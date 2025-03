iPhone 16 Pro (Max) fors in prijs verlaagd: zo scoor je hem goedkoper

Apple-liefhebbers opgelet! Bij Belsimpel profiteer je van hoge kortingen op de iPhone 16 Pro (Max) en veel meer tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. We hebben de beste deals hieronder voor je verzameld.

Bizarre kortingen tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen

Is het tijd voor een nieuwe iPhone of loopt je abonnement bijna af? Goed nieuws! Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen profiteer je van flinke korting op de iPhone 16 Pro (Max) en nog veel meer. Wees er snel bij, want deze actie loopt tot en met 30 maart 2025!

iPhone 16 Pro: tot maar liefst 444 euro korting

De iPhone 16 Pro is een geavanceerd toestel met een 6,3-inch Super Retina XDR-display en een razendsnelle A18 Pro-chip. Het titanium design maakt de telefoon lichter en sterker, waardoor de telefoon wel tegen een stootje kan. De batterij gaat langer mee, want de iPhone hoeft pas na 27 uur weer aan de lader gelegd te worden.

De 48 MP hoofdcamera levert haarscherpe foto’s, zelfs bij weinig licht. De zoomlens brengt alles dichterbij zonder kwaliteitsverlies, want je kunt tot 5x optisch inzoomen. Of je nu van fotograferen houdt, veel onderweg bent of gewoon het beste wilt, de iPhone 16 Pro is een slimme keuze.

Het toestel heeft een adviesprijs van 1229 euro, maar tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je de iPhone 16 Pro met flinke korting. In combinatie met een Odido-abonnement bespaar je tot 444 euro. Je betaalt dan slechts 785 euro voor het toestel, wanneer je de iPhone combineert met een onbeperkt-abonnement.

iPhone 16 Pro Max: tot maar liefst 457 euro korting

De iPhone 16 Pro Max is Apple’s krachtigste smartphone, met een groot 6,9-inch Super Retina XDR-display voor een indrukwekkende kijkervaring. Dankzij de A18 Pro-chip is het toestel sneller en energiezuiniger dan ooit, terwijl het lichte en stevige titanium design zorgt voor een premium uitstraling. Het Dynamic Island maakt multitasking nog gemakkelijker.

De camera’s tillen mobiele fotografie naar een hoger niveau, met een 48 MP hoofdcamera en tetraprismalens voor uitgebreide zoommogelijkheden. Hierdoor maak je haarscherpe foto’s en video’s, zelfs van veraf en bij weinig licht.

De iPhone 16 Pro Max heeft een adviesprijs van 1479 euro, maar tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen profiteer je van een flinke korting. Kies je voor een Odido-abonnement, dan bespaar je tot 457 euro en betaal je 1022 euro voor het losse toestel bij een onbeperkt abonnement. Ben je geen grootverbruiker? Geen zorgen, ook op de kleinere abonnementen ontvang je een leuke korting.

iPhone 16e: tot maar liefst 314 euro korting

Ga je liever voor een goedkoper toestel? Dat kan natuurlijk ook! De iPhone 16e is een betaalbare en krachtige iPhone met een strak design en een helder 6,1-inch display. Met de snelle A18-chip en iOS 18 werkt alles soepel, van apps tot games. De batterij gaat enorm lang mee, want je doet tot 26 uur met de iPhone 16e.

De camera maakt scherpe foto’s en video’s, zelfs bij weinig licht. De nachtmodus is voor het eerst beschikbaar bij de goedkoopste iPhone. Wil je een moderne iPhone, maar niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPhone 16e op dit moment de beste keuze.

Kies je voor een Vodafone-abonnement, dan bespaar je tot 314 euro en betaal je 405 euro voor het losse toestel bij een onbeperkt abonnement. Liever een kleiner abonnement? Ook hier profiteer je van flinke kortingen op het toestel.

Niet gevonden wat je zocht?

Naast deze scherpe aanbiedingen zijn er nog veel meer deals voor Apple-liefhebbers. Zo kun je profiteren van mooie kortingen op de Apple Watch Series 10, perfect voor wie zijn gezondheid en notificaties altijd binnen handbereik wil hebben.

Ook de AirPods Pro en AirPods Max zijn nu extra voordelig, ideaal voor een premium luisterervaring met ruisonderdrukking en helder geluid. Wees er wel snel bij want de aanbiedingen zijn nog geldig tot 30 maart 2025.