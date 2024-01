iPhone 14, iPhone 14 Plus en meer in prijs verlaagd bij Belsimpel

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan komt dat goed uit! De iPhone 14 en meer toestellen zijn nu extra in prijs verlaagd tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor jou op een rij gezet.

Nu extra veel voordeel op jouw nieuwe iPhone 14

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen profiteer je bij Belsimpel tot en met 4 februari van hoge kortingen op diverse iPhones en andere Apple-producten. Zo is bijvoorbeeld de iPhone 14 behoorlijk in prijs verlaagd. Maar wees er wel snel, bij want tijdens deze actieperiode geldt: OP=OP.

De beste iPhone-deals

Over de iPhone 14

De iPhone 14 is voorzien van een 6,1 inch scherm en een dubbele camera met 12-megapixels. Dankzij de verbeterde camera schiet je scherpere foto’s en in filmmodus maak je nog scherpere video’s, zelfs met scherptediepte effect. Met een volle batterij kijk je daarnaast tot wel 20 uur lang naar al jouw favoriete films en series. Laat je regelmatig jouw iPhone vallen? Het herontwerp van dit toestel heeft ervoor gezorgd dat de achterkant van het toestel nu een stuk gemakkelijker te repareren is. Daardoor betaal je niet meer de hoofdprijs voor een reparatie van jouw nieuwe iPhone 14!

De smartphone is leverbaar in zes verschillende kleuren: lichtblauw, lila, middernacht, wit, geel en rood. Verder heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB en 512 GB. De iPhone 14 is nu verlaagd in prijs. Op dit moment betaal je bij Belsimpel voor jouw nieuwe iPhone 14 in combinatie met een Odido-abonnement vanaf 15GB nog maar 600 euro voor het losse toestel. Daarmee bespaar je tot wel 419 euro op de adviesprijs.

Over de iPhone 14 Plus

Ben je op zoek naar een iPhone 14 met een groter scherm maar wil je hier niet gelijk de hoofdprijs voor betalen? Dan is de iPhone 14 Plus zeker een aanrader! Met zijn 6,7-inch oled-scherm is deze smartphone net zo groot als de iPhone 14 Pro Max. Het toestel is uitgerust met een A15 Bionic-chip en dezelfde dubbele camera met 12 megapixels. De batterij van de iPhone 14 Plus gaat dankzij de verbeterde accuduur ook nog eens langer mee dan die van de iPhone 14 en iPhone 14 Pro.

Bij de aanschaf van jouw nieuwe iPhone 14 heb je de keuze uit een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB en 512 GB. Standaard komt het toestel met een werkgeheugen van 4 GB. Tot slot is het toestel leverbaar in zes verschillende kleuren: middernacht (donkerblauw), wit, paars, geel, rood en lichtblauw. Combineer je de iPhone 14 Plus met een KPN-abonnement van 12 GB data of meer, dan betaal je voor jouw nieuwe iPhone 14 Plus 744 euro in plaats van 969 euro.

Over de iPhone 14 Pro

Met de iPhone 14 Pro heb je een van de krachtigste iPhones van dit moment in handen. De camera maakt foto’s in een resolutie van 48 megapixel waarop elk detail te zien is. Dankzij de A16 Bionic-chip is het toestel zo’n 17 procent sneller dan de A16 Bionic chip die we terugzien in de iPhone 14. De bekende ‘notch’ heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe Dynamic Island. Met deze nieuwe functie krijg je verschillende activiteiten te zien, afhankelijk van waar je mee bezig bent op jouw iPhone. Zo bestuur je bijvoorbeeld Spotify zonder dat je hiervooor de Spotify-app voor hoeft te openen.

Het toestel is te koop in verschillende geheugenvarianten, namelijk: 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. Ook heb je de keuze uit de kleuren goud, dieppaars, zilver en spacegrijs. Combineer je de iPhone 14 Pro met een KPN-abonnement van minimaal 12 GB? Dan profiteer je nu van hoge korting op jouw toestel. Normaliter betaal je voor de iPhone 14 Pro 1127,99 euro, nu betaal je 984 euro. Dat is een besparing van maar liefst 143,99 euro op de adviesprijs.

