De beste Black Friday bluetooth speaker aanbiedingen van 2022

Je favoriete muziek luisteren tijdens het douchen, sporten, koken of op een feestje? Of luisteren naar podcasts? Dankzij Black Friday scoor je vandaag nog een Bluetooth speaker met giga-korting. In dit overzicht vind je de (aller)beste Bluetooth-speaker deals tijdens Black Friday 2022.

7 redenen om een bluetooth-speaker te kopen (die als muziek in je oren klinken)

Twijfel je om een bluetooth-speaker te kopen? Het is slim om goed na te denken over welke Black Friday bluetooth-speaker je gaat kopen. Daarom hebben we in dit artikel de beste bluetooth-speaker aanbiedingen gebundeld, om de keuze voor jou gemakkelijker te maken.

Bluetooth-speakers worden steeds populairder, een goede is tegenwoordig bijna net zo krachtig als een vaste speaker (zonder bluetooth). En belangrijker nog: een stuk voordeliger.

Bluetooth-speaker voordelen

✔ #1. Perfect voor thuis: in de badkamer, op feestjes of tijdens een BBQ.

✔ #2. Ook handig op kantoor: sommige speakers hebben veel power.

✔ #3. Voor gebruik op vakantie, camping of aan het strand.

✔ #4. Betere geluidskwaliteit dan je smartphone.

✔ #5. Geen wifi-netwerk of kabels nodig.

✔ #6. Batterij van je smartphone gaat langer mee.

✔ #7. Geen installatie nodig, gewoon verbinden en afspelen.

Bluetooth speaker keuzehulp

Zoek je tijdens Black Friday op ‘Bluetooth speaker’, dan kom je in een oerwoud van speakers terecht :-). De keuze is reuze. We zetten hieronder op een rij welke speaker deals zich het beste lenen voor (bijvoorbeeld) gebruik in de badkamer of op feestjes.

Black Friday 2022: bluetooth-speaker deals-overzicht

Een JBL, Teufel, Bose, Sony, Marshall, Harman Kardon of Sonos-bluetooth-speaker met flinke korting scoren tijdens Black Friday 2022? Dit zijn alle actuele Black Friday bluetooth-speaker deals.

We raden je aan er snel bij te zijn, want ook dit jaar lijken de voorraden beperkt. Gebruik onderstaand snel overzicht om te navigeren of scroll verder.

Sonos bluetooth-speaker Black Friday deals

Meer deals van Sonos? Voor een overzicht van alle deals (dus niet alleen Bluetooth speakers) kun je terecht in het Sonos Black Friday deals overzicht op onze zuster-website Android Planet.

Teufel bluetooth-speaker Black Friday deals

JBL bluetooth-speaker Black Friday deals

Sony bluetooth-speaker Black Friday deals

Marshall bluetooth-speaker Black Friday deals

Bose bluetooth-speaker Black Friday deals

Bose SoundLink Revolve (Series II): van €369,00 voor €229,00 – bij Bol.com

Bowers & Wilkins bluetooth-speaker Black Friday deals

Bowers & Wilkins Zeppelin: van €799,00 voor €607,99 – bij Amazon

Anker bluetooth-speaker Black Friday deals

Bang & Olufsen bluetooth-speaker Black Friday deals

Bang & Olufsen Beosound Explore: van €199,00 voor €145,00 – bij Amazon

Harman Kardon bluetooth-speaker Black Friday deals

Er zijn nog geen Harman Kardon bluetooth-speaker Black Friday aanbiedingen.

Onze top 3 Black Friday bluetooth-speakers

Ga je een bluetooth speaker kopen, dan wil je het meeste waar voor je geld. Dit is onze Black Friday Bluetooth speaker top 3.

#1 Sonos Roam SL – Onze favoriet

Sonos Roam SL Black Friday deals

Dit vinden we top Audio streamen via bluetooth, wifi en AirPlay 2

Audio streamen via bluetooth, wifi en AirPlay 2 Koppelen aan meer Sonos-speakers via de Sonos-app

Koppelen aan meer Sonos-speakers via de Sonos-app Voor binnen en buiten gebruik (stof- en waterdicht)

Voor binnen en buiten gebruik (stof- en waterdicht) Geluidskwaliteit Dit vinden we jammer Geen ingebouwde microfoon

#2 Marshall Stanmore II – Beste premium

Marshall Stanmore II Black Friday deals

Marshall Stanmore II: van €369,00 voor €229,00 – bij Mediamarkt

Dit vinden we top Indrukwekkend geluid met veel power

Indrukwekkend geluid met veel power Bass- en treble-knoppen voor het finetunen

Bass- en treble-knoppen voor het finetunen Ondersteuning voor wifi, bluetooth, aux en RCA

Ondersteuning voor wifi, bluetooth, aux en RCA Equalizer in de app

Equalizer in de app Design Dit vinden we jammer Achterkant ziet er wat gek uit

Achterkant ziet er wat gek uit Geen audiokabels inbegrepen

#3 Teufel Boomster Go – Beste budget

Teufel Boomster Go Black Friday deals

Teufel Boomster Go : van €99,99 voor €77,00 – bij Teufel

: van voor €77,00 – bij Teufel Teufel Boomster Go Stereo-Set: van €179,99 voor €149,99 – bij Teufel

Dit vinden we top Klein maar fijn

Klein maar fijn Lange batterijduur

Lange batterijduur Geluidskwaliteit (veel bass)

Geluidskwaliteit (veel bass) Stof- en spatwaterdicht (IPX7 certificaat) Dit vinden we jammer Geen iPhone-app

Geen iPhone-app Laadtijd

Blijf op de hoogte van de nieuwste deals

