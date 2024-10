3x de beste SSD voor het filmen in 4K ProRes met je iPhone 16 Pro

Met een externe SSD bewaar je al je bestanden, foto’s en video’s overzichtelijk op één plek en houd je meer ruimte over op je iPhone of Mac. Met de drie onderstaande SSD’s heb je ook de mogelijkheid om met je nieuwe iPhone 16 Pro (Max) in 4K en ProRes-resolutie te filmen. iPhoned zet de drie beste SSD’s voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom kiezen voor een externe schijf?

Een externe schijf heeft een groot voordeel voor het filmen met de iPhone 16 Pro (Max), deze maakt het namelijk mogelijk video’s in hoge hoge resolutie zoals 4K of ProRes op te nemen. Omdat deze videobestanden vrij groot zijn krijg je met een externe schijf daarnaast meer opslagruimte. Tot slot heb je met een externe schijf de mogelijkheid om veilig back-ups te maken van je beeldmateriaal zodat je niks verliest.

1. Synology BeeDrive: voor 143,99 euro

De Synology BeeDrive is een super slimme SSD die eenvoudig bestanden, foto’s en video’s van je apparaten, zoals je iPhone 16 Pro, kan opslaan en beveiligen. Het apparaat werkt als een draagbare SSD die automatische back-ups maakt en bestanden synchroniseert. Hij werkt superslim en handig, en dat voor maar €143,99.

Met de BeeDrive-app kun je je iPhone eenvoudig verbinden via een wifi-netwerk en automatisch foto’s en video’s naar de schijf overzetten. Dit betekent dat je zonder gedoe met kabels of ingewikkelde handelingen al je media veilig kunt opslaan, wat handig is als je telefoonopslag vol raakt. Daarnaast biedt de BeeDrive een hoge overdrachtssnelheid, waardoor het ook geschikt is voor het snel back-uppen van grote videobestanden in hoge kwaliteit, zoals 4K-opnames in ProRes gemaakt met je iPhone 16 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Samsung T9 Portable SSD voor iPhone: van 179,99 euro voor 129,99 euro

De Samsung Portable SSD T9 is een compacte, draagbare externe schijf die je eenvoudig overal mee naartoe kunt nemen. Deze schijf, verkrijgbaar vanaf € 134,89 met 1 TB opslag, biedt snelle leessnelheden van 2000 MB/s. Dat maakt hem ideaal voor het filmen, opslaan en overzetten van grote bestanden, zoals 4K en ProRes video’s vanaf je iPhone 16 Pro (Max).

Met een gewicht van slechts 222 gram en een formaat vergelijkbaar met een creditcard, is de T9 gemakkelijk op te bergen. Bovendien is hij valbestendig tot 3 meter, dus een ongelukje is geen probleem. Dankzij de usb-c-poort kun je de T9 daarnaast moeiteloos rechtstreeks op je iPhone 15 of 16 aansluiten. Meer lezen over deze externe schijf? Dat lees je in deze review.

3. Lexar draagbare SSD voor iPhone: 149,90 euro

De draagbare SSD van Lexar is een aanvulling op jouw iPhone 16 Pro, vooral als je veel foto’s en video’s maakt in hoge resolutie. Deze externe SSD is verkrijgbaar in diverse opslagcapaciteiten waardoor je genoeg ruimte hebt voor het opslaan van grote bestanden, zoals 4K en ProRes-video’s.

Het bijzondere aan deze draagbare SSD is de indrukwekkende leessnelheid tot wel 2000 MB/s in combinatie met de MagSafe-functie. In tegenstelling tot bovenstaande SSD’s klik je deze compacte externe schijf aan de hand van MagSafe op de achterkant van jouw toestel. De draagbare SSD van Lexar is al te koop voor €149,90 voor de variant met 1 TB aan opslagcapaciteit.