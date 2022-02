De 5 beste streamingdiensten van dit moment: dit zijn de voordelen en nadelen

Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende streamingdiensten dat het soms onmogelijk is om er een te kiezen. iPhoned duikt in de wereld van Netflix, Disney Plus en meer om je te helpen een keuze te maken. Dit zijn de 5 beste streamingdiensten van dit moment met alle voordelen en nadelen!

De 5 beste streamingdiensten van dit moment

Wanneer je twijfelt of je een abonnement op Netlfix, Disney Plus of een van de andere streamingdiensten moet nemen, sta je nogal voor een dilemma. Je wilt natuurlijk het meeste aanbod voor de beste prijs, maar elke streamingdienst heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Wij hebben de top 5 van de beste streamingdiensten met elkaar vergeleken en bij elk de voor- en nadelen gezet. Wel zo makkelijk!

Netflix: winnaar beste streamingdiensten (maar voor hoelang nog)

Je ontkomt er niet aan, maar misschien wel de bekendste streamingdienst is Netflix. Je betaalt ook het meeste wanneer je de aangeboden films en series in de beste kwaliteit wil zien. Daar staat wel tegenover dat Netflix een enorm aanbod heeft en er voor ieder wat wils tussen zit. Netflix heeft zowel series als films, maar je vindt er ook een heleboel eigen producties. Denk daarbij aan Stranger Things, Undercover en The Witcher. Netflix verhoogt zijn prijzen wel vrij regelmatig, let daar dus op.

Daarnaast krijg je bij Netflix tegenwoordig ook een aantal games. Dit aanbod is nogal beperkt, maar wanneer je zo nu en dan een spelletje wilt spelen op je iPhone of iPad is het zeker een leuk extraatje. Je vindt de games in de Netflix-app en in de App Store. De prijzen van een Netflix-abonnement variëren van 7,99 euro (voor SD-content en streamen naar één apparaat) tot 15,99 euro (4K op vier apparaten tegelijk) per maand.

Voordeel: veel films en series, voor ieder wat wils

Nadeel: prijzig en wordt vaak duurder, films verdwijnen regelmatig, 4K kost (veel) meer

Disney Plus: wordt steeds beter met meer content

De nummer twee in onze lijst met beste streamingdiensten is Disney Plus. Ook Disney Plus is er nu een paar jaar en in die tijd heeft de dienst een behoorlijke uitbreiding van het aanbod gekregen. Hiermee kijk je onbeperkt naar de beste nieuwe films van Marvel en Pixar, indrukwekkende docu’s van National Geographic en de intrigerende Star Wars-saga’s.

Bovendien kun je met het hele gezin naar een gigantische collectie van klassieke Disney-films kijken. En dat zijn er tegenwoordig een heleboel. Je vindt er niet alleen de klassieke Disney-films zoals The Lion King en Aladdin, ook films als Logan, KingsMan, Speed en Die Hard zijn hier te vinden.

Disney Plus kost 8,99 euro per maand. Er zijn hierbij geen verschillende abonnementen zoals bij Netflix. Je betaalt dan ook niks extra’s om films en series in 4K-kwaliteit te kijken, maar ‘gewoon’ altijd 8,99 euro per maand. Er is wel een speciaal jaarabonnement voor 89,90 euro waarmee je nog wat meer per maand kunt besparen.

Disney Plus heeft zo nu en dan ook VIP-films. Dit zijn de nieuwste bioscoopfilms om lekker onderuitgezakt op je eigen bank te kijken, voordat ze voor alle andere Disney Plus-abonnees beschikbaar komen. Hiervoor moet je wel een bedrag van 21,99 euro neertellen. Vanaf dat moment mag je de film zo vaak kijken als je wilt.

Voordeel: veel bekende bioscooptitels, 4K-content inbegrepen

Nadeel: app is omslachtig (veel scrollen), VIP is heel duur

Amazon Prime: nette prijs met veel extra’s

De videodienst van Amazon is een beetje vreemde eend in de bijt. Want je krijgt bij Amazon Prime niet alleen toegang tot films en series. Je krijgt ook gratis verzending (bij de meeste zaken) uit de online winkel en toegang tot Prime Gaming met meerdere pc-games die je gratis krijgt.

Verder is het mogelijk om films te kopen of huren met Prime Video. Daarnaast heeft de dienst ook videokanalen om een extra abonnement op te nemen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om Discovery Plus als extra kanaal te nemen in Amazon Prime Video.

Amazon Prime is een van de goedkoopste diensten (2,99 euro) en verdient daarom een plekje in de lijst met beste streamingdiensten. Houd er wel rekening mee dat je sommige films nog moet huren of kopen om te bekijken.

