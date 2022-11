Black Friday 2022: de beste Apple Watch-deals op een rij

Heeft je oude Apple Watch het begeven of ben op zoek naar een upgrade? Pak dan nu je kans! Tijdens Black Friday 2022 kun je de Apple Watch nu met flinke korting kopen!

Black Friday 2022: de beste Apple Watch-deals

De dagen van de flinke deals zijn weer aangebroken, want Black Friday is weer terug. Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarin (online) winkels flinke kortingen geven. Oorspronkelijk was het vooral populair in Amerika, maar de laatste jaren zijn de kortingsdagen ook overgewaaid naar Nederland.

Officieel valt Black Friday dit jaar op 25 november, maar de meeste grote winkels beginnen al veel eerder met stunten. Vaak kun je dan nog tot eind november nog wat leuke deals scoren!

Ben je op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Dan is de Black Friday-periode een goed moment om eens goed rond te neuzen. Veel online winkels als Amazon, MediaMarkt, Belsimpel en Coolblue stunten dan met Black Friday 2022-deals voor de Apple Watch. Vind je een leuke deal? Wees er dan wel snel bij, want ook hier geldt: OP = OP!

De beste Apple Watch Series 8-deals

De Apple Watch Series 8 is de nieuwste smartwatch van Apple. Het horloge heeft nog steeds hetzelfde design en alle functies die je van de voorgaande versies kent. De nieuwste Apple smartwatch heeft wel een aantal nieuwe trucjes erbij gekregen.

De Apple Watch Series 8 heeft twee nieuwe sensoren. Een temperatuursensor aan de achterkant van het horloge, bij de huid. De tweede sensor zit net onder het display. Met deze sensoren kunnen vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten houden.

Naast de valdetectiefunctie heeft de Apple Watch Series 8 een nieuwe ‘crashdetectie’ (crash detection). Deze functie registreert wanneer je een ongeluk met je auto hebt en schakelt automatisch de hulpdiensten in.

De nieuwe Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in verschillende kleuren en al je oude bandjes kun je nog steeds gebruiken. De aluminium kast voor Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in de kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver en rood. De roestvrijstalen kast is verkrijgbaar in zilver, grafiet en goud. Check hieronder voor de beste Black Friday 2022-deals voor de Apple Watch Series 8!

Reguliere versie

Cellular versie

Apple Watch Series 8 4G (41mm): van €619 voor €599,95 – Belsimpel

De beste Apple Watch Series 7-deals

De Apple Watch Series 7 is een uitstekende smartwatch voor iedereen die niet de allernieuwste functies van het slimme horloge hoeft te hebben. Het schermoppervlak is groter dan Series 6 (bijna 20%), hij heeft smallere randen en het glas is 50% dikker.

Daarnaast is het scherm helderder, sterker en heeft het een IP6X-certificering. Even lekker zwemmen of tijdens een stormachtige dag over het strand lopen is daarom geen probleem.

De Apple Watch Series 7 is beschikbaar in vijf kleuren, waaronder middernacht (zwart), starlight (grijs), groen, blauw en (PRODUCT)RED. Daarnaast is er ook weer een Nike- en Hermès-variant van de Apple Watch Series 7 beschikbaar.

De Apple Watch Series 7 heeft ondersteuning voor snelladen. Hierdoor is je Watch sneller klaar voor gebruik. Volgens Apple is je smartwatch 33% sneller opgeladen. Met een volledig opgeladen accu doe je zo’n achttien uur. Hieronder vind je de beste Black Friday 2022-deals voor de Apple Watch Series 7!

Reguliere versie

Cellular versie

De beste Apple Watch Series 6-deals

De Apple Watch Series 6 is de opvolger van de Apple Watch Series 5. De smartwatch werd samen met de Apple Watch SE 2020 geïntroduceerd, een compleet nieuw instapmodel.

De Apple Watch Series 6 lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. Hij is wel weer een stukje beter dan de Apple Watch Series 5 en er zijn een paar nieuwe gezondheidsfuncties aanwezig. Ook dit horloge is er in twee maten (40mm en 44mm).

Een van de nieuwe functies is de saturatiemeter. Deze is in staat om de zuurstofwaardes in je bloed te lezen. Deze informatie is nuttig voor allerlei toepassingen en wordt dan ook opgeslagen in de Gezondheid-app zodat je je gezondheid op de langere termijn in de gaten kunt houden. Hieronder vind je de beste Black Friday 2022-deals voor de Apple Watch Series 6!

Reguliere versie

Apple Watch Series 6 40mm Spacegrijs: van €469,39 voor €457,89 – Amazon

Cellular versie

Apple Watch Series 6 40mm Blauw: van €429 voor €414,99 – Coolblue

De beste Apple Watch SE-deals

Wanneer je op zoek bent naar een goedkope Apple Watch, moet je eigenlijk bij de Apple Watch SE zijn. De eerste Apple Watch SE verscheen in 2020 en is een budgetversie van de Apple Watch Series 6, destijds het nieuwste model.

De Apple Watch SE 2020 kan nu nog prima mee, maar mist wel een paar functies die je wel terugziet op de Apple Watch Series 6 en hoger. Dit zijn onder andere de optie om hartfilmpjes te maken en een always-on-display. Bijna alle (sport)functies zitten er wél op.

Wil je een betaalbare Apple Watch met alle belangrijke mogelijkheden? Dan is de Apple Watch SE 2020 de perfecte smartwatch voor jou. Check hieronder voor de beste Black Friday 2022-deals!

Reguliere versie

Cellular versie

Accessoires voor je Apple Watch met Black Friday korting

Welke Apple Watch je ook kiest, je kunt hem altijd verder personaliseren. En vooral nu, want er zijn ook mooie deals op accessoires voor je Apple Watch tijdens Black Friday 2022.

Denk bijvoorbeeld aan een tof nieuw bandje of een beschermhoesje tegen krassen. Hieronder vind je een overzicht van verschillende accessoires voor je Apple Watch, iPhone en iPad!

Meer Apple-deals tijdens Black Friday 2022

Er zijn natuurlijk nog veel meer interessante Apple-deals tijdens Black Friday 2022. Wij hebben de interessantste deals voor je op een rij gezet in onderstaand artikel!

