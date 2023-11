Black Friday 2023: alle AirPods deals op een rij

Goed nieuws als je nog op zoek bent naar nieuwe AirPods, want tijdens Black Friday 2023 zijn de oortjes flink afgeprijsd. Dit zijn alle AirPods-deals!

Black Friday 2023: hoge korting op alle AirPods

Ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen? Of wil je ze cadeau doen tijdens de feestdagen? Dan is dit hét moment om de aanbiedingen in de gaten te houden, want Black Friday is de dag dat je ieder jaar met hoge kortingen winkelt. Deze feestdag is overgekomen uit Amerika en wordt als het moment gezien om jouw kerstinkopen alvast te doen.

Black Friday valt dit jaar op vrijdag 24 november, maar veel aanbiedingen beginnen al veel eerder. Je kunt nieuwe AirPods nu al tegen hoge kortingen aanschaffen, dus wees er snel bij. Alle modellen van de AirPods zijn bij verschillende winkels voor veel minder geld te krijgen, van de nieuwste AirPods Pro 2 tot de AirPods 2. Belangrijk om te weten is dat bij alle producten geldt dat OP = OP. Wij zetten de beste deals voor je onder elkaar!

De beste Apple AirPods Pro 2-deals

Apple heeft de AirPods Pro 2 dit jaar een grote update gegeven, waardoor noise cancelling veel beter is geworden. Met de adaptieve luistermodus reageren de oortjes op de hoeveelheid geluid in je omgeving, ruisonderdrukking houdt dan meer lawaai tegen in een drukke omgeving. Daarnaast hebben de AirPods Pro 2 gespreksdetectie, waarmee het geluid automatisch wordt geregeld zodra je praat.

Met gepersonaliseerd volume hoef je bovendien het geluidsniveau van de AirPods Pro 2 nooit meer zelf aan te passen, want dat wordt vanzelf geregeld. Met de case van de AirPods Pro 2 luister je maar liefst 30 uur lang naar muziek. Stop je de oortjes even in het oplaaddoosje? Dan heb je binnen vijf minuten weer één uur extra luistertijd. Bekijk hieronder de beste deals voor de AirPods Pro 2!

Met MagSafe oplaadcase:

Met reguliere oplaadcase:

De beste AirPods 3-deals

Het grote verschil tussen de AirPods Pro 2 en de AirPods 3 zijn de siliconen opzetstukjes. Vind je die niet fijn zitten? Dan zijn de AirPods 3 de juiste keuze voor jou. De oortjes zijn voorzien van Spatial Audio, waarmee surroundsound mogelijk is. Hierdoor voelt het alsof je tussen het geluid in zit bij het kijken van een serie of film.

De AirPods 3 onderscheiden zich vooral van de AirPods 2 door de verbeterde accu. Je luistert volgens Apple tot 6 uur naar muziek met de oortjes, zonder ze tussentijds op te laden. Met het oplaaddoosje heb je maar liefst 30 uur aan luistertijd. Je hebt bij de AirPods 3 de keuze uit een draadloos oplaadbare oplaadcase met MagSafe, of een standaard oplaaddoosje. Check hieronder de beste Black Friday 2023-deals voor de AirPods 3!

Met reguliere oplaadcase:

Met MagSafe oplaadcase:

De beste Apple AirPods 2-deals

Vind je de AirPods 3 toch te duur? Dan is de tweede generatie van de slimme oortjes ook een goede optie. De AirPods 2 hebben een andere pasvorm dan de AirPods 3, het is je persoonlijke voorkeur welke het fijnst blijven zitten in je oren.

De AirPods 2 hebben alle functies die je van Apple-oordopjes mag verwachten: gemakkelijke koppeling met meerdere Apple-apparaten en handige functies zoals automatisch pauzeren bij het uitnemen. De geluidskwaliteit is goed en de oordopjes zijn voorzien van Siri. Met de oplaadcase luister je in totaal 24 uur naar je favoriete muziek met de AirPods 2. Bekijk hieronder de beste deals:

AirPods 2: van €149,00 voor €105,00 – MediaMarkt

van voor €105,00 – MediaMarkt AirPods 2: van €149,00 voor €105,00 – Amazon

De beste AirPods Max-deals

Als je juist op zoek bent naar een koptelefoon biedt Apple de AirPods Max aan. Dit is een draadloze en gesloten koptelefoon met dezelfde noise cancelling als we bij de AirPods Pro zien. Het grote voordeel van de AirPods Max is dat je de koptelefoon over je oren plaatst, waardoor geluid nog beter wordt tegengehouden.

Je bedient de AirPods Max via de Digital Crown aan de zijkant van de koptelefoon, daar is je iPhone dus niet meer voor nodig. De AirPods Max is ook voorzien van surroundsound en actieve ruisonderdrukking. Het goede nieuws: Apple’s eerste koptelefoon is nu goedkoper dan ooit! We hebben de beste Black Friday 2023-deals voor je onder elkaar gezet:

AirPods Max: van €579,00 voor €534,95 – Belsimpel

van voor €534,95 – Belsimpel AirPods Max: van €579,00 voor €539,95 – Amazon

De beste Apple AirPods accessoires

Wil je het oplaaddoosje van de AirPods beschermen? Of versieren met een hoesje? Dan zijn er leuke accessoires voor je AirPods! Zo kan je een hoesje met je favoriete patroon kopen voor je oplaadcase of een touwtje aan de case maken, zodat je de AirPods minder snel verliest. Ook op deze accessoires voor de AirPods zijn flinke kortingen met Black Friday 2023. Bekijk hieronder de beste deals!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.