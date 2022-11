Apple-deals voor Black Friday: scoor hier de beste aanbiedingen

Benieuwd naar de Black Friday-deals voor Apple? Hier vind je een overzicht van alle Apple-aanbiedingen die er momenteel zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2022: check hier alle Apple-deals

De aanbiedingen vliegen je al een tijd om de oren, maar Black Friday is vandaag eindelijk echt begonnen. Vandaag is dé dag om te profiteren van de beste aanbiedingen, daarom zetten wij de beste Apple-deals nog eens voor je onder elkaar.

Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad, MacBook of zoek je juist nieuwe AirPods? Dan is dit het moment om de aanbiedingen te bekijken. Daarvoor ben je hier aan het goede adres: we hebben per productcategorie de beste aanbiedingen voor je opgesomd. Zo vind je met slechts één klik jouw favoriete product (mét korting)!

De beste Black Friday iPhone-deals

Er staan genoeg aanbiedingen klaar voor alle iPhones van het moment. Ben je op zoek naar een los toestel als de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro of de nog steeds populaire iPhone 13? Bekijk de beste deals hieronder:

De beste Black Friday iPhone abonnement-deals

Koop je liever je nieuwe iPhone met een abonnement? Dan hebben we voor jou hieronder de bundeldeals van providers uitgelicht. Zo heb je niet alleen een deal met een nieuwe iPhone, maar ook minuten, sms’jes én data. Nu met 3 maanden gratis Apple TV+ en 6 maanden Apple Music. Bekijk verschillende deals voor de iPhone 13, iPhone 14 en iPhone 14 Pro:

De beste Black Friday refurbished-deals

Ben je op zoek naar een iPhone-aanbieding, maar maak je toch liever een duurzame keuze? Dan hebben verschillende winkels aanbiedingen voor je klaarstaan met refurbished toestellen! De iPhones die we hebben uitgezocht hebben allemaal de conditie ‘zo goed als nieuw’ en zijn ook nog eens goedkoper. Bekijk ze hieronder:

De beste Black Friday sim only-deals

Heb je geen nieuw toestel nodig, maar ben je aan het rondkijken voor een betere bundel? Heb je teveel of juist te weinig data? Dan kun je eens een kijkje nemen bij de sim only deals hieronder:

Ben: 15GB data voor €10 p/m

15GB data voor €10 p/m Budget Mobiel: onbeperkt data voor €20 p/m

onbeperkt data voor €20 p/m Hollandsnieuwe: 7.5GB data voor €10 p/m

7.5GB data voor €10 p/m KPN: tot €10 korting p/m (5G data)

tot €10 korting p/m (5G data) Lebara: 6 maanden 50% korting op je bundel

6 maanden 50% korting op je bundel Mobiel.nl: gratis HomePod Mini of €100 accessoirestegoed

gratis HomePod Mini of €100 accessoirestegoed Simpel: 14GB data voor €10 p/m

14GB data voor €10 p/m Simyo: 20GB data voor €8 p/m

20GB data voor €8 p/m Tele2: 20GB data (5G) voor €14 p/m

20GB data (5G) voor €14 p/m T-Mobile: tot €10 korting p/m

tot €10 korting p/m V o dafone: onbeperkt data (5G) voor €25 p/m (als je Ziggo hebt)

onbeperkt data (5G) voor €25 p/m (als je Ziggo hebt) Youfone: 15GB data voor €10 p/m

De beste Black Friday MacBook-deals

Is het tijd voor een nieuwe MacBook? Of ben je gewoon toe aan een overstap naar macOS? Dan kun je vandaag profiteren van een van de aanbiedingen hieronder voor de MacBook Pro of de MacBook Air:

De beste Black Friday iPad-deals

De iPad mini, iPad Air of de iPad Pro; welke tablet heeft jouw voorkeur? Hieronder hebben we deals uitgelicht voor deze drie categorieën iPad’s. Bekijk ze hieronder om te kijken hoeveel voordeel je kunt pakken:

De beste Black Friday Apple Watch-deals

Sport je veel en wil je jouw trainingen goed bijhouden? Of wil je simpelweg een nieuw horloge? Voor beide groepen zijn er aanbiedingen voor de Apple Watches! Als je op zoek bent naar een voordelige Apple Watch Series 7, 8 of SE, dan zijn de deals hieronder misschien interessant voor jou:

De beste Black Friday iMac-deals

Werk je liever aan een bureau en wil je een vaste computerhoek inrichten? Dan is een iMac de ideale optie. Het grote scherm van de iMac zorgt er bovendien voor dat je al je bestanden op het scherm kwijt kan. Bekijk hieronder de beste deals voor een iMac:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Black Friday smart home-deals

Steeds meer mensen kiezen voor een ‘slim huis’. Wil jij je huis slimmer maken? Dan is dit een goed moment! Hieronder hebben we verschillende kortingen verzameld, waarmee jij je huis op een voordelige manier slimmer maakt:

De beste Black Friday speaker-deals

Ben jij een echte muziekliefhebber en luister je thuis bijna altijd muziek? Tijdens Black Friday zijn er ook goede deals voor speakers en soundbars. Deze aanbiedingen zijn zeker de moeite waard:

De beste Black Friday AirPods- en headphone-deals

Luister je liever muziek in je eentje of ben je vaak buiten? Dan zijn AirPods en koptelefoons een goede optie om naar je audioboek of andere content te luisteren. Bekijk hieronder de deals:

De beste Black Friday VPN-deals

Met een VPN-verbinding bescherm je je privacy en ga je anoniemer het internet op. Bekijk de deals van verschillende merken hieronder:

De beste Black Friday Apple accessoire deals

Accessoires kunnen tegenwoordig niet meer ontbreken bij de iPhone. Je hebt keuze uit bijvoorbeeld hoesjes die je iPhone een persoonlijke uitstraling geven, of iets functioneels zoals een telefoonstand. Bekijk de deals hieronder voor accessoires:

De beste Black Friday streaming-deals

Ben jij inmiddels wel uitgekeken op Netflix? Goed nieuws, want het aanbod van streamingdiensten wordt steeds breder. Met nieuwe(re) streamingdiensten als Amazon Prime en Disney+ heb je voorlopig weer genoeg series en films om te kijken. Check de beste streaming-aanbiedingen hier:

De beste Black Friday e-reader-deals

Duik je liever in een boek? Dan kan een e-reader niet ontbreken in je collectie. E-readers zijn ideaal om mee te nemen op vakantie, want je bespaart veel kofferruimte door al je boeken in één e-reader mee te nemen. Bekijk hier de voordeligste aanbiedingen voor e-readers:

Nog meer Black Friday-deals

Heb je jouw perfecte Apple Black Friday-deal nog niet gevonden? Check dan het overzicht hieronder, misschien vind je daar wel jouw droomdeal:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.