iPhone 15 Pro: tijdelijk fors in prijs gedaald

Is jouw iPhone toe aan vervanging? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 15 Pro is namelijk tijdelijk fors in prijs gedaald. iPhoned heeft de beste deal voor je uitgezocht.

Lees verder na de advertentie.

Nieuwe iPhone met extra veel voordeel?

Heb je al een tijdje de nieuwe iPhone 15 Pro op het oog? Goed nieuws! De iPhone 15 Pro is namelijk fors in prijs gedaald. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen profiteer je van extra veel voordeel op dit nieuwe toestel in combinatie met een Odido-abonnement. Deze actie loopt nog tot zondag 4 februari, maar wees er wel snel bij! Tijdens deze actieperiode geldt namelijk: OP=OP.

iPhone 15 Pro: tot 353 euro voordeel met Odido

Bij aanschaf van jouw nieuwe iPhone 15 Pro heb je de keuze uit vijf verschillende kleuren, namelijk: donkerblauw, titanium, wit en zwart. Ben je een grootverbruiker wat de interne opslag betreft? Ook dan is er genoeg keuze! De iPhone 15 Pro is leverbaar met een opslagcapaciteit van 128 GB, 256 GB, 512 GB en tot slot 1 TB.

Op dit moment betaal je voor de iPhone 15 Pro, wanneer je deze combineert met een Odido-abonnement van minimaal 15 GB, maar 876 euro. Dat is een besparing van maar liefst 353 euro op de adviesprijs. We zijn voor het berekenen van de losse toestelprijs uitgegaan van de iPhone 15 Pro, met een opslagcapaciteit van 128 GB in het zwart.

Over de iPhone 15 Pro

Uiterlijk

De iPhone 15 Pro is op dit moment een van de krachtigste iPhones van Apple. Het toestel is uitgerust met een 6,1-inch display en iets dunnere schermranden ten opzichte van de voorganger. Nieuw op deze smartphone is de actieknop. Deze knop zit op de plaats waar voorheen de mute-knop te vinden was. Je kunt zelf kiezen wat voor functie je aan de actieknop hangt. Wat dacht je van openen van de camera of activeren van de zaklamp? Dankzij ondersteuning voor Opdrachten zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.

Nieuwe functies

Een functie waar we afscheid van nemen op dit toestel is de Lightning-aansluiting. Alle toestellen in de iPhone 15-reeks worden nu opgeladen met een usb-c-kabel. Een voordeel is dat je daardoor nog maar een kabel nodig hebt om jouw iPhone, iPad of MacBook mee op te laden.

De camera

Andere kleine verbeteringen zien we in de camera van het toestel. Zo is de nachtmodus een stuk beter dan voorheen en vangt deze meer licht en details in foto’s wanneer er weinig licht aanwezig is. Na het schieten van foto’s in 48 MP in de ProRAW modus, is er nu ook de mogelijkheid om te schieten in de standaard HEIF-indeling. Ze hebben dus dezelfde kwaliteit als normale foto’s op je iPhone, maar nemen veel minder ruimte in beslag van een ProRAW-foto. Door het hoge aantal megapixels kun je achteraf nog ver inzoomen op de foto’s.

De snelle A17 Pro-chip

Aan de binnenkant van het toestel vinden we de A17 Pro-chip terug. Deze chip wordt geproduceerd met het 3nm-procedé. Dit is voor het eerst dat Apple voor deze techniek kiest. Hoewel de nieuwe chip wel een stuk sneller is geworden, is de batterijduur hetzelfde gebleven bij de A16 Bionic-chip. Best knap!

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet gevonden wat je zocht? Of ben je juist op zoek naar een heel ander toestel? Ook dan kun je bij Belsimpel terecht tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Er doen ook andere iPhones mee tijdens zoals de iPhone 14. Daarnaast ontvang je bijvoorbeeld ook bij het afsluiten van een 1-jarig of 2-jarig KPN sim only-abonnement een gratis HomePod mini t.w.v. 114,95 euro.