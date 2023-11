Black Friday bij Coolblue: hoge kortingen op Apple – mis ze niet!

Black Friday is in alle hevigheid losgebarsten bij Coolblue. En dat betekent dat je er tot en met maandag 27 november de beste aanbiedingen vindt. Maar wees er wel snel bij, want OP = OP!

Black Friday bij Coolblue: dit zijn de beste deals!

Om het je makkelijk te maken hebben we hieronder de beste Coolblue Black Friday deals al voor je op een rij gezet. De voorraad van de afgeprijsde producten is beperkt, dus we vermoeden dat de Apple-apparaten snel uitverkocht zullen zijn. Black Friday bij Coolblue loopt tot en met maandag 27 november. Wacht daarom niet te lang en scoor nu snel een nieuwe iPhone, iPad of MacBook met Black Friday-korting!

Black Friday iPhone-deals bij Coolblue

Ben je van plan om een nieuwe iPhone aan te schaffen, dan is dit het perfecte moment om een Black Friday-aanbieding bij Coolblue te scoren. Tegen deze iPhone 13- en iPhone 14-deals kun je geen nee zeggen!

Black Friday iPad-aanbiedingen van Coolblue

Ook als je op zoek bent naar en nieuwe iPad kun je momenteel uitstekend terecht bij Coolblue. Check vooral de aanbieding van de iPad Pro (2022) 12.9-inch 256GB, die nu maar liefst 110 euro goedkoper is. Een geweldige Black Friday-deal!

Black Friday Apple Watch-deals van Coolblue

Had je je oog al laten vallen op één van de nieuwe Apple Watches, dan is dit het moment om toe te slaan. Zowel de Apple Watch Series 9 als de Apple Watch Ultra 2 zijn tijdens Black Friday in de aanbieding bij Coolblue!

Black Friday AirPods-aanbiedingen van Coolblue

Op zoek naar de AirPods 2, AirPods Pro 2 of de AirPods 3? Coolblue heeft deze Black Friday goede deals voor je. Ook de AirPods 3 mét MagSafe oplaadcase zijn in de aanbieding!

Black Friday MacBook-aanbiedingen

Een nieuwe MacBook Air met snelle M2-chip staat natuurlijk ook op je verlanglijstje. Bij Coolblue koop je zowel de MacBook Air (2022) met M2 en 6GB/256GB als de MacBook Air (2023) met M2 en 16GB/512GB tijdens Black Friday met een mooie korting!

Nog meer Black Friday-deals bij Coolblue

Naast deze geweldige Apple-deals heeft Coolblue momenteel ook geweldige aanbiedingen voor allerlei accessoires. We hebben de interessantste deals hieronder voor je op een rij gezet, zoals diverse koptelefoons, smartwatches, e-readers, of een Nintendo Switch.

Wil je alle Black Friday-deals bij Coolblue zien? Klik dan op de onderstaande button!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.