Black Friday-deals van Vodafone: iPhone 14 en 15 nu voordelig verkrijgbaar (ADV)

Vandaag is het eindelijk Black Friday! Het is dé tijd van het jaar om flink in te kopen. Scoor bijvoorbeeld de iPhone 15 of iPhone 14 bij Vodafone!

Black Friday 2023-deals bij Vodafone

Staat er een nieuwe iPhone met abonnement op je Black Friday-lijstje? Dan is de dag dat je hem het goedkoopst kunt halen eindelijk aangebroken. Vodafone heeft namelijk verschillende recente iPhones die je met een leuke deal scoort, zoals de gloednieuwe iPhone 15 en de iPhone 14. De Black Friday-aanbiedingen van Vodafone gelden tot en met 3 december.

iPhone 15-aanbieding: tot 426 euro voordeel

De iPhone 15 is pas net uit en heeft een aantal fijne functies van de iPhone 14 Pro overgenomen. Daardoor krijg je een iPhone met Pro-gevoel, maar dan voor een instapprijs. Waar de instapmodellen in het verleden het altijd moesten doen met een 12 megapixel-camera, schiet je alle foto’s nu met maximaal 48 megapixel.

Ook komen je meldingen nu binnen op het Dynamic Island en is de grote notch eindelijk verleden tijd. Het Dynamic Island past zich aan bij een melding of aan wat jij op dat moment aan het doen bent op je iPhone. Luister je naar muziek, dan bedien je hier direct je muziek. Loop je op het vliegveld? Dan zie je hier direct je boarding pass.

Je haalt de iPhone 15 tijdens Black Friday met voordeel in huis bij Vodafone. De totale korting loopt op tot wel €426,00. Je betaalt geen €1349,00, maar €1128,00 voor het model met 512GB opslag bij een Red Unlimited-abonnement. Ook zijn de aansluitkosten van €25,00 gratis én ontvang je nog eens €7,50 korting per maand als je thuis internet van Ziggo hebt.

iPhone 14-aanbieding: tot 630 euro voordeel

Onder de motorkap van de iPhone 14 ligt de A15 Bionic-chip en die is nog altijd ontzettend krachtig. Zelfs de zwaarste taken zijn voor deze chip geen probleem. Over accuduur hoef je je ook geen zorgen te maken, want bij intensief gebruik gaat hij tot 20 uur mee.

De iPhone 14 kreeg een aantal camera-verbeteringen mee, waaronder de nieuwe filmmodus. Verder laad je de iPhone 14 nog op met een Lightning-aansluiting. Zo gaat je Lightning-kabeltje voorlopig dus nog wel mee.

Tijdelijk ontvang je tot €630,00 voordeel bij aankoop van de iPhone 14 bij Vodafone. Ga je voor de 512GB-variant, dan betaal je €984,00 in plaats van €1409,00 bij een Red Unlimited-abonnement. Dat is een voordeel van €425,00! Bovendien zijn ook voor de iPhone 14 de aansluitkosten gratis en krijg je als Ziggo-klant €7,50 korting per maand.

Flink voordeel op sim only-abonnementen

Heb je geen nieuwe iPhone nodig, maar is je abonnement wel aan vernieuwing toe? Black Friday is ook het moment om een sim only-abonnement met voordeel af te sluiten bij Vodafone. Kies je voor een Red-abonnement, dan ontvang je €3,00 korting per maand. Minder MB’s nodig per maand? Ga dan voor Start XL en ontvang €2,50 korting per maand.

Bij sim only-abonnementen zijn de aansluitkosten (t.w.v. €25,00) voor rekening van Vodafone en Ziggo-klanten krijgen tot €7,50 korting per maand. Daarmee loopt de korting bij een Red-abonnement op tot €120,00, voor Start XL is dat €60,00.

Voordelen van Vodafone

Vodafone en Ziggo hebben een excellent netwerk, mét gratis 5G bij ieder Red-abonnement. Daarbij krijg je het combinatievoordeel als je thuis internet van Ziggo hebt. Je voordeel kan dan oplopen tot €7,50 per maand! Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens dubbele data als je klant bent van Vodafone en Ziggo. Meer weten? Ontdek alle Vodafone en Ziggo combinatievoordelen.