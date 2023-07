Bizarre Belsimpel Dagen: zo scoor jij een gratis HomePod mini

Zoek jij nog een HomePod mini, zodat je je slimme huis eenvoudig kan bedienen en overal van je favoriete muziek kan genieten? Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je hem gratis en wij vertellen je hoe.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis HomePod mini tijdens Bizarre Belsimpel Dagen

Belsimpel stunt weer met bizarre prijzen tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Tot en met 2 augustus scoor je scherpe aanbiedingen op verschillende producten. Als Apple-liefhebber kun je daarmee je hart ophalen, want er zijn een aantal fijne Apple-deals.

Denk aan kortingen op iPhones met abonnement, maar ook losse toestellen, accessoires en meer. Ook sim only is nu extra aantrekkelijk om af te sluiten via Belsimpel. Zo krijg je bij één van die abonnementen een HomePod mini cadeau. Wij vertellen je hoe.

HomePod mini: bedien je huis met je stem (en geniet van muziek)

De HomePod mini is het kleinere broertje van de HomePod, een slimme speaker die goed geluid levert. Ideaal dus om te gebruiken tijdens het koken of als je wat vrienden over de vloer hebt. Je vraagt de HomePod mini simpelweg met je stem om muziek te starten. Bijna alle muziekdiensten werken met het apparaatje. Is dat niet het geval, zoals bij Spotify, dan stream je je muziek alsnog eenvoudig via AirPlay vanaf je iPhone naar de speaker.

Je zet het kleine speakertje ook in om je slimme huis te bedienen. Laat hem bijvoorbeeld al je slimme lampen in één keer uitschakelen als je naar bed gaat of stel automatiseringen in. Zodra de temperatuur boven een bepaald aantal graden komt, stuurt de HomePod een opdracht naar je slimme airconditioning.

Je bedient de mini via het aanraakgevoelige scherm dat bovenop het apparaat zit. Je zal echter voornamelijk Siri gebruiken om de HomePod mini aan te sturen. Je zegt dus precies wat hij moet doen en wanneer dat moet gebeuren. Ook brandende vragen, zoals over de zin van het leven, beantwoordt hij graag.

De HomePod mini is een slimme en veelzijdige speaker en is perfect voor in kleinere ruimtes. Hij matcht altijd met je interieur, want hij is verkrijgbaar in vijf kleuren: wit, zwart, geel, oranje en blauw. Op het moment betaal je 106,95 euro voor de HomePod mini.

Apple HomePod mini deals Apple HomePod mini 1 stuk € 106,95 1 dag Bekijk bij Megekko Apple HomePod mini 1 stuk € 108,95 1 dag Bekijk bij Belsimpel Apple HomePod mini 1 stuk € 109,00 1 dag Bekijk bij Coolblue Bekijk alle deals

Apple HomePod mini: zo krijg je hem gratis

Klinkt de Apple HomePod mini als een handig apparaatje, maar vind je hem net wat te duur? Dan hebben we goed nieuws, want van Belsimpel krijg je hem cadeau bij een sim only-abonnement van Lebara. Je moet daarvoor een tweejarig sim only met minimaal 10GB in de bundel afsluiten.

Je belt met een Lebara-abonnement via het betrouwbare netwerk van KPN. De provider onderscheidt zich van de andere aanbieders door zich vooral te richten op betaalbaar internationaal bellen. Als aanvulling op je bundel heb je daarnaast de keuze om onbeperkt te bellen naar het buitenland.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze actie is alleen geldig tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen, tot en met 30 juli. Ook bestaande klanten die hun abonnement verlengen komen in aanmerking. Wees er dus snel bij!

Meer Apple-deals tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen zijn er nog veel meer aanbiedingen. Ook voor de Apple-liefhebber is er genoeg leuks. Zo haal je nu de iPhone 14 Pro of de Apple Watch Series 8 in huis met een fijne aanbieding.