Black Friday-deals: het complete overzicht met de beste deals

Er zijn deze Black Friday 2023 ontzettend veel aanbiedingen. Om het wat makkelijker te maken, hebben we hieronder de beste Apple-deals voor je op een rij gezet.

Black Friday 2023: de beste Apple-aanbiedingen

Veel webwinkels zijn al langer begonnen met hun acties, maar vandaag is het écht Black Friday. Profiteer van de allerbeste deals, en haal je verlanglijstje maar voor de dag. We hebben de beste Apple-deals voor je onder elkaar gezet.

Staat er nog een nieuwe iPhone, iPad, Apple Watch of nieuwe AirPods op je lijst? Dit is het moment om iets van je wensenlijst te kopen. We hebben per productcategorie de beste Black Friday-deals voor je opgesomd. Gebruik de inhoudsopgave hieronder om direct naar de categorie van jouw keuze te gaan. De aanbiedingen gaan ook dit jaar weer enorm hard, dus wees er snel bij.

De beste Black Friday iPhone-deals

Is jouw iPhone aan vervanging toe, dan zijn er nu genoeg aanbiedingen om hem voordelig in huis te halen. Wil jij de gloednieuwe iPhone 15 of een toestel uit de nog altijd populaire iPhone 14-reeks? Check de beste Black Friday iPhone-deals hieronder.

De beste Black Friday iPhone-deals met abonnement

Door een abonnement af te sluiten bij je aankoop, wordt die nieuwe iPhone opeens een stuk voordeliger. Hieronder hebben we de beste bundeldeals van providers uitgelicht. Ook de nieuwe iPhone 15 Pro haal je met een abonnement goedkoper in huis.

De beste Black Friday refurbished-deals

Wil een iPhone, maar maak je liever een duurzamere keuze of misschien vind je een gloednieuwe iPhone gewoon te duur. Dan is een refurbished model een prima deal. Verschillende winkels hebben refurbished toestellen die met een Black Friday-deal nóg voordeliger worden. Bekijk ze hieronder.

De beste Black Friday sim only-deals

Een iPhone gaat lang mee, dus de kans is groot dat die van jou nog prima is. Loopt je abonnement ten einde, dan sluit je die ook tijdens Black Friday 2023 met een leuke deal af. Neem een kijkje bij de sim only-deals hieronder.

De beste Black Friday MacBook-deals

Is het tijd voor een nieuwe MacBook of ben je van plan over te stappen naar het fijne macOS? Profiteer dan van de Black Friday-acties. We hebben de beste MacBook Black Friday-aanbiedingen hieronder voor je verzameld.

De beste Black Friday iPad-deals

Welke iPad staat er op jouw Black Friday-lijstje? Of je nu gaat voor de compacte iPad mini of toch de geavanceerde iPad Pro, dit is hét moment om hem in huis te halen. Wij hebben de beste iPad Black Friday 2023-aanbiedingen op een rij gezet.

De beste Black Friday Apple Watch-deals

Met een Apple Watch ben je altijd bereikbaar, want alle meldingen ontvang je op je pols. Krijg inzicht in je beweging en je algehele gezondheid. Ben je op zoek naar de voordeligste deal voor de Apple Watch Series 9 of SE? Kijk dan in de lijst hieronder!

Smartwatches van andere merken:

De beste Black Friday iMac-deals

Werk je liever aan een bureau en wil je een vaste computerhoek inrichten? Dan is een iMac de ideale optie. Het grote scherm van de iMac zorgt er bovendien voor dat je al je bestanden op het scherm kwijt kunt. Check hieronder de beste deals voor een iMac tijdens Black Friday 2023.

De beste Black Friday smart home-deals

Met een slimme thermostaat sta je ‘s ochtends altijd op in een aangenaam warm huis en dankzij de slimme deurbel loop je de pakketbezorger ook nooit meer mis. Dit is een goed moment om slimme apparaten met extra voordeel te scoren. Hieronder hebben we de beste smart home-producten voor je verzameld.

De beste Black Friday speaker-deals

Als echte muziekliefhebber luister je je favoriete muziek natuurlijk alleen op goede speakers. Tijdens Black Friday zijn er talloze goede deals te scoren voor speakers en soundbars. Dit zijn de allerbeste Black Friday 2023 speaker-deals.

De beste Black Friday AirPods- en koptelefoon-deals

Onderweg wil je ook altijd naar je favoriete muziek luisteren en dat doe je natuurlijk met Apple AirPods. Die werken naadloos samen met je iPhone én leveren uitstekende geluidskwaliteit. Heb je liever een koptelefoon op je hoofd? Ook die zijn dankzij Black Friday met korting te verkrijgen.

De beste Black Friday VPN-deals

Stel een VPN-verbinding op je iPhone in en je bent online een stuk anoniemer. Je beschermt je privacy, maar er zijn ook leuke voordelen. Bekijk bijvoorbeeld het streamingsaanbod in het buitenland. Dit zijn de beste VPN Black Friday-deals tijdens Black Friday 2023.

Norton Secure VPN: 50% korting – vanaf €2,49 p/m

50% korting – vanaf €2,49 p/m Cyberghost: 83% korting + 4 maanden gratis – vanaf €2,03 p/m

83% korting + 4 maanden gratis – vanaf €2,03 p/m ExpressVPN: 3 maanden gratis

3 maanden gratis Ivacy VPN: tot 90% korting – vanaf €1,00 p/m

tot 90% korting – vanaf €1,00 p/m Surfshark: 80% korting + tot 5 maanden gratis – vanaf €1,99 p/m

80% korting + tot 5 maanden gratis – vanaf €1,99 p/m NordVPN: 65% korting + 3 maanden gratis– vanaf €3,79 p/m

De beste Black Friday Apple accessoires-deals

Bescherm je kostbare iPhone met een hoesje en screenprotector, want er zijn weer veel leuke hoesjes te vinden die dankzij Black Friday met een leuke korting in huis te halen zijn. Naast hoesjes zijn er nog veel meer accessoires te scoren tijdens Black Friday 2023.

De beste Black Friday streaming-deals

Netflix uitgespeeld? Dan is er goed nieuws, want Black Friday pak je natuurlijk ook aan om een nieuw streaming-abonnement af te sluiten (bijvoorbeeld bij Videoland of Disney Plus) voor een mooie prijs. Dit zijn de beste streaming-aanbiedingen.

Videoland : eerste 6 maanden Videoland Basis van €4,99 voor €2,99 per maand

: eerste 6 maanden Videoland Basis van voor €2,99 per maand SkyShowtime : eerste 3 maanden van €6,99 voor €3,99 per maand

: eerste 3 maanden van voor €3,99 per maand Disney+ : krijg 12 maanden voor de prijs van 10 maanden bij een jaarabonnement

: krijg 12 maanden voor de prijs van 10 maanden bij een jaarabonnement Ziggo: 12 maanden lang een abonnement op een streamingdienst naar keuze

De beste Black Friday e-reader-deals

Neem je hele boekencollectie mee in je tas met een e-reader. Zo heb je altijd iets om te lezen bij je. Check hieronder waar je diverse e-readers het voordeligst in huis haalt met Black Friday 2023.

Liever boeken luisteren?

Bookbeat: nu 60 dagen gratis proefperiode

nu 60 dagen gratis proefperiode Nextory: nu 45 dagen gratis proefperiode

nu 45 dagen gratis proefperiode Podimo: nu 30 dagen gratis proefperiode

Andere Black Friday-deals

Niet gevonden wat je zocht? Gelukkig hebben we de afgelopen tijd nog veel meer handige overzichten voor je gemaakt.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.