Bizarre Belsimpel Dagen mei 2021: check de beste Apple-aanbiedingen

De grote Nederlandse (web)winkel Belsimpel is weer gestart met de Bizarre Belsimpel Dagen. Ook voor Apple-liefhebbers zijn er toffe aanbiedingen te vinden. In dit artikel op iPhoned vind je de tofste deals.

Lees verder na de advertentie.

Bizarre Belsimpel Dagen mei 2021

Vandaag start een nieuwe editie van de Bizarre Belsimpel Dagen. Je krijgt in de periode van 17 tot en met 26 mei korting op allerlei producten. Voor de Apple-liefhebber is dat bijvoorbeeld korting op iPhones in combinatie met een abonnement, verschillende accessoires, Apple Watches of op sim only-abonnementen.

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar ook gelijk toe aan een (nieuw) abonnement? Dan zijn de Bizarre Belsimpel Dagen misschien wel het moment om verder te kijken. Niet alleen de nieuwe iPhone 12-serie is nu extra voordelig, maar ook een voordeligere iPhone 11, 11 Pro of iPhone SE 2020 scoor je nu met flinke korting.

Toestel op het oog, of een toffe accessoire? Let dan wel op dat er niet van alle actieproducten evenveel voorraad is. Is het product toch niet meer op voorraad, dan heb je helaas pech, want later aanschaffen voor de lagere prijs is niet meer mogelijk.

iPhone met abonnement

Als gezegd zijn er tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen allerlei iPhones te krijgen in combinatie met een abonnement. Bij nagenoeg elke provider kies je zo niet alleen jouw type iPhone, maar ook de juiste inhoud van een abonnement. Zo selecteer jij zelf hoeveel belminuten, sms’jes en data je wil. Bedenk dan ook gelijk even of je al een abonnement wil met 5G-ondersteuning, want alleen de iPhone 12-serie is hiervoor volledig geschikt.

Sim only deals

Heb je al een iPhone op zak, maar ben je wel op zoek naar een betaalbaar abonnement? Dan is een sim only natuurlijk de perfecte match en ook die zijn in de aanbieding tijdens de kortingsperiode. Bedenk wel wat voor looptijd het beste bij jou past: maandelijks opzegbaar, één jaar of twee jaar.

Daarnaast moet je natuurlijk even checken hoeveel belminuten, sms’jes en data je wil hebben en welke providers je interessant vind. Sluit je trouwens een sim only af tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen, dan ontvang je een kortingsvoucher van de (web)shop. Die kun je (later) gebruiken bij de aanschaf van een losse telefoon.

Accessoires met kortingen

Tot slot zijn er ook nog allerlei accessoires te koop bij Belsimpel, waaronder de bekende Apple HomePod Mini of natuurlijk de Apple Watch, de slimme wearable voor om de pols.

Apple HomePod Mini

Apple Watch

We doen uiteraard ons best om bovenstaande informatie regelmatig te controleren op juistheid. We kunnen echter niet garanderen dat deze op elk moment volledig klopt. Andere prijs gezien? Laat het ons dan weten, dan passen we dit uiteraard direct aan.