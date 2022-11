Black Friday 2022: dit zijn de beste App Store-aanbiedingen

Apps kopen met hoge kortingen? Dit is het moment: de Black Friday 2022-acties zijn ook begonnen in de App Store. De beste aanbiedingen vind je hier.

Black Friday 2022 App Store

Apple toont de oorspronkelijke prijzen nooit in de App Store, bij de apps staat alleen de huidige prijs in beeld. Hierdoor heb je dus vaak niet door dat een app in de aanbieding is. Wil jij weten welke apps een goede deal hebben met Black Friday 2022? Check dan hieronder de beste Black Friday 2022 App Store-aanbiedingen!

1. Paprika Recipe Manager 3: nu voor maar €3,49

Ben jij een echte kookfanaat? In Paprika Recipe Manager 3 organiseer je al jouw favoriete gerechten mét foto’s bij elkaar. Als je de boodschappen eenmaal in huis hebt, voeg je de producten met houdbaarheidsdatum toe aan de app. De app helpt je dan met het plannen van de maaltijden per dag.

Deze app is normaal te koop voor 5,99 euro, maar met Black Friday is de app afgeprijsd naar 3,49 euro. Je betaalt één keer voor de app en vervolgens heb je toegang tot alle functies van de applicatie. De app is hier te downloaden:

Paprika Receptenmanager 3 Hindsight Labs LLC 9,4 (370 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

2. DM1: van €9,99 naar €5,99

Muzikale talenten opgelet: in de DM1-app kan je al je muzikale uitspattingen kwijt. In de app maak je je eigen beat met het digitale drumstel. Deze beat bewerk je vervolgens zelf; voeg er bijvoorbeeld zoveel bass en andere geluidseffecten aan toe als je zelf wilt!

DM1 is voorzien van een strak design, zodat je geen onnodige foutjes maakt tijdens het mixen van muziek. De app kost normaal 9,99 euro, maar is door Black Friday nu voor ongeveer de helft verkrijgbaar. Maak jij wel eens muziek? Dan is dit dus je kans!

DM1 - The Drum Machine Fingerlab € 5,99 via App Store via App Store

3. RAW Power: nu voor maar €5,99

Kom je net terug van vakantie en wil je je foto’s bewerken? Of is het bewerken van foto’s ook in het dagelijkse leven een hobby van je? Dan kan de app RAW Power niet ontbreken; met deze app bewerk je moeiteloos alle aspecten van een foto.

De app maakt het mogelijk om de kleuren te bewerken, een diepte-effect toe te voegen met de dubbele camera en de kwaliteit van je foto te verbeteren. Foto’s omzetten naar andere apparaten is geen probleem met de app: RAW Power is gemakkelijk te verbinden met je iCloud-fotobibliotheek. De app is door Black Friday nu afgeprijsd van 11,99 euro naar 5,99 euro!

RAW Power Gentlemen Coders 9,2 (55 reviews) € 5,99 via App Store via App Store

4. Leo’s Fortune: van €7,99 naar slechts €2,49

Leo’s Fortune is in 2014 uitgeroepen tot de beste game van de App Store en dat is niet zonder reden: dit is virtueel een ontzettend goede game. In het spel volg je Leo, die achter de dief die zijn goud heeft gestolen aan gaat. De dief heeft namelijk goudstukjes achtergelaten, waardoor Leo hem kan achtervolgen.

Het spel heeft ontzettend gedetailleerde en spectaculaire levels, waardoor het als een van de beste games in de App Store wordt beschouwd. Het spel kost normaal 5,99 euro, maar is nu met Black Friday te koop voor slechts 2,49 euro. Dat is pas zo recent aangepast dat onze widget hieronder nog de oude prijs toont.

Leo's Fortune 1337 & Senri LLC 9,4 (219 reviews) € 2,49 via App Store via App Store

5. Grimvalor: met meer dan €5 afgeprijsd naar €2,49

Ben je meer een liefhebber van actiegames? Grimvalor biedt genoeg actiescènes om je lang bezig te houden. In het spel probeer je het vergeten koninkrijk Vallaris te redden van de duistere krachten. Koning Valor en zijn aanhangers zijn je grote vijanden in dit spel, die je met man en macht probeert te verslaan.

Het spel staat bekend om de snelle actiescènes waar je doorheen moet vechten. Ben je een stressbestendige gamer? Dan is Grimvalor zonder twijfel iets voor jou. Het spel is afgeprijsd van 7,99 euro naar 2,49 euro met Black Friday 2022.

Grimvalor Direlight 9,6 (122 reviews) € 2,49 via App Store via App Store

Black Friday 2022: dit moet je weten

Ben jij voorbereid op Black Friday 2022? Heb je al een verlanglijstje gemaakt en alvast online accounts aangemaakt? Wij zetten de zes belangrijkste Black Friday-tips voor je onder elkaar, zodat jij goed voorbereid de webshops af kan gaan komende vrijdag!