Heb je liever een groter toestel maar wel met dezelfde krachtige specs van de iPhone 14 Pro? Dan is de iPhone 14 Pro Max zeker interessant om eens naar te kijken. Ook dit iPhone 14-model is flink in prijs verlaagd. In combinatie met een onbeperkt abonnement betaal je namelijk voor het toestel 936 euro in plaats van 1479 euro.

De beste tablet-deals

Ook voor de aanschaf van een nieuwe tablet kun je natuurlijk terecht bij Belsimpel. De Apple iPad staat bekend om zijn compact formaat en de vele accessoires die voor deze tablet verkrijgbaar zijn.

iPad 2022 64 GB in prijs verlaagd

De iPad 2022 is de nieuwste variant van dit instapmodel. Deze tablet beschikt over een 10,5-inch display en heeft ondersteuning voor usb-c. Het ontwerp met de vlakke randen herkennen we van de iPad Pro 2022 en de iPad Air 2022.

Aan de binnenkant van de tablet zien we een A14 Bionic-chip die we ook zagen in de iPhone 12. Daardoor is dit model net weer een stukje sneller dan het vorige model. Overige vernieuwingen zien we onder andere in de 12-megapixel frontcamera met Center Stage. Je schiet daarmee foto’s in de hoogste kwaliteit en video’s in 4K. De tablet komt in een aantal vrolijke kleuren, namelijk: blauw, roze, geel en zilver. Je hebt de keuze uit een opslagcapaciteit van 64 GB of 256 GB.

De beste accessoires-deals

Ben je op zoek naar een nieuwe koptelefoon voor bij jouw nieuwe iPhone of iPad? Of een nieuwe speaker om te kunnen luisteren naar jouw favoriete muziek? Deze scoor je nu allebei met extra veel voordeel tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen.

Beste noise cancelling: Sony WH-1000XM5

Deze koptelefoon is de nieuwste variant in de populaire koptelefoonreeks van Sony. Opmerkelijk aan deze nieuwe versie is dat deze niet meer opvouwbaar is, in tegenstelling tot de voorgaande modellen. De koptelefoon is zowel draadloos als bedraad te gebruiken dankzij de meegeleverde 3,5 mm-audiokabel. Op een volledig opgeladen batterij gaat de Sony-koptelefoon tot ongeveer 30 uur mee. Batterij bijna leeg? Na slechts 3 minuten opladen heb je weer 3 uur aan luisterplezier.

Deze koptelefoon blinkt vooral uit in de noise-cancelling. De koptelefoon onderdrukt omgevingsgeluid uitstekend. Alle achtergrondgeluiden zijn vrijwel onhoorbaar. Bij Belsimpel profiteer je nu van extra veel voordeel op deze koptelefoon

Beste prijs-kwaliteitverhouding: Bose Quietcomfort 45

De Bose QuietComfort 45 is op dit moment een van de beste koptelefoons van Bose. Hij is zowel draadloos als bedraad te gebruiken en is voorzien van een goede noise cancelling en lange batterijduur. Op een volle accu geniet je met noise-cancelling tot meer dan 40 uur lang van jouw favoriete muziek.

Het model doet qua noise cancelling zeker niet onder voor andere top modellen zoals de Sony hierboven. Met de speciale ‘Quiet’ en ‘Aware’ modi heb je de mogelijkheid om precies in te stellen hoeveel geluid je wilt onderdrukken en welke geluiden je juist wél wil horen. De koptelefoon komt met een handige opbergcase en een 3,5mm-audiokabel en een usb-a naar usb-c oplaadkabel.

Gratis HomePod mini bij een KPN sim only-abonnement

Loopt jouw sim-only abonnement bijna af? Of ben je op zoek naar een nieuw abonnement? Wanneer je bij Belsimpel een nieuw 1-jarig of 2-jarig Sim Only-abonnement van minimaal 3GB afsluit bij KPN dan ontvang je daar nu een gratis Apple HomePod mini ter waarde van 114,95 euro.

De HomePod mini is de kleinste speaker van Apple. Dankzij het stijlvolle ontwerp past de speaker in elk interieur. Deze speaker is uitgerust met Siri en er zijn meerdere microfoons aan boord. Verder is de speaker razendsnel dankzij de S5-chip die we ook kennen van de Apple Watch SE.