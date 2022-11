Tot €400 inruilvoordeel op de iPhone 14 tijdens Black Friday bij KPN (ADV)

Ben je op zoek naar een goede deal rondom de iPhone 14? Zoek dan niet verder! Bij KPN krijg je tijdens Black Friday een flinke korting op onder andere de iPhone 14 (Plus).

Geniet van enorm veel korting bij KPN met Black Friday

Black Friday is bij KPN is losgebarsten! Naast tot 400 euro inruilvoordeel op de iPhone 14, heeft KPN deze maand nog veel meer scherpe Black Friday aanbiedingen. In dit artikel lees je hoe je dit vlaggenschip van Apple extra goedkoop in huis haalt én pak je misschien wel korting op je aankoop van een iPhone 13 of iPhone 12.

De campagne van KPN rondom Black Friday loopt van 21 november tot en met 4 december. Maar let op! Je geniet van deze kortingen zolang de voorraad strekt, OP=OP. Als je er snel bij bent, betaal je bijvoorbeeld geen aansluitkosten op een mobiel abonnement. Ook weer 25 euro extra voor andere leuke dingen dus!

Tot €400 terug bij aankoop van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus

De iPhone 14 is een van dé vlaggenschepen van Apple van 2022. Hoewel het design sterk lijkt op de voorganger, is er onder de motorkap wel heel wat vernieuwd. Zo zijn de camera’s aan de achterkant er enorm op vooruit gegaan. Bij weinig licht maak je met de iPhone 14 nu nog steeds enorm scherpe en goed belichte foto’s. Ook heeft de selfiecamera aan de voorkant een groter diafragma én verbeterde autofocus.

Vind je de iPhone 14 iets te klein? Misschien is de iPhone 14 Plus dan iets voor jou. Naast dat je kan genieten van een groter scherm (6,7 inch), is de accu van de iPhone 14 Plus ook veel groter. Standaard heeft de iPhone 14 (Plus) al 128GB opslag. Dat is meer dan genoeg om al je foto’s, video’s en andere bestanden op te slaan. Je krijgt beide telefoons in de kleuren wit, zwart, rood, blauw en paars.

Nu, tijdens de Black Friday-weken van KPN, haal je deze twee telefoons extra voordelig in huis! Als je een iPhone 12 inruilt, krijg je tot wel 400 euro terug op je aankoop van de iPhone 14 (Plus). Sla dus snel je slag!

€75 extra inruilwaarde bij aankoop van de iPhone 13 of iPhone 12

Haal jij liever voor een iets lagere prijs een oudere iPhone in huis? Ook dan zit je goed bij KPN! De oude vlaggenschepen, iPhone 13 en iPhone 12, staan in 2022 nog zeker hun mannetje. Tijdens de Black Friday-weken bij KPN krijg je €75 extra inruilwaarde op je oude telefoon als je een iPhone 13 of iPhone 12 koopt.

Maar waarom zou je deze toestellen kopen als de nieuwe iPhone 14 net uit is? Nou, dat is makkelijk: de prijs. Je haalt de iPhone 12 bij Apple voor ongeveer 809 euro in huis, de iPhone 13 kost tegenwoordig 909 euro. Als je daar de inruilkorting van KPN bij optelt, heb je een enorm goede telefoon, voor een lage prijs! Als je gewoon een goede telefoon van Apple wil, is de iPhone 12 een prima keus! Deze krijgt nog jarenlang software-updates, heeft een energiezuinig oled-scherm én twee prima camera’s.

Ook de processor van de iPhone 12 doet in 2022 nog steeds niet veel onder voor de kracht van nieuwere telefoons. Bij de iPhone 13 gaan de prestaties allemaal nét iets omhoog, maar je betaalt natuurlijk ook nét iets meer. Wil je een tip van ons? De iPhone 13 biedt op dit moment de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Nog veel meer voordeel bij KPN tijdens Black Friday

Het is dus duidelijk; wil je een nieuwe iPhone? Dan moet je tussen 21 november en 4 december bij KPN zijn. Sterker nog: als je een nieuw Internet & TV-abonnement bij KPN afsluit, krijg je deze week nog een Philips 43-inch Smart TV ter waarde van 499 euro cadeau! Wie wil dat nou niet?

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.