Black Friday 2022: check hier de beste MacBook deals

Ben je van plan om dit jaar tijdens Black Friday 2022 een MacBook te scoren? Goed idee, want op dit moment heeft Apple de beste MacBook line-up in jaren. En in dit artikel vind je de beste deals zodat je zeker niet te veel betaalt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2022 MacBook

Het fenomeen Black Friday hoeven we je waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Vrijwel de hele maand november stunten winkels in heel Nederland met waanzinnige aanbiedingen. Het hoogtepunt van Black Friday is op 25 november – dat is de zwarte vrijdag. Tot en met die dag moet je dus een keuze hebben gemaakt, want beter zullen de deals daarna niet meer worden.

Als je een MacBook Air of Pro wilt halen, is nu dus een heel goed moment. Niet alleen vanwege de aanbiedingen, maar ook omdat Apple’s assortiment aan MacBooks op dit moment zo sterk is. Het maakt bijna niet uit welke MacBook je kiest – ze zijn allemaal supergoed! Maar voor sommigen is een 16-inch MacBook Pro met M1 Max-chip een betere keus dan een 13,6-inch MacBook Air met M2. Wij geven je advies en plaatsen de beste deal per model erbij. Maar uiteraard geldt: OP=OP! Tijdens Black Friday kan het heel snel gaan met de voorraden, dus wees er snel bij als je een goede deal gevonden hebt.

De beste MacBook Air 2022 deals

De MacBook Air 2022 is op dit moment de nieuwste MacBook van Apple. Voor het eerst in jaren heeft Apple zijn lichtgewichte laptop een uitgebreid redesign gegeven. Hoewel de MacBook Air 2022 nog dunner en lichter is dan zijn voorganger, heeft hij wel krachtigere hardware en een groter scherm. De nieuwe M2-chip zorgt voor razendsnelle performance, en het 13,6-inch scherm is scherper en helderder. Ook is het scherm bijna randloos – de webcam zit in een inkeping (‘notch’) bovenaan het scherm.

Bovendien is de MacBook Air 2022 verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Naast het bekende Zilver en Spacegrijs is er nu ook het subtiel goudkleurige Sterrenlicht en het extra coole donkerblauwe Middernacht. De standaard 8 GB werkgeheugen is volgens ons overigens dik voldoende. Rest dus de vraag of je 256 of 512 GB opslag wilt. Aan jou de keus!

De beste MacBook Air 2020 deals

Mag het voor jou iets goedkoper zijn? De MacBook Air van 2020 heeft dan misschien wel het oude design, maar qua specs lever je nauwelijks in. De M1-chip in deze Air doet namelijk nauwelijks onder voor de M2 in zijn opvolger. Oké, het scherm is ietsjes kleiner, de schermranden wat lomper en de behuizing wat dikker – maar wees nou eens eerlijk: vóór de zomer vonden we dit nog de mooiste MacBook Air aller tijden.

Je krijgt de MacBook Air 2022 in Zilver of Spacegrijs, en met 256 GB of 512 GB opslag. Wederom geldt dat 8 GB werkgeheugen meer dan genoeg zijn, dus het is niet de moeite waard om daar extra geld aan uit te geven.

De beste MacBook Pro 2022 deals voor Black Friday

Naast de MacBook Air 2022 heeft dit jaar ook een bijgewerkte versie van de 13-inch MacBook Pro gepresenteerd. Deze heeft nog steeds het oude design van 2016, maar is nog het enige model met een Touch Bar. Met de deze touch-strip boven het toetsenbord roep je onder meer snelle acties op, zodat je net wat sneller kan werken. Vooral bij creatieve apps is de Touch Bar nuttig, bijvoorbeeld om snel kleuren aan te kunnen passen.

Uiteraard is de MacBook Pro 2022 uitgerust met Apple’s M2-chip, dus qua prestaties zit je sowieso goed. En omdat de MacBook Pro ook een ventilator heeft, kan die voor langere tijd op volle toeren draaien, zonder dat de processor door de hitte langzamer moet rekenen. Je krijgt hem in twee kleuren, Zilver en Spacegrijs, en met 256 GB of 512 GB. 8 GB werkgeheugen? Da’s genoeg.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste MacBook Pro 2021 deals

Ben je iemand die alleen van de allerbeste specificaties blij wordt? Dan ben je bij de MacBook Pro 2021 aan het goede adres. Daar zijn er twee versies van, een 14- en een 16-inch model. Beide hebben een compleet nieuw design – iets dikker dan de voorganger – maar met meer aansluitingen en een bijna randloos scherm met inkeping (notch). Het display is gebaseerd op mini-led, dat de voordelen van lcd en oled met elkaar combineert. Bovendien ondersteunt de weergave van HDR-content en is het met een verversingsfrequentie van 120 Hz extra vloeiend.

Voor de MacBook Pro 14-inch raden we de versie met een M1 Pro-chip aan, bij de 16-inch wil je liever de M1 Max. Nu klinkt een M1 Pro of Max misschien niet heel veel sneller dan een ‘gewone’ M1, maar geloof ons: niet is minder waar. De MacBook Pro 2021 is een snelheidsbeest! En je krijgt er ook standaard 256 GB RAM bij.

De beste Black Friday 2022 MacBook accessoires

Als je dan zo’n mooie MacBook hebt gekocht, wil je er uiteraard nog wat accessoires bij. Zij het om je nieuwe aanwinst goed te beschermen, of er praktischer mee te werken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een mooi hoesje, een dock zodat je er allerlei randapparatuur op kan aansluiten of een toetsenbord, muis en scherm voor de complete desktop-ervaring. Hieronder vind je shops met bijzonder scherpe aanbiedingen voor accessoires.

Nog meer Black Friday-deals

Op zoek naar nog meer Black Friday-deals voor Apple-apparaten? Houd iPhoned in de gaten, want de komende dagen verschijnen er nog veel meer Apple-deals op onze site!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.