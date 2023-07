De beste iPhone-aanbiedingen tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn van start gegaan. Je scoort verschillende iPhones, Apple Watches, accessoires en sim only-abonnementen met hoge kortingen tijdens deze dagen. Wij vertellen je wat de beste deals zijn.

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn terug

De nieuwste editie van de Bizarre Belsimpel Dagen is van start gegaan! Van 24 juli tot en met 2 augustus scoor je scherpe aanbiedingen op diverse producten. Ook voor de Apple-liefhebber zit er genoeg interessants tussen, waaronder iPhones voor een leuke prijs.

Denk aan kortingen op iPhones met abonnement, maar ook losse toestellen, sim only-abonnementen, accessoires en meer. Zodra de voorraad op is, is het ook echt op. Wees er dus snel bij. Dit zijn de drie beste iPhone-deals tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen.

iPhone 14 Pro – Bespaar tot 242 euro

De iPhone 14 Pro is de krachtigste iPhone van dit moment én heeft de allerbeste camera. Je maakt foto’s met een resolutie van 48 megapixel, die boordevol details zitten. Ook is er een groothoeklens aanwezig, zodat je hoge gebouwen helemaal vastlegt. Verder is de notch verdwenen: die heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island. Met het Dynamic Island bedien je jouw favoriete apps en zie je welke berichten er op je iPhone binnenkomen.

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen haal je de iPhone 14 Pro in huis in combinatie met een abonnement van T-Mobile. In totaal betaal je voor het toestel 899 euro in plaats van 1141 euro. Dat is een besparing van 242 euro. Bovendien krijg je ook nog drie maanden lang Apple TV+ en zes maanden Apple Music cadeau.

iPhone 12 – Bespaar tot 139 euro

De iPhone 12 is nog steeds een prima toestel van Apple. De opslag, camera’s en accuduur zijn uitstekend en het toestel is razendsnel dankzij de A14-processor. Verder heeft de iPhone 12 ondersteuning voor 5G en beschikt deze smartphone over een fraai oled-scherm. Uiteraard heeft de iPhone 12 ook het moderne design van Apple.

Voor het toestel betaal je tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen 552 euro, wat geldt als je bij je aankoop ook een abonnement van Tele2 afsluit. Je bespaart daarmee 139 euro. Verder krijg je ook bij de iPhone 12 drie maanden Apple TV+ en zes maanden Apple Music gratis.

iPhone 13 mini – Bespaar tot 161 euro

De iPhone 13 mini is de kleinste iPhone 13, maar qua specificaties is het toestel gelijk aan de reguliere iPhone 13. Hij heeft dezelfde razendsnelle A15-chip en achterop heeft de iPhone 13 mini een dubbele camera. Die bestaat uit een telelens en een groothoeklens van 12 megapixel. Het toestel heeft een oled-scherm van 5,4 inch en is daardoor lekker handzaam.

Je haalt hem gedurende de Bizarre Belsimpel Dagen in huis met een besparing van 161 euro. In combinatie met een Ben-abonnement leg je voor de iPhone 13 mini een bedrag van 564 euro neer. Daarbij ontvang je ook een Apple TV+ en Apple Music-abonnement cadeau.

Nog veel meer voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Zit er tussen deze deals niets voor je bij? Er zijn tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen nog veel meer aanbiedingen te scoren, zoals de Apple Watch Series 8 of de AirPods Max. Klik hieronder om de deal te vinden die bij jou past.