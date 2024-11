De 3 beste SSD’s voor Apple-gebruikers (die te weinig iCloud-opslag hebben)

Kom je opslag te kort op je iPhone, iPad, Mac of in iCloud? Dan biedt een externe SSD soelaas. Er zijn veel modellen om uit te kiezen, maar wij hebben de Black Friday-deals voor jou op een rij gezet die écht de moeite waard zijn.

Te weinig (iCloud-)opslag? Haal een externe SSD

Het is 2024 en nog steeds krijg je bij Apple standaard maar 5 GB opslag in iCloud. Dat is niet alleen heel weinig, het is ook zeker niet genoeg om al je foto’s en video’s te back-uppen. Uiteraard is het een optie om een opslagabonnement te nemen, maar dat is dan weer de zoveelste aanvulling op je maandelijkse kosten. Zijn er geen alternatieven? Zeker wel!

Gelukkig heeft Apple er namelijk sinds de iPhone 15 voor gekozen om een usb-c-poort in de telefoon te bouwen. De iPads en Macs waren al een tijdje over op deze aansluiting. En dat biedt het grote voordeel dat je nu elke moderne externe ssd met ál je Apple-apparaten kunt gebruiken. Hieronder hebben we de beste opties voor je op een rij gezet.

Synology BeeDrive: De alles-in-één oplossing

Het merk van Synology verbinden de meeste mensen waarschijnlijk met heel uitgebreide maar redelijk dure netwerkopslag. Sinds kort heeft het bedrijf echter de BeeDrive in zijn assortiment. In de basis is het een gewoon een externe SSD met 1, 2 of 4 TB, maar het zijn de extra functies die hem zo ontzettend handig maken. Sluit hem aan op je Mac voor de eerste configuratie. Vervolgens kun je er direct bestanden op zetten of volledige mappen laten back-uppen.

Wil je hem met je iPhone gebruiken? Dat werkt uiteraard ook bekabeld, maar je kunt er ook voor kiezen om de schijf draadloos te gebruiken. De handige app van BeeDrive zorgt ervoor dat er van al je foto’s automatisch automatisch een reservekopie wordt gemaakt. Als je wilt, gebruik de bac-up-functie zelfs gecombineerd met iCloud-foto’s.

Nu tijdens Black Friday is de BeeDrive in de aanbieding bij Amazon. Je koopt hem daar al vanaf € 143,99 voor de 1 TB-versie. De grotere varianten zijn in verhouding zelfs nog goedkoper.

Lexar SL500M: een SSD met MagSafe

Wat heeft de ultieme SSD voor de iPhone nodig? Juist, een manier om hem rechtstreeks vast te maken op je telefoon. De Lexar SL500 heeft dat, dankzij een geïntegreerde MagSafe-magneet. Je klikt deze SSD dus gemakkelijk vast op de achterkant van je telefoon. Qua lees- en schrijfsnelheden doet de Lexar niet onder voor de Samsung – het bedrijf noemt ook 2000 MB/s. Dat is dus weer genoeg om ProRes- en 4K-filmpjes rechtstreeks vanuit de Camera-app naar de externe SSD te schrijven. Zeker als je professioneel wilt filmen met je iPhone, is dat écht van toegevoegde waarde.

De Lexar SL500M MagSafe Portable SSD is op tijdens het Black Friday het goedkoopst bij Coolblue. De 1 TB kost daar € 160, maar in het verleden is die al onder net de 150 euro gedoken. De echt goede deal is de 2 TB-versie. Deze koop je voor € 199 in plaats van de adviesprijs € 259,99.

Samsung T9: gewoon een goede externe SSD

De Samsung T-series is al jaren de populairste externe SSD. Inmiddels zijn we aanbeland bij de Samsung Portable SSD T9. Deze biedt lees- en schrijfsnelheden tot 2000 MB/s en is compatible met Mac, iPad en iPhone (en Windows en Android, voor de liefhebbers). Qua grootte moet je denken aan een creditcard, maar dan iets dikker uiteraard. Bijkomend voordeel: hij is valbestendig tot 3 meter hoogte. De schrijfsnelheid komt overigens goed van pas voor mensen die in het ProRes-formaat video’s willen schieten met de iPhone. De T9 kan dat namelijk gewoon aan.

De Samsung T9 Portable is dus de no-nonsense optie voor iedereen die meer opslag voor zijn Apple-apparaten wil. Met Black Friday haal je de T9 het voordeligst bij Megekko. Hier kost de versie met 1 TB slechts € 109,90.

