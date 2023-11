De beste Black Friday-deals bij Amac voor Apple-liefhebbers (ADV)

Black Friday staat weer voor de deur en natuurlijk doet ook Amac mee met de beste deals. Daarom lichten wij de beste aanbiedingen uit voor Apple-liefhebbers. Deze Black Friday-deals wil je niet missen!

Black Friday-aanbiedingen van Amac

Over minder dan twee weken is het alweer Black Friday. Ook in Nederland doen weer heel veel winkels mee met hoge kortingen. Als Apple-liefhebber ben je bij Amac aan het juiste adres voor producten die écht de moeite waard zijn.

Je krijgt niet alleen korting op Apple-apparaten, want er zit ook tot 20 procent korting op producten die goed samenwerken met je favoriete merk. Denk aan accessoires, smart home-producten en meer. De Black Friday-deals van Amac zijn tot en met 27 november in te slaan.

Haal de beste Apple-producten nu bij Amac

Wil je een nieuwe iPhone, iPad of ander Apple-apparaat, dan ga je naar Amac. Daarom zetten we de beste Black Friday-deals die de winkel heeft hieronder voor je op een rij.

iPhone 14 – van €869 voor €799

Hoewel de iPhone 15 al uit is, is ook de iPhone 14 nog steeds enorm krachtig dankzij de A15 Bionic-chip. In vergelijking met de iPhone 13 is de camera een stuk beter, maar beschikt het toestel ook over betere beeldstabilisatie. De zwarte randen om het scherm zijn weer net wat dunner en voor fanatieke videomakers is er nu de ‘Actiemodus’. De adviesprijs van de iPhone 14 is €869, maar tijdens Black Friday haal je hem bij Amac in huis voor €799.

Apple Watch SE – voor €269

Wil jij ‘gewoon’ een Apple Watch om je pols? Dan is de Watch SE 2022 het beste model voor jou. Notificaties die binnenkomen op je iPhone zie je op het slimme horloge, die ook je sportactiviteiten bijhoudt en elke ochtend laat zien hoe je geslapen hebt. Er zijn verschillende kleuren en kastgroottes beschikbaar, en de prijs begint bij €269 in plaats van €279.

De beste AirPods-deals bij Amac

Met de AirPods 2 luister je tot 5 uur lang naar je favoriete muziek, waarna je ze in het doosje stopt om ze weer op te laden. Zitten ze daar een kwartiertje in? Dan luister je weer 3 uur verder. De AirPods 2 beschikken helaas niet over ruisonderdrukking. Tijdens Black Friday bij Amac haal je ze niet in huis voor €149, maar voor €119. Liever het nieuwere model mét Spatial Audio? Dan kies je voor de AirPods 3, die je tijdelijk voor €179 in plaats van €199 koopt.

AirPods 2 : van €149 , voor €119

: van , voor €119 AirPods 3: van €199 , voor €179

iPad 2021 10,2 inch – van €439 voor €369

De iPad 2021 kwam – zoals de naam al doet vermoeden – alweer twee jaar geleden uit, maar is nog steeds een hele goede iPad. Waarom? De processor is voor bijna iedereen snel genoeg, hij zal nog jaren meegaan én het is de goedkoopste iPad die er te verkrijgen is. En tijdens Black Friday heeft de tablet een nóg fijnere prijs. Je koopt hem namelijk niet voor €439, maar voor €369.

MacBook Air 13 inch (M1-chip) – van €1219 voor €949

Is jouw MacBook aan vervanging toe? Ook dan klop je bij Amac aan. Op dit moment scoor je de MacBook Air met M1-chip extra voordelig. Die M1-processor, die door Apple zelf ontwikkeld is, zorgt ervoor dat elke taak met gemak uitgevoerd wordt. Bij Amac kost hij tijdens het koopjesfestijn niet €1219, maar €949.

Nu bij Amac: 20 procent korting op vele topmerken

Natuurlijk is dat niet alles. Je krijgt tijdens de Black Friday-periode tot en met 27 november ook nog eens 20 procent korting op vele andere topmerken met de kortingscode BLACKFRIDAY2023. Denk aan accessoires, maar de korting geldt ook op smart home-producten. Een kleine selectie van de merken die meedoen zijn tado, Logitech, Nomad, Decoded en Netatmo.

De beste smart home Black Friday-deals bij Amac

Is jouw woning nog niet slim genoeg? Amac heeft een groot assortiment smart home-producten die goed samenwerken met Apple. Je koppelt ze eenvoudig aan jouw iPhone.

Verwarm je huis efficiënter met behulp van tijdschema’s of automatiseringen en de slimme thermostaat van tado. Hij weet wanneer je thuiskomt en hoe laat je huis een aangename temperatuur moet zijn dankzij geofencing. Of bespaar meer dan 37 procent van je energie met intelligente radiatorknoppen van Netatmo. Dit zijn de beste smart home-aanbiedingen van Amac.

Haal de beste Apple-accessoires bij Amac

Jouw Apple-product verdient natuurlijk ook de beste bescherming. Doe een hoesje om je iPhone of AirPods-case. Merken als Decoded, Nomad, dbramante1928 of Incase zijn hier de beste in. Ook voor een bandje voor je Apple Watch of een draadloze oplader vul je de code BLACKFRIDAY2023 in tijdens het afrekenen. Met deze code krijg je 20 procent korting op alles!

Nog meer Black Friday-deals bij Amac

Dit is maar een kleine selectie uit het grote aanbod van Amac, waar je nog tot en met 27 november hoge korting krijgt op zo’n beetje alles dat met Apple te maken heeft. Ontdek via onderstaande knop alle Black Friday-aanbiedingen van Amac. Je bestelling wordt gratis thuisbezorgd. Ontvang je liever persoonlijk advies? Ga dan naar één van de vijftig Amac-winkels.