Bizarre Belsimpel Dagen januari 2022: check de beste Apple-aanbiedingen

De grote Nederlandse (web)winkel Belsimpel is weer gestart met de Bizarre Belsimpel Dagen. Ook voor Apple-liefhebbers zijn er toffe aanbiedingen te vinden. In dit artikel op iPhoned vind je de tofste deals.

Vandaag start een nieuwe editie van de Bizarre Belsimpel Dagen. Je krijgt in de periode van 21 tot en met 31 januari korting op allerlei producten. Voor de Apple-liefhebber is dat bijvoorbeeld korting op iPhones in combinatie met een abonnement, verschillende accessoires, Apple Watches of op sim only-abonnementen. Bij laatstgenoemde krijg je een gratis cadeau!

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar ook gelijk toe aan een (nieuw) abonnement? Dan zijn de Bizarre Belsimpel Dagen misschien wel het moment om toe te slaan. Zo zijn de iPhone 13 Pro en 13 mini nu bijvoorbeeld extra voordelig. En ook de iPhone SE 2020 is nu met een heel mooie deal beschikbaar.

Toestel op het oog, of een toffe accessoire? Let dan wel op dat er niet van alle actieproducten evenveel voorraad is. Is het product toch niet meer op voorraad, dan heb je helaas pech, want later aanschaffen voor de lagere prijs is niet meer mogelijk.

iPhone 13 mini met abonnement

Wil je upgraden naar de nieuwste iPhone én heb je die het liefst zo compact mogelijk? Dan is de iPhone 13 mini een goede keus. Kort gezegd is de iPhone 13 mini qua specificaties gelijk aan het instapmodel van de laatste serie iPhone; de iPhone 13. Het grote verschil is het compacte ontwerp, waarmee de telefoon fijner in de hand ligt. Maar net als bij zijn grotere broer heb je achterop een dubbele camera: een telelens en een ultragroothoeklens van beide 12 megapixel. Voor je selfies en videogesprekken gebruik je de geavanceerde Face ID-camera aan de voorkant met 12 megapixel.

Het goedkoopst is de iPhone 13 mini op dit moment bij T-Mobile. Check de aanbieding hieronder.

iPhone 13 Pro met abonnement

Ook de beste iPhone van het moment, de iPhone 13 Pro, is met een flinke korting beschikbaar tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen. Qua specs is deze iPhone het beste van het beste. Wat dacht je van de vernieuwde camera’s, razendsnelle A15-chip en het energiezuinige ProMotion-scherm? Hiermee verpulvert de 13 Pro alle voorgaande iPhones.

Het goedkoopst is de iPhone 13 Pro op dit moment bij Vodafone. Check de aanbieding hieronder.

iPhone SE (2020) met abonnement

Apples geliefde en bijna legendarische iPhone SE uit 2016 kreeg in 2020 eindelijk een opvolger: de iPhone SE 2020. Ook nog in 2022 gaat het toestel vanwege zijn relatief lage verkoopprijs als warme broodjes over de toonbank. En nu is die bij Belsimpel nog eens extra voordelig.

Het goedkoopst is de iPhone SE (2020) op dit moment bij Ben. Check de aanbieding hieronder.

Sim only met een cadeau

Ben je nog tevreden met je huidige telefoon? Dan is een sim only-abonnement een goede keus. En laat Belsimpel nou daarvoor juist een extreem mooie aanbieding hebben waarbij je de Bang & Olufsen Beoplay H4 RAF Camora-hoofdtelefoon gratis erbij krijgt. Deze gaat normaal gesproken voor € 249,95 over de toonbank, maar je krijgt hem nu gratis met een tweejarig abonnenemt bij de grote providers.

HomePod met korting

Siri op de HomePod praat sinds kort Nederlands. Een mooie reden om de slimme spraakassistent eindelijk ook een plekje in jouw huiskamer te geven, vind je niet? Bij Belsimpel krijg je de slimme speaker nu tijdelijk met korting voor slechts € 109,95.

Apple Watch Series 7 met korting

Wil je liever een Apple Watch om je goede (sport)voornemens voor 2022 in de gaten te houden? Ook daarvoor ben bij de Bizarre Belsimpel Dagen aan het goede adres. Het slimme sporthorloge met een kastdiagonaal van 41 mm krijg je namelijk al voor € 399,95, in grijs en met een grijs siliconen bandje.

Beats Studio Buds met korting

De Beats Studio Buds zijn een uitstekend alternatief voor Apple’s AirPods. Ze kosten iets minder, maar bieden dankzij dezelfde H1-chip (die zit ook in de AirPods), hetzelfde gebruiksgemak. En bij Belsimpel krijg je de dopjes nu tijdelijk voor slechts € 124,95.