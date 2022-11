Black Friday 2022: zo krijg jij een gratis HomePod mini

Ben jij nog op zoek naar een HomePod mini? Goed nieuws: met Black Friday 2022 kan je gratis een HomePod mini krijgen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

HomePod mini: bedien je huis met spraakbediening

De HomePod mini is het kleinere broertje van de HomePod, Apple’s slimme speaker. Door middel van stembediening bestuur je jouw slimme huis met de HomePod mini. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om je slimme lampen en de Home-app met de speaker te bedienen.

Natuurlijk is de HomePod mini ook prima te gebruiken om naar muziek te luisteren. De opdracht om muziek af te spelen geef je dan uiteraard via de spraakbediening. Bijna alle muziekdiensten – waaronder Apple Music – werken met de HomePod mini, en als dit niet het geval is stream je de muziek gemakkelijk via AirPlay van je iPhone (iPad of MacBook) naar de speaker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste HomePod mini-aanbiedingen

Wil jij de HomePod mini voordelig aanschaffen? Dan is dit je kans, want met Black Friday 2022 is de HomePod mini in veel winkels sterk afgeprijsd. Check hieronder de beste Black Friday 2022 HomePod mini-prijzen!

HomePod mini: zo krijg je hem gratis

Vind je de HomePod mini ook met de Black Friday-kortingen nog te duur? Bij Mobiel.nl krijg je een gratis HomePod mini wanneer je een sim only-abonnement afsluit van KPN, T-Mobile, Tele2 of Vodafone. De HomePod mini heeft een adviesprijs van €109,95, dus het is zeker de moeite waard om de deal te bekijken.

Nog meer Black Friday-deals?

Ben je niet op zoek naar een HomePod mini, maar wel naar andere toffe deals voor Black Friday? Geen zorgen, er zijn nog veel meer Black Friday-acties op dit moment. Check ze hieronder:

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!