsd.

Deze luchtreiniger verwarmt in de winter jouw hele woonkamer en in de zomer houdt hij je lekker koel. Dankzij de nachtmodus is deze daarnaast super stil. We hebben de beste aanbiedingen hieronder voor je verzameld.

#5. Overige aanbiedingen

Niet gevonden wat je zocht? Naast de bovenstaande deals zijn er ook andere Dyson producten die mee doen tijdens Black Friday.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.