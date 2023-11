Apple Watch-aanbiedingen Black Friday 2023: wees er snel bij

Tijdens Black Friday 2023 profiteer je van hoge kortingen op diverse Apple Watches. iPhoned heeft daarom voor jou de beste Apple Watch-deals op een rij gezet.

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Dan komt dat goed uit! Black Friday 2023 is namelijk van start gegaan. Tijdens dit jaarlijks terugkerende Amerikaanse fenomeen profiteer je van hoge kortingen bij diverse (online) winkels. En natuurlijk is er ook aan de Apple-liefhebbers gedacht.

Over de Apple Watch

De Apple Watch is dé multifunctionele smartwatch van Apple. Dankzij de activiteiten-app op de Apple Watch houd je bij hoeveel calorieën je verbruikt en hoeveel je traint. De groene lampjes op de achterkant van de watch zorgen ervoor dat de Apple Watch ook je hartslag kan meten. Dit doet de Apple Watch ongeveer om de tien minuten. Ben je met een workout bezig? Dan gebeurd dit continu.

Naast het bijhouden van jouw dagelijkse activiteiten ontvang je op de Apple Watch ook Whatsapp-meldingen en oproepen. Ben je de deur uitgelopen zonder portemonnee? Ook dan komt de Apple Watch van pas dankzij de Apple Pay functie. Met deze functie kan je draadloos betalen met de Apple Watch. Wil je bellen met je Apple Watch en heb je niet altijd jouw telefoon bij je? Dit kan ook met de Apple Watch! Wel moet je dan voor de Cellular optie kiezen, want die ondersteunt het gebruik van een simkaart die gekoppeld zit aan jouw smartphone.

De diverse Apple Watches

Er zijn verschillende Apple Watches beschikbaar. Op dit moment zijn er 3 varianten van de Apple Watch te koop. Dit zijn:

De reguliere Apple Watch is de bekendste van de drie hier zit een ruim aanbod aan functies op en zit qua prijs in het midden segment. Heb je niet alle uitgebreide functies nodig? Met de Apple Watch SE haal je de goedkoopste Apple Watch in huis maar zijn de functies wel beperkter.

De Apple Watch Ultra is voornamelijk gericht op fanatieke sporters dankzij de ondersteuning voor sporten zoals diepzeeduiken en bergbeklimmen. Dankzij de titanium behuizing is deze watch ook nog eens extra sterk. Verder heeft de Apple Watch Ultra ook nog eens de beste batterij.

Apple Watch-aanbiedingen Black Friday 2023

Tijdens Black Friday profiteer je van hoge kortingen op diverse Apple Watches. In dit overzicht hebben we de beste Apple Watch deals voor je verzameld in verschillende prijscategorieen. Belangrijk om te weten is dat tijdens Black Friday geldt op=op. Wees er daarom snel bij!

Apple Watch SE aanbiedingen

De Apple Watch SE de budgetvariant. Deze beschikt over net wat minder uitgebreide functies dan de reguliere Apple Watch. Ondanks het ontbreken van een aantal functies is het een prima smartwatch. Dankzij de nieuwe S8 chip is de Apple Watch SE net zo snel als de nieuwste Apple Watch Series 8. De Apple Watch SE 2022 komt daarnaast met crashdetectie. De smartwatch is verkrijgbaar in twee verschillende formaten: 40 en 44 millimeter.

Reguliere versie

Apple Watch Series 8 aanbiedingen

De Watch Series 8 heeft hetzelfde herkenbare design die je van de vorige versies kent. Wel heeft hij er een aantal nieuwe functies erbij gekregen. Zo beschikt deze watch over een temperatuursensor en een sensor onder het display waarmee de menstruatiecyclus bijgehouden kan worden.

Ook vinden we op deze Apple Watch de crashdetectie terug. Dankzij deze functie kunnen de hulpdiensten ingeschakeld worden wanneer je een ongeluk hebt. Deze smartwatch komt naast de aluminiumbehuizing ook met een roestvrijstalen behuizing.

Apple Watch Series 7 Black Friday aanbiedingen

Met de Apple Watch Series 7 heb je een wat ouder model in handen van de Apple Watch. Desondanks is het in 2023 nog een prima smartwatch. Je hebt de keuze uit twee verschillende formaten: 41 en 45 millimeter. Leuk om te weten: het schermoppverlak van deze Watch is bijna 20% groter dan bij de Apple Watch Series 6.

Dankzij de accuduur van 18 uur gaat deze smartwatch bijna de hele dag mee. Ook biedt de smartwatch ondersteuning voor snelladen. Deze watch is verkrijgbaar in de volgende kleuren: middernacht (zwart), starlight (zilver), groen, blauw en rood.

Apple Watch Ultra 2 Black Friday aanbiedingen

De Apple Watch Ultra 2 is op dit moment de beste Apple Watch die Apple heeft. De nieuwste variant van de Apple Watch Ultra heeft een paar verbeteringen gekregen. Die zien we onder andere terug in het scherm dat feller kan, tot wel 3000 Nits. Hiermee kun je het scherm probleemloos aflezen zelfs in het felle zonlicht.

Het design van deze watch is nagenoeg gelijk aan de vorige versie. Zo zien heeft hij dezelfde 49 millimeter behuizing van titanium. De Apple Watch Ultra komt standaard met 4G ondersteuning. Daarnaast zijn er nieuwe bandjes beschikbaar: alpine, sport of trail.

Apple Watch Series 9 aanbiedingen

Met de Watch Series 9 heb je de nieuwste (standaard) Apple Watch in handen. De smartwatch ligt sinds 22 september in de winkels. In dit model zien we onder andere de nieuwe S9-chip terug. Deze chip is gebaseerd op de A15 Bionic-chip die we ook kennen uit de iPhone 13 en iPhone 14. Dit maakt hem tot 60% sneller dan zijn voorgangers.

Verder wordt deze watch standaard geleverd met 64GB aan opslag. Dankzij deze nieuwe chip is de Watch Series 9 ook nog eens energiezuiniger. Een volle batterij gaat ondanks alle nieuwe functies nog steeds 18 uur mee op één acculading.

Apple Watch-accessoires

Met de aanschaf van jouw nieuwe Apple Watch wil je natuurlijk ook zo af en toe van bandjes wisselen. Daarnaast wil je de smartwatch natuurlijk zo goed mogelijk beschermen. Je ontvangt nu bij een aantal webshops korting op Apple Watch-accessoires. We hebben de beste deals hieronder voor je verzameld.

