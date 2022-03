Bizarre Belsimpel Dagen maart 2022: de beste Apple-aanbiedingen (ADV)

Belsimpel is weer gestart met de welbekende Bizarre Belsimpel Dagen. Ook voor Apple-liefhebbers zijn er toffe aanbiedingen te vinden. iPhoned heeft in dit artikel de beste deals voor jou op een rij gezet.

Bizarre Belsimpel Dagen: heel veel kortingen

Vandaag start een nieuwe editie van de Bizarre Belsimpel Dagen. Je krijgt in de periode van 21 maart 2022 tot en met 1 april 2022 korting op veel producten. Voor de Apple-liefhebber heeft Belsimpel korting op iPhones (in combinatie met een abonnement) en op veel verschillende accessoires, zoals koptelefoons. Wij hebben de beste deals voor jou op een rij gezet. Staat jouw favoriet er niet tussen? Check dan de onderstaande button voor alle deals van Belsimpel.

Heb je een iPhone of koptelefoon op het oog? Let dan wel op: op=op. Niet alle actieproducten zijn altijd op voorraad. Is het product toch niet meer op voorraad, dan heb je helaas pech, want later aanschaffen voor de oorspronkelijke lagere prijs is niet meer mogelijk. Bij de volgende deals moet je sowieso snel bij zijn!

Apple iPhone 12 mini bij Simyo

Wil je graag een iPhone met met 5G-ondersteuning? De iPhone 12 mini was een van de eerste van Apple. Deze telefoon heeft daarnaast een razendsnelle chip: de A14 Bionic. Het gebruik van dit toestel voelt dus enorm soepel aan. Het Super Retina XRD oled-display kan enorm helder en heeft mooie kleuren. Dankzij het Ceramic Shield-glas valt deze telefoon niet snel kapot. Daarnaast is de iPhone 12 mini erg compact. Het is een van de weinige telefoons die heel eenvoudig met één hand te bedienen is.

Je haalt deze telefoon nu bij de Bizarre Belsimpel Dagen het goedkoopst bij Simyo. Met deze aanbieding krijg je onbeperkt bellen en sms’en én 6000 MB aan internet bij je iPhone 12 mini. Deze telefoon is bij deze deal verkrijgbaar met 64GB, 128GB of 256GB aan interne opslag.

Apple iPhone SE 2022 bij Vodafone

De iPhone SE 2022 is het nieuwste model van Apple. Voor een zachte prijs heb je een supersnelle smartphone. Het design is wat ‘vintage’, maar dat kan voor sommige juist dé uitkomst zijn. De iPhone SE 2022 heeft namelijk nog steeds de klassieke thuisknop met vingerafdrukscanner. Deze is bij veel andere iPhones verdwenen. Aan de binnenkant van de iPhone SE 3 zit een chip die ook in de iPhone 13 te vinden is: A15 Bionic. Dit maakt de iPhone SE 2022 een van de snelste budgetmodellen op de markt. En hij is ook nog eens van Apple!

Bij de Bizarre Belsimpel Dagen moet je voor de iPhone SE 2022 bij Vodafone zijn. Je krijgt bij deze deal onbeperkt aantal belminuten en je kan oneindig door sms’en. Ben je dat zat? Dan biedt Vodafone ook nog eens 25000 MB aan internet aan. Je vind deze met 64GB, 128GB of 256GB interne opslag.

Apple iPhone 13 (Pro) bij T-Mobile

De iPhone 13 en de iPhone 13 Pro zijn dé nieuwste vlaggenschepen van Apple. Deze telefoons zijn afgelopen oktober uitgebracht en nu (tijdelijk) in prijs verlaagd. Een van de belangrijkste verschillen tussen de toestellen is de camera. De iPhone 13 heeft er twee aan de achterkant, bij de iPhone 13 Pro zijn dat er drie.

Een ander belangrijk verschil zit hem in het scherm. De iPhone 13 Pro heeft namelijk een ProMotion-display. Dit schermt ververst 120 keer per seconde, terwijl die van de ‘reguliere’ iPhone 13 op 60 keer blijft steken. Het snellere verversen is vooral merkbaar bij het scrollen en het spelen van games.

Bij T-Mobile zijn deze twee modellen nu goedkoper op te pikken. Beide telefoons beginnen bij 128GB opslag, maar zijn ook verkrijgbaar met 256GB of zelfs 512GB aan intern geheugen. Bij deze deals kun je oneindig en overal internetten, bellen en sms’en met je iPhone 13 (Pro).

Apple iPhone 11 bij Ben

Ben je opzoek naar goede telefoon van Apple, maar hoef je niet de allernieuwste? De iPhone 11 is dan misschien iets voor jou. Deze telefoon wordt nog lang ondersteund door Apple en gaat dus nog jaren mee. Voor een zacht prijsje krijg met je de iPhone 11 een krachtige A13-processor. Aan de achterzijde heeft de iPhone 11 bovendien een verbluffende dubbele camera met Nachtmodus. Deze telefoon is qua prijs een goed alternatief voor de iPhone SE 2022, maar dan met een iets moderner design. Zo heeft de iPhone 11 geen thuisknop met Touch ID, maar vult het scherm de gehele voorkant. Qua beveiliging zit er in deze telefoon Face ID, waarmee je de iPhone ontgrendelt met je gezicht.

De iPhone 11 is bij Ben extra voordelig op te pikken. Hij is beschikbaar in twee varianten; met 64GB opslaggeheugen, 200 belminuten en 6000 MB internet óf met 128GB internet opslag met onbeperkt bellen/sms’en en 3000 MB aan data.

AirPods Max & Sennheiser CX Plus True Wireless

Heb je al een goede telefoon? Maar wil je wel gebruik maken van Belsimpel’s Bizarre Dagen-deals? Misschien is een goede koptelefoon wel iets voor jou. De Apple AirPods Max is dé koptelefoon van Apple. Met deze headset haal je goeie ruisonderdrukking in huis. Verder heeft het een uitstekende geluidskwaliteit en een comfortabele hoofdband. De AirPods Max heeft een accuduur van 20 uur, ook wanneer ruisonderdrukking aan staat. Dat is genoeg voor twee dagen volle gebruik.

Vind je de prijs van de AirPods Max iets te hoog? Of wil je liever draadloze oortjes dan een koptelefoon? Misschien zijn de Sennheiser CX Plus True Wireless-oordopjes wel de perfecte match voor jou! Door de actieve ruisonderdrukking heb je geen last van je omgevingsgeluid en sporten is geen probleem. Deze oortjes kunnen namelijk goed tegen zweet. Daarnaast luister je tot bijna 8 uur aan muziek op een enkele acculading. Bovendien zijn deze oortjes de winnaar van onze grote ‘oordopjes-hoofd-schud-test’!

Hebben al deze tips niet geholpen en wil je het liefst zelf nog even op zoek, klik dan op de onderstaande button om zelf jouw beste deal te vinden. Bij de Bizarre Belsimpel Dagen is voor ieder wat wils!