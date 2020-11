Black Friday gestart: hier vind je de eerste aanbiedingen

Gewacht op een mooie aankoop voor Black Friday? Sla dan nu je slag, want verschillende grote (web)winkels hebben nu allerlei producten in de aanbieding. Zo kun je nu al shoppen bij onder andere MediaMarkt, CoolBlue en Bol.com.

Black Friday-deals scoren kan vanaf nu

Black Friday is aan! Althans, je kunt nu al terecht bij veel winkels. De periode met allerlei aanbiedingen wordt niet alleen steeds langer en langer, maar ook het coronavirus speelt hierin een rol. De actieperiode start daarom nu al om fysieke drukte in de winkels te voorkomen. Heb je een product op het oog, of alvast kerst- of Sinterklaasinkopen doen? Bekijk dan onderstaande aanbiedingen, die wij alvast voor jou op een rijtje hebben gezet.

Sla je slag bij MediaMarkt

Een van de shops die al begonnen is met allerlei toffe aanbiedingen is MediaMarkt. Je bestelt gemakkelijk online, of bezoekt een van de 50 fysieke winkels. Ook handig: online je order plaatsen en die dezelfde dag nog ophalen. Zo weet je zeker dat die mooie deal voor jou is!

Coolblue is ook al begonnen

Ook kun je al terecht bij Coolblue, de bekende (web)winkel die van alles in de aanbieding heeft. Ben je niet per se op zoek naar Apple-deals? Check dan ook de rest van hun assortiment. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor televisies, computers of witgoed.

Beste Belsimpel-deals voor jou

Op zoek naar een smartphone, accessoire voor je mobiele telefoon of een nieuwe telefoon in combinatie met een abonnement? Dan kun je natuurlijk terecht bij Belsimpel, de grootste smartphoneretailer van Nederland. De tofste deals vind je hieronder:

Bol.com: elke dag nieuwe aanbiedingen

Bol.com kiest ervoor om elke dag een andere productcategorie uit te lichten en daarvoor aanbiedingen online te zetten! Zo kun je in de aankomende dagen terecht voor spellen en entertainment, electronica, persoonlijke verzorging en veel meer. Check dus snel hun site, zodat je weet wanneer je aan de bak moet.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.