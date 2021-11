Black Friday nu gestart bij MediaMarkt, Coolblue, Belsimpel en Bol.com

Als je voor dit jaar een verlanglijstje hebt gemaakt hoeven we je waarschijnlijk niet te wijzen op Black Friday. Het koopjesfestijn is dit jaar weer begonnen en het is mogelijk je slag te slaan bij MediaMarkt, Coolblue, Belsimpel en Bol.com.

Black Friday-deals zijn begonnen

De aanbiedingen zijn begonnen! Je kunt nu al terecht bij veel winkels die zijn begonnen met het opendraaien van de koopjeskraan. Ook dit jaar zien we weer dat de periode voor de aanbiedingen door veel winkels langer is dan slechts een dag.

Dus heb je al plannen om aankopen te doen? Bekijk dan onderstaande aanbiedingen die wij voor je op een rijtje hebben gezet. Wees gewaarschuwd, want OP=OP!

Voor welke aanbieding ga jij?

Een nieuwe iPhone, iMac of MacBook, maar ook andere producten zoals draadloze oordopjes, koptelefoons en speakers zijn veel gezochte aanbiedingen. De tijd is rijp om mooie deals binnen te halen. Hieronder hebben we voor de verschillende shops de deals uitgelicht zodat jij meteen aan de slag kunt zonder lang te zoeken.

Black Friday-deals bij MediaMarkt

MediaMarkt is een van de vaste namen als het aankomt op deals. Het assortiment dekt de wensen van de Apple-liefhebber want hier vind je iPhones en iPads. Wil ook je bureau en pols voorzien van Apple, dan kun je er ook terecht voor de iMac en Apple Watch. Je deals kun je binnen 30 minuten afhalen in de winkel en binnen 100 dagen retourneren. Neem een kijkje bij de deals van MediaMarkt:

Black Friday deals bij Coolblue

Coolblue heeft ook dit jaar weer alle deals klaar staan voor jouw glimlach. Je kunt bij de webshop terecht, omdat ze van alles in de aanbieding hebben. Natuurlijk ga je voornamelijk voor de Apple deals, maar er zijn ook mooie deals voor producten die samenwerken met je Apple-devices. Kijk maar eens naar de deals hieronder:

Black Friday-deals bij Belsimpel

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan kun je even bij Belsimpel kijken voor mooie deals op iPhones, accessoires en abonnementen. Zo heb je niet alleen een mooi nieuw toestel, maar ook de juiste bescherming of versiering en natuurlijk een goede bundel. Kijk hieronder naar de beste deals:

Black Friday-deals bij Bol.com

Elke dag kun je nieuwe aanbiedingen vinden op Bol.com. Dat is tijdens Black Friday niet anders. Bol.com start vandaag al in de eigen app met de deals – dus download de app als je op de hoogte wilt blijven. Je kunt zo op goede deals rekenen voor jouw favoriete Apple-devices en van alles wat ermee compatibel is.

Black Friday-deals bij KPN

Black Friday bij KPN is al losgebarsten! Dat betekent: super scherpe deals voor Mobiel én Thuis. Zo ontvang je maar liefst 100 euro korting op AirPods bij de gloednieuwe iPhone 13 of iPhone 13 mini in combinatie met een voordelig abonnement.

Ook krijg je nu 2,50 euro per maand Black Friday korting op KPN Unlimited, zolang je abonnement loopt! Daarmee kun je razendsnel en onbeperkt internetten via 5G, en onbeperkt bellen en sms’en met je nieuwe iPhone.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.