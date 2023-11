Black Friday 2023 AirPods: zó goedkoop waren ze nog nooit

Wil je een setje oordopjes van Apple? Goed nieuws, want de AirPods 2 zijn met de dagen rond Black Friday écht goedkoop!

Black Friday 2023 AirPods: nog nooit zo goedkoop

De AirPods 2, ook bekend als de tweede generatie AirPods, zijn enkele jaren geleden uitgebracht maar dat is helemaal niet erg. Deze draadloze oordopjes zijn ondanks hun leeftijd nog steeds uitstekend.

Nu helemaal, want ze zijn een stuk goedkoper geworden. De AirPods 2 hebben alle functies die je van Apple-oordopjes mag verwachten: gemakkelijke koppeling met meerdere Apple-apparaten en handige functies zoals automatisch pauzeren bij het uitnemen. De geluidskwaliteit is goed en de oordopjes zijn voorzien van Siri.

Je hebt tijdens Black Friday 2023 al een setje AirPods 2 voor 105 euro bij MediaMarkt en Amazon.nl. Koop je de AirPods 2 bij Apple dan betaal je 149 euro. Zo bespaar je dus zo’n 44 euro! Klik op de button hieronder voor de aanbieding!

Zijn de oordopjes bij MediaMarkt al weg? Dan kun je ook nog bij Amazon.nl kopen voor dezelfde prijs.

AirPods 2: van €149 voor €105

Let op: beide aanbiedingen van de AirPods tijdens Black Friday 2023 zijn niet onbeperkt geldig. Ook hier geldt weer: OP = OP. Ben je te laat en is de aanbieding al weg? Dan niet getreurd, want als je onze AirPods 2-prijsvergelijker bekijkt, heb je de oordopjes altijd goedkoop te pakken. Wel even opletten of je de AirPods 2 (uit 2019) koopt.

Even opletten: twee versies AirPods 2

Wel even opletten: op dit moment heeft zijn er twee soorten AirPods 2 te koop, een setje met een draadloze oplaadcase en een versie met het reguliere doosje. Deze aanbieding is voor de AirPods 2 met een reguliere oplaadcase.

Hiermee laden je AirPods 2 draadloos op in de opbergcase, maar het doosje zelf is niet draadloos oplaadbaar. Dit doosje moet je nog steeds opladen via de meegeleverde lightning-oplaadkabel.

Alle Black Friday-deals bij MediaMarkt

Wil je alle Black Friday-deals van AirPods tot iPhones zien van MediaMarkt? Klik dan op onderstaande button.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.