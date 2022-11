Dit zijn de beste Black Friday-deals voor de iPhone 13

Zoek je naar een iPhone 13, dan is dit een goede timing om hem in huis te halen. Er zijn namelijk Black Friday-aanbiedingen voor de iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (Max). Hieronder vind je de beste deals!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2022 iPhone 13 deals

Van alle iPhone-modellen die er nu zijn is de iPhone 13-serie uit 2021 het meest interessant. De iPhone 13-modellen doen nauwelijks onder voor de nieuwere iPhone 14, maar zijn wel aanzienlijk goedkoper. Zeker met Black Friday tik je er een op de kop voor een leuke prijs.

Er zijn vier iPhone 13-modellen en voor elk toestel zetten we in dit artikel de beste deals op een rij. Allereerst is er de iPhone 13, het standaardmodel. Die is er ook in een kleinere variant: de iPhone 13 mini. Wil je een geavanceerdere iPhone met een betere camera, dan kies je voor de iPhone 13 Pro. Die is er ook in een maatje groter: de iPhone 13 Pro Max.

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 13

Van de iPhone 13-serie is de iPhone 13 het standaardmodel. Hij heeft een 6,1-inch display en de A14 Bionic-chip is dezelfde als de nieuwere 6,1-inch iPhone 14 heeft. Ook is er 5G-ondersteuning en een verbluffend oled-scherm. En ook qua uiterlijk ziet hij er exact uit zoals de iPhone 14. Voor foto en video heb je drie camera’s: een voorop en twee achterop. Allemaal hebben ze een 12-megapixelsensor, inclusief Nachtmodus. De beste iPhone 13 Black Friday deals zie je hieronder:

iPhone 13 met abonnement:

iPhone 13: tot €396 voordeel bij Vodafone

tot €396 voordeel bij Vodafone iPhone 13: tot €14 korting p/m bij Tele2

tot €14 korting p/m bij Tele2 iPhone 13: tot €11,50 korting p/m + Google Nest Cam Wired bij T-Mobile

tot €11,50 korting p/m + Google Nest Cam Wired bij T-Mobile iPhone 13: tot 10 korting p/m + €75 extra inruilwaarde bij KPN

tot 10 korting p/m + €75 extra inruilwaarde bij KPN iPhone 13: tot €274 toestelkorting bij een Vodafone abonnement bij GSMweb

tot €274 toestelkorting bij een Vodafone abonnement bij GSMweb iPhone 13: hoge korting met een abonnement van Tele2 bij Belsimpel

hoge korting met een abonnement van Tele2 bij Belsimpel iPhone 13: tot €268 korting op je toestel bij een abonnement van Tele2 bij Mobiel.nl

iPhone 13 los toestel:

iPhone 13: van €909 voor €868 bij Belsimpel

van voor €868 bij Belsimpel iPhone 13: voor €869 bij Bol.com

voor €869 bij Bol.com iPhone 13: van €909 voor €869 bij Mobiel.nl

van voor €869 bij Mobiel.nl iPhone 13: van €909 voor €869 bij Amazon

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 13 Pro

De iPhone 13 Pro is een van de beste iPhones die Apple heeft gemaakt. Hij is uitgerust met een krachtige A14 Bionic-chip die het geavanceerde 120 Hz ProMotion-scherm aanstuurt. Achterop heeft de high-end iPhone een pakket aan fantastische lenzen: groothoek, ultragroothoek, telelens en een LiDAR-sensor. De laatste helpt bij het bepalen van diepte. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

iPhone 13 Pro met abonnement:

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 13 mini

Wil je een high-end iPhone, in een compact jasje? Dan moet je bij de 5,4-inch iPhone 13 mini zijn. Die heeft geen opvolger gekregen en het is voorlopig de laatste kleine iPhone die Apple uitbrengt. De iPhone 13 mini is de ideale telefoon voor wie een iPhone wil die met één hand te bedienen is, of gemakkelijk in een (dames)broekzak past. Qua hardware is hij verder identiek aan de gewone iPhone 13, dus ook qua snelheid zit je goed. Check de aanbiedingen hieronder:

iPhone 13 mini met abonnement:

iPhone 13 Mini los toestel:

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 13 Pro Max

De iPhone 13 Pro Max is de grootste uit zijn reeks. Je kijkt naar een verbluffend 6,7-inch oled-display. De ideale iPhone voor het bekijken van video’s of het spelen van games. En omdat de iPhone 13 Pro Max zo groot is, past er ook een gigantische batterij in. Samen met de iPhone 14 Pro Max is het de iPhone met de beste accuduur. Zo kun je er volgens Apple 25 (!) uur lang non-stop video’s op afspelen. Drie dagen zonder oplader is met deze iPhone zeker een mogelijkheid! Check de beste deals:

iPhone 13 Pro Max met abonnement:

iPhone 13 Pro Max los toestel:

Nog meer geld besparen? Denk eens aan een Refurbished iPhone 13

Wil je een mooie aanbieding en tegelijk een duurzame keuze maken? Ga dan voor een refurbished iPhone. Dit zijn opgelapte iPhones die zo goed als nieuw zijn. Je hebt de keuze uit verschillende iPhone 13-modellen. Kies het model die je wilt en draag een duurzaam steentje bij:

Refurbished iPhone 13:

ReBuy : bespaar nog eens 13% extra in de winkelwagen met de code: SELECTEDTECH

: bespaar nog eens extra in de winkelwagen met de code: SELECTEDTECH Mobico : nu tijdelijk met gratis glazen screenprotector en hoesje ter waarde van €29,50

: nu tijdelijk met gratis glazen screenprotector en hoesje ter waarde van €29,50 Swappie: met hoge Black Friday kortingen

Accessoires voor de iPhone 13:

Meer Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.