Black Friday Amazon gestart: scoor nu de beste deals

Black Friday 2023 is gestart bij Amazon! Je krijgt nu hoge korting op veel producten uit het assortiment van de online winkel. Bekijk de beste deals hier!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2023 bij Amazon

Black Friday 2023 is gestart! Ook Amazon doet mee, waardoor je hoge kortingen krijgt op ontzettend veel producten bij de online winkel. Het assortiment van Amazon is enorm: je kunt er terecht voor de nieuwste laptops, maar ook voor speelgoed of gadgets voor in je huis. Je moet er bij Amazon tijdens Black Friday wel snel bij zijn, want OP = OP.

De Black Friday-acties bij Amazon lopen van vrijdag 17 november tot en met maandag 27 november. Je krijgt in deze periode 30 procent korting op diverse laptops, maar dat is niet alles. Amazon biedt ook hoge kortingen op iPhones, Apple Watches én games. Wij hebben de beste Apple Black Friday-deals en meer voor je geselecteerd, zodat je geen enkele aanbieding mist bij Amazon!

1. iPhone-deals bij Amazon: tot 100 euro voordeel

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan is dit je kans om een iPhone met flinke korting te halen bij Amazon. Verschillende modellen zijn nu in de aanbieding, waardoor je veel minder betaalt voor een nieuwe iPhone. Zo zijn de nieuwe iPhones van vorig jaar nu enorm scherp geprijsd. Dit zijn de beste iPhone-deals bij Amazon tijdens Black Friday 2023:

2. Korting op Apple Watches bij Amazon

De goedkoopste Apple Watch is bij Amazon tijdens Black Friday nóg goedkoper. De Apple Watch SE heeft vrijwel alle functies van een normale Apple Watch, maar dan tegen een veel lagere prijs. Zo heeft de smartwatch een hartslagsensor, GPS en de snelle S8-chip. Het enige dat mist is het always-on scherm, maar de Apple Watch SE licht gelukkig automatisch op als je de tijd wilt zien. Dit zijn de beste deals:

3. Korting op Apple-accessoires

Heb je al een MacBook, iPad of ander Apple-apparaat? Dan kunnen bijpassende accessoires niet missen. Met de Apple Pencil kun je al je creativiteit kwijt in tekeningen op de iPad. Als je veel werkt op een MacBook is een Apple Magic Keyboard met Magic Mouse aan te raden, zodat je jouw thuiskantoor compleet maakt. Dit zijn de aanbiedingen op Apple-accessoires bij Amazon tijdens Black Friday:

4. Beats-deals bij Amazon

Als je graag naar muziek luistert zijn er bij Amazon nog meer interessante aanbiedingen, want ook apparaten van Beats hebben hoge kortingen. Beats biedt koptelefoons en oortjes van hoge kwaliteit, die vaak een behoorlijke prijs hebben om de kwaliteit te garanderen. Tijdens Black Friday 2023 haal je de koptelefoons en oortjes van Beats tegen een veel lagere prijs! Bekijk de deals hier:

5. Belkin-aanbiedingen

Bij Amazon kun je ook terecht voor meerdere accessoires voor je Apple-apparaten, waaronder opladers. Belkin biedt verschillende opladers aan, waar je geen losse kabel meer voor nodig hebt. Je haalt tijdens Black Friday de draadloze opladers van Belkin met flinke kortingen bij Amazon. Nog een voordeel: je hebt maar één oplaadstation nodig voor al je Apple-apparaten! Dit zijn de beste aanbiedingen:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Playstation en Nintendo Switch-deals tijdens Black Friday

Heb je alle apparaten van Apple al in huis? Dan hebben we goed nieuws, want Amazon heeft ook interessante aanbiedingen voor de Playstation en Nintendo Switch tijdens Black Friday! Je scoort de gameconsoles voor een gunstige prijs, maar er zijn ook genoeg games afgeprijsd. Bekijk de beste deals hier:

Playstation-aanbiedingen Black Friday:

Nintendo-aanbiedingen Black Friday:

7. Overige deals bij Amazon tijdens Black Friday

Ben je nog op zoek naar andere accessoires? Dan biedt Amazon tijdens Black Friday ook korting op diverse oordopjes en koptelefoons van Sony. Voor de bankzitters en thuisfeestjes zijn ook de JBL-speakers flink afgeprijsd. Wij hebben de beste aanbiedingen voor je onder elkaar gezet:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.