Voordeel: nette prijs, gratis verzending uit de winkel, gratis pc-games

Nadeel: bijbetalen voor Prime Video-content (films huren)

Videoland: perfect voor Nederlandse content

Kijk je graag naar Nederlandse films en series? Check dan eens of Videoland iets voor je is. Op Videoland staan voornamelijk series die zijn uitgezonden bij de verschillende zenders van RTL, maar het aanbod wordt daarnaast aangevuld met enkele internationale hitseries. Denk aan The Handmaid’s Tale, The Blacklist en The Good Fight.

Ook maakt Videoland eigen producties, maar niet zoveel als bijvoorbeeld Netflix. Videoland heb je al voor 4,99 euro per maand, maar dan krijg je wel zo nu en dan reclame te zien. Voor het duurste abonnement betaal je 10,99 euro. Hiermee mag je onder andere op vier apparaten tegelijk kijken en is de reclame foetsie.

Voordeel: veel Nederlandse content

Nadeel: goedkoopst abonnement heeft reclame, weinig internationaal aanbod

Apple TV Plus: goede integratie en steeds meer content

Apple TV Plus bestaat (net als Netflix) uit een mix van films, series en documentaires, die je op je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en AirPlay-ondersteunde tv kunt kijken. Apple TV Plus is verkrijgbaar voor een vast maandelijks bedrag van 4,99 euro. Heb je net een nieuwe iPhone gekocht? Dan heb je geluk, want dan krijg er vaak gratis Apple TV Plus bij (voor een bepaalde tijd).

Op Apple TV Plus vind films, series en documentaires. Het bedrijf uit Cupertino belooft dit aanbod maandelijks uit te breiden met nieuwe Apple Originals. Het aanbod is divers en voor het hele gezin. Van een nieuwe Snoopy-kinderserie tot aan een spannende actiefilm met Jason Momoaj. Net als bij Amazon is het bij Apple TV Plus ook mogelijk om je te abonneren op andere streamingdiensten (kanalen).

Voordeel: goede integratie met andere Apple-producten, prijs

Nadeel: aanbod is nog een beetje karig, alleen profielen maken op Apple TV

(Nog) net niet de beste streamingdiensten

Er zijn inmiddels zoveel videostreamingdiensten, dat een top 5 eigenlijk te weinig is. Daarom hebben we nog een korte lijst met de beste videostreamingdiensten die op dit moment de top 5 net niet gehaald hebben.

HBO Max voor de bingewatchers

Vanaf 8 maart is ook HBO Max beschikbaar in Nederland. Bekende kaskrakers als Game of Thrones en The Sopranos komen allemaal bij het Amerikaans kabel-televisie-netwerk vandaan. Maar niet alleen oude bekende zijn te zien bij deze streamingdienst, ook nieuwe series als House Of The Dragon (dit is de voorloper van Game of Thrones) en And Just Like That (de opvolger van Sex and the City) ga je hier terugvinden. Voor fans van populaire series lijkt HBO Max dan ook een prima keuze.

Er is natuurlijk nog veel meer te zien. Ook bekende films zijn bij HBO Max te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de bioscoophit Dune of de Kaiju-film Godzilla vs. Kong. Ook de films uit de DC-stal, zoals Aquaman ga je hier terugvinden. Daarnaast is er voor de kids ook genoeg te checken met de tekenfilms van Cartoon Network en Looney Tunes. En de prijs? Die is op dit moment nog niet bekend, maar komt waarschijnlijk zo rond de 9 euro per maand te liggen.

NPO Plus: meer dan alleen Nederlandse content

Voor fans van Nederlandse televisie is NPO Plus een goede optie. Voor 2,95 euro per maand kijk je reclamevrij naar series, films en documentaires. Denk aan populaire Nederlandse series als Flikken Maastricht en buitenlandse series als Dexter: New Blood die op de streamingdienst te vinden zijn. Daarnaast is het mogelijk om met NPO Plus ook verder vooruit kijken en een aflevering zien voordat die op televisie verschijnt.

Viaplay: binnenkort beschikbaar

Vanaf 1 maart wordt het mogelijk om je te abonneren op Viaplay. Viaplay is een online streaming service die toegang geeft tot live sport, Viaplay Originals, Hollywood films, series en kinderprogramma’s. Op dit moment is er een aanbieding voor 99 euro per jaar.

Kijktips voor Netflix, Disney Plus en Apple TV Plus

Elke maand geven we je de leukste kijktips voor Netflix, Disney+ en Apple TV Plus. Bijna dagelijkst maken deze diensten een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten die op Netflix verschijnen. Het enige wat jij hoeft te doen is de series en films op je lijst zetten, of op play te drukken als het zover is.