Bizarre Belsimpel Dagen september 2021: de beste Apple-aanbiedingen

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn weer gestart! Er zijn onder meer aanbiedingen voor de iPhone 12 (Pro), iPhone 11 (Pro) en iPhone SE. In dit artikel van iPhoned vind je de beste aanbiedingen.

Bizarre Belsimpel Dagen september 2021

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn begonnen. Van 20 tot en met 29 september kun je bij de populaire webwinkel terecht voor allerlei iPhone-aanbiedingen. Leuk is dat daarbij ook de iPhone 12-modellen zijn meegenomen, die flink zijn afgeprijsd.

Vorige week presenteerde Apple de nieuwe iPhone 13-modellen. Na de lancering van de nieuwste iPhones verlagen webwinkels doorgaans de prijzen van eerdere iPhone-modellen. Nu zien we bij de Bizarre Belsimpel Dagen goede aanbiedingen terug van de iPhone 12, 11, SE en XR.

Houd rekening met dat de voorraad van de actieproducten niet oneindig is. Er bestaat dus een kans dat jouw favoriete iPhone of accessoire niet meer leverbaar is.

iPhone met abonnement

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen kun je voordelig kiezen voor een iPhone met abonnement. Je krijgt je favoriete toestel dan in combinatie met een databundel, sms’jes en belminuten. Tegenwoordig zijn dit soort combideals soms goedkoper dan het kopen van een los toestel.

Hieronder hebben we de beste iPhone-aanbiedingen onder elkaar gezet. Interessant zijn de iPhone 12-modellen, die nog relatief nieuw zijn (Apple lanceerde ze in oktober 2020) en weinig onderdoen voor de nieuwste iPhone 13-telefoons. Verder zijn er aanbiedingen voor de iPhone 11 (uit 2019), iPhone SE (uit 2020) en iPhone XR (uit 2018).

Accessoires met korting

Ook accessoires zijn bij de Bizarre Belsimpel Dagen in de aanbieding. In het overzicht vinden we twee Apple-producten terug. De eerste is een draadloze oplaadcase voor de AirPods. Ook is een rode Apple Watch Series 6 (uit 2020) in de aanbieding.

We doen ons best om bovenstaande informatie regelmatig te controleren. We kunnen echter niet garanderen dat deze op elk moment volledig klopt. Heb je toch een andere prijs gezien? Laat het ons dan weten, dan passen we dit meteen aan.