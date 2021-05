CarPlay is anno 2021 nog steeds een luxe. Nog maar weinig auto’s komen met ingebouwde CarPlay-ondersteuning, zeker als je niet al te veel geld aan een nieuwe wagen wil uitgeven. Gelukkig zijn er evengoed betaalbare autoradio’s die CarPlay naar je niet-ondersteunde bolide brengen.

Welke CarPlay-autoradio past het best bij jou?

Hieronder belichten we vier betaalbare autoradio’s met CarPlay-ondersteuning. Het begrip ‘betaalbaar’ is natuurlijk relatief; wij hebben gekozen voor prijzen tussen de 100 en 390 euro. Welke radio het best bij jou past, is vooral afhankelijk van je budget en eisen. Van laag naar hoog, dit is onze top vier Apple CarPlay-autoradio’s.

1. Boscer 2-DIN-autoradio

Dit infotainmentsysteem is van Boscer. Deze autoradio is universeel; wat betekent dat hij geschikt is voor vrijwel alle auto’s met een dubbel din-dashboard. Ook hoef je je geen zorgen te maken over kabeltjes, want die worden erbij geleverd.

Het apparaat beschikt natuurlijk ook over alle standaardfuncties en valt te koppelen aan iedere iPhone met CarPlay-ondersteuning – ofwel, de iPhone 5 of nieuwer. Verder is het goed om te weten dat de Boscer-radio een 7 inch-touchscreen heeft en je kunt kiezen uit twee varianten: met of zonder fysieke bedieningsknoppen.

2. Pioneer SPH-DA120

Pioneer heeft al jaren ervaring in het bouwen van radio’s. Bij een bekend merk komt echter ook een hoger prijskaartje kijken. Naast een degelijke bouwkwaliteit krijg je dan wel extra’s tot je beschikking, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de knoppenverlichting en thema’s naar smaak te personaliseren.

Met deze autoradio kan je onder andere apps bedienen, handsfree je favoriete muziek beluisteren en video’s en foto’s bekijken – als je niet aan het rijden bent, natuurlijk. Hij is online onder meer verkrijgbaar bij Mediamarkt.

3. Pioneer SPH-DA130DAB

Deze autoradio – de opvolger van de SPH-DA120 – is direct een stuk duurder. Het is dan ook een heel compleet apparaat. Voer telefoongesprekken, navigeer en luister muziek via jouw favoriete streamingdienst. Naar digitale radio luister je dankzij de DAB+-functie.

Verder beschikt de luxe Pioneer-autoradio over Siri en kun je met Waze altijd de actuele situatie op de weg checken. Ook over de bouwkwaliteit kunnen we niets anders dan positief zijn. Een nadeel van deze CarPlay-autoradio is dat hij regelmatig uitverkocht is. Je moet dus snel handelen, indien je er eentje op de kop wil tikken.

4. Kenwood DM-X7018DABS – 390 euro

Hier zoeken we de grens van ‘betaalbaar’ wel enigszins op. Dit is de meest stijlvolle CarPlay-autoradio op deze lijst – en dat is ook wat waard.

Hij biedt ondersteuning voor CarPlay én Android Auto – dat is handig, mocht je in de toekomst nog willen overstappen. Dankzij de DAB+ tuner geniet je ook bij deze autoradio van een ruisvrije radiokwaliteit. Ook tof: dankzij de usb-opslag kun je bijvoorbeeld muziek in hoge flac-geluidskwaliteit afspelen.

Niet iedere CarPlay-autoradio past in jouw auto

Voordat je na het lezen van dit artikel meteen een autoradio in je winkelmandje gooit, is het zaak dat je weet welk type radio in jouw auto past. De meeste autoradio’s zijn 2-DIN.

Deze radio’s zien er over het algemeen tablet-achtig en modern uit. 2-DIN-autoradio’s nemen dan ook heel wat ruimte in beslag. In oudere auto’s is vaak alleen ruimte voor een 1-DIN-autoradio. Je herkent deze aan een platte, rechthoekige vorm.

Moderne 1-DIN-autoradio’s maken vaak gebruik van een uitklapbaar scherm, om tóch de functionaliteiten en uitstraling van een 2-DIN-radio te kunnen bieden. Het aantal 1-DIN-autoradio’s dat CarPlay ondersteunt is een stuk kleiner – maar ze zijn er wel. Je vindt ze echter niet op deze lijst, omdat 1-DIN-autoradio’s met CarPlay-ondersteuning helaas ook hoger geprijsd zijn.

Maak CarPlay draadloos met een adapter

Heeft je auto al CarPlay, maar heb je geen zin om steeds je iPhone in te pluggen? Sluit een draadloze CarPlay-adapter via een kabel aan op je auto, en maak vervolgens via bluetooth op je iPhone verbinding met CarPlay. Let op: dit kan dus alleen als je auto al standaard CarPlay heeft. Er zijn tientallen adapters in omloop, zoals bijvoorbeeld de CPLAY2air wireless adapter.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je hier allemaal geen zin hebt – en het niet erg vindt om je iPhone met een kabel in te pluggen. Zorg er dan voor dat je eerstvolgende auto van nature over CarPlay beschikt. Heb je een nieuwe auto op het oog, maar weet je niet zeker of hij CarPlay heeft? Apple heeft een lijst uitgebracht met alle auto’s die CarPlay ondersteunen. Bekijk de lijst hier.

