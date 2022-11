Black Friday 2022: alle AirPods-deals op een rij

Ben je van plan nieuwe AirPods te kopen voor de feestdagen? Dan is nu je kans, want tijdens Black Friday 2022 zijn er flinke kortingen op de AirPods (Pro)!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday: waar zijn de beste AirPods-deals te vinden?

Black Friday is de dag dat je ieder jaar met hoge kortingen winkelt. De feestdag is overgewaaid uit Amerika en wordt als dé dag gezien om jouw kerstinkopen alvast te doen. De meeste Black Friday-aanbiedingen lopen tot en met vrijdag 25 november, dus wees er snel bij.

Er zijn ontzettend veel AirPods-deals te vinden deze Black Friday, daarom zetten we de beste deals hier voor je onder elkaar. Belangrijk om te weten is dat bij alle producten geldt dat OP = OP.

De beste Apple AirPods Pro 2-deals

De AirPods Pro onderscheiden zich van de normale AirPods door de ruisonderdrukking, ook wel noise cancelling genoemd. Deze functie heeft bij de AirPods Pro 2 een grote upgrade gekregen. De actieve ruisonderdrukking analyseert je omgevingsgeluid en past de hoeveelheid ruisonderdrukking daarop aan. Zo heb je bijvoorbeeld in een rustige omgeving minder snel last van een piepend geluid door de ruisonderdrukking.

Qua design zijn de AirPods Pro 2 nagenoeg gelijk gebleven aan hun voorgangers, maar de bekende steeltjes van de oortjes hebben een update gekregen. Er zit nu touch-bediening in het steeltje, waarmee je het volume aanpast door over het steeltje te vegen. Andere verbeteringen zijn een langere accuduur en een nieuw oplaaddoosje mét een luidsprekertje. Het doosje is nu ook eindelijk te traceren in de ‘Zoek mijn’-app. Check hieronder de beste deals voor de AirPods Pro 2!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste Apple AirPods 3-deals

Geen fan van de oordopjes van de AirPods Pro? De AirPods 3 hebben hetzelfde design als de AirPods Pro, maar zonder de siliconen opzetstukjes. Apple heeft de AirPods 3 wel uitgerust met Spatial Audio. Deze functie is bedoeld om surroundsound mogelijk te maken, zo voelt het alsof je midden in het geluid zit.

De AirPods 3 zijn sterk verbeterd op het gebied van de accu. Met een hele acculading luister je volgens Apple tot 6 uur naar muziek. Het doosje biedt tot 30 uur luistertijd en kan bovendien standaard draadloos opgeladen worden. Ander voordeel van deze AirPods: ze hebben een verbeterde waterdichtheid. De AirPods zijn nu dus beter bestand tegen water en zweet, ideaal voor tijdens het sporten. Hieronder vind je de beste Black Friday 2022-deals voor de AirPods 3!

Met MagSafe oplaadcase:

Met reguliere oplaadcase:

De beste Apple AirPods Pro-deals

Hoef je niet de allernieuwste AirPods Pro te hebben? Dan is de eerste generatie ook een goede optie. De AirPods Pro 1 hebben zo goed als hetzelfde uiterlijk als de AirPods Pro 2 met een uitstekende pasvorm dankzij de rubberen uiteindes van de oortjes. Deze zorgen voor optimaal draagcomfort.

Via de drukgevoelige sensor op de steeltjes van de oordopjes wissel je tussen nummers die je luistert. Op dezelfde manier kan je ook muziek afspelen en pauzeren, nummers skippen of telefoonoproepen aannemen, of juist afslaan. Met het standaard bijgeleverde oplaaddoosje heb je genoeg power bij je om de AirPods Pro in totaal voor 24 uur aan stroom te voorzien. Bekijk hieronder de beste AirPods Pro-deals:

Met MagSafe oplaadcase:

De beste Apple AirPods Max-deals

Ben je op zoek naar een gesloten koptelefoon? Dan is deze deal wat voor jou! De AirPods Max is een draadloze koptelefoon die je over je oren plaatst, met hetzelfde gebruikersgemak als bij de AirPods-oordopjes. De hoofdband is van heel comfortabel materiaal gemaakt, waardoor het voelt alsof de koptelefoon op je hoofd zweeft.

De AirPods Max beschikt over allerlei functies om de audiokwaliteit nog meer op te schroeven, waaronder Adaptieve EQ. Hiermee analyseert de koptelefoon continu hoe je de hoofdtelefoon draagt, om hier vervolgens de muziekinstellingen op aan te passen. Uiteraard is de AirPods Max ook voorzien van surroundsound en actieve ruisonderdrukking. Check hier de beste Black Friday 2022-deals voor de AirPods Max:

AirPods Max : voor €537,95 – Mobiel.nl

: voor €537,95 – Mobiel.nl AirPods Max: voor €584,95 – Belsimpel

De beste Apple AirPods accessoires

Vind je de witte oplaadcase van de AirPods maar saai? Gelukkig kan je de AirPods personaliseren met accessoires. Daar is het nu het perfecte moment voor, want naast de AirPods zelf zijn ook de accessoires in de aanbieding voor de oortjes.

Zo kan je een hoesje met je favoriete patroon kopen voor je oplaadcase of een touwtje aan de case maken zodat je de AirPods minder snel kwijtraakt. Bekijk hieronder de beste Black Friday 2022-deals voor de accessoires voor je AirPods:

Meer Apple-deals tijdens Black Friday 2022

Er zijn natuurlijk nog veel meer interessante Apple-deals tijdens Black Friday 2022. Wij hebben de interessantste deals voor je op een rij gezet in onderstaand artikel!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